ఘుమఘుమలాడే "సొరకాయ పప్పుచారు" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్!

- సమ్మర్ స్పెషల్ నోరూరించే "సొరకాయ పప్పుచారు" - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

Sorakaya Pappucharu Recipe
Sorakaya Pappucharu Recipe (ETV Bharat)
Published : March 6, 2026 at 1:51 PM IST

3 Min Read
Sorakaya Pappucharu Recipe : సమ్మర్​లో చాలా మంది చారు, రసం, పప్పుచారు వంటి వాటితో తినడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. అలాంటి వారికోసం ఎన్నడూ ట్రై చేయని ఒక సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, ఘుమఘుమలాడే "సొరకాయ పప్పుచారు". ఇది నార్మల్​గా చేసుకునే వాటితో పోల్చితే మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. పైగా దీన్ని అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ సొరకాయ పప్పుచారును ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Sorakaya Pappucharu Recipe
సొరకాయ (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • ఒక కప్పు - కందిపప్పు (200 గ్రాములు)
  • లేత సొరకాయ - ఒకటి
  • మీడియం సైజ్ - రెండు
  • టమాటాలు - 2
  • పసుపు - కొంచెం
  • తగినంత - ఆయిల్
  • ఏడెనిమిది - పచ్చిమిరపకాయలు
  • మెంతులు - అర టీస్పూన్
  • ఆవాలు - కొన్ని
  • కొద్దిగా - జీలకర్ర
  • 4 - ఎండుమిరపకాయలు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • అర టీస్పూన్ - ఇంగువ
  • రెండు చెంచాలు - కారం
  • ధనియాల పొడి - కొద్దిగా
  • టేస్ట్​కి సరిపడా - ఉప్పు
  • చింతపండు - నలభై గ్రాములు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా

తెలంగాణ స్టైల్​లో సూపర్ టేస్టీ "సల్ల చారు" - ఒంటికి చలువ, పొట్టకి హాయిగా!

Sorakaya Pappucharu Recipe
కందిపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానమిలా :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కుక్కర్ గిన్నెలో కందిపప్పును తీసుకుని ఒకటికి రెండుసార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత అందులో రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి, అర టీస్పూన్ పసుపు, నాలుగు టీస్పూన్ల నూనె వేసి కలిపి కుక్కర్ మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మూడ్నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • పప్పు ఉడికేలోపు ఒక తాజా లేత సొరకాయను తీసుకుని పీలర్​తో పైన చెక్కును తొలగించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత దాన్ని శుభ్రంగా రెండించుల పరిమాణంలో చిన్న చిన్న పొడవాటి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
Sorakaya Pappucharu Recipe
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)
  • అలాగే, టమాటాలను మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చీలను పొడవాటి ముక్కలుగా కట్ చేసి రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా, ఒక చిన్న గిన్నెలో చింతపండును తీసుకుని కడిగి, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు మెత్తగా ఉడికించుకున్న పప్పును కుక్కర్​లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి పప్పుగుత్తి లేదా మాషర్​తో మెత్తగా మెదుపుకొని కొన్ని నీళ్లు పోసి కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్​లో మూడ్నాలుగు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మెంతులు, ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లిరెబ్బలు వేసి వేయించుకోవాలి.
Sorakaya Pappucharu Recipe
చింతపండు (ETV Bharat)
  • అవన్నీ లైట్​గా వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఇంగువ వేసి దోరగా వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న సొరకాయ ముక్కలను వేసి బాగా కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో నాలుగైదు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి.
  • సొరకాయ ముక్కలు 70 నుంచి 80 శాతం ఉడికాక టమాటా ముక్కలు, అర టీస్పూన్ పసుపు, రెండు చెంచాల కారం, ధనియాలపొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత నానబెట్టిన చింతపండు నుంచి తీసిన పల్చని రసం పోసి కలిపి రెండు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి.
Sorakaya Pappucharu Recipe
పోపు దినుసులు (Getty Images)
  • అలా ఉడికించుకున్నాక ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న పప్పు మిశ్రమం వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • ఆపై మీకు చారు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీని బట్టి తగినన్ని నీళ్లు కూడా యాడ్ చేసుకుని కలిపి మరిగించుకోవాలి.
  • మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఆరేడు నిమిషాలు మరిగించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ఘుమఘుమలాడే "సొరకాయ పప్పుచారు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో పప్పుచారును ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ భలే కమ్మగా ఉందంటూ ఇష్టంగా తింటారు.

TAGGED:

SUMMER SPECIAL RECIPE
HOW TO MAKE PAPPUCHARU
RASAM RECIPES IN TELUGU
సొరకాయ పప్పుచారు తయారీ
SORAKAYA PAPPUCHARU RECIPE

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

