ఘుమఘుమలాడే "సొరకాయ పప్పుచారు" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్!
- సమ్మర్ స్పెషల్ నోరూరించే "సొరకాయ పప్పుచారు" - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!
Published : March 6, 2026 at 1:51 PM IST
Sorakaya Pappucharu Recipe : సమ్మర్లో చాలా మంది చారు, రసం, పప్పుచారు వంటి వాటితో తినడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. అలాంటి వారికోసం ఎన్నడూ ట్రై చేయని ఒక సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, ఘుమఘుమలాడే "సొరకాయ పప్పుచారు". ఇది నార్మల్గా చేసుకునే వాటితో పోల్చితే మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. పైగా దీన్ని అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ సొరకాయ పప్పుచారును ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - కందిపప్పు (200 గ్రాములు)
- లేత సొరకాయ - ఒకటి
- మీడియం సైజ్ - రెండు
- టమాటాలు - 2
- పసుపు - కొంచెం
- తగినంత - ఆయిల్
- ఏడెనిమిది - పచ్చిమిరపకాయలు
- మెంతులు - అర టీస్పూన్
- ఆవాలు - కొన్ని
- కొద్దిగా - జీలకర్ర
- 4 - ఎండుమిరపకాయలు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- అర టీస్పూన్ - ఇంగువ
- రెండు చెంచాలు - కారం
- ధనియాల పొడి - కొద్దిగా
- టేస్ట్కి సరిపడా - ఉప్పు
- చింతపండు - నలభై గ్రాములు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానమిలా :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కుక్కర్ గిన్నెలో కందిపప్పును తీసుకుని ఒకటికి రెండుసార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత అందులో రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి, అర టీస్పూన్ పసుపు, నాలుగు టీస్పూన్ల నూనె వేసి కలిపి కుక్కర్ మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మూడ్నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- పప్పు ఉడికేలోపు ఒక తాజా లేత సొరకాయను తీసుకుని పీలర్తో పైన చెక్కును తొలగించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత దాన్ని శుభ్రంగా రెండించుల పరిమాణంలో చిన్న చిన్న పొడవాటి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే, టమాటాలను మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చీలను పొడవాటి ముక్కలుగా కట్ చేసి రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- అదేవిధంగా, ఒక చిన్న గిన్నెలో చింతపండును తీసుకుని కడిగి, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
- ఇప్పుడు మెత్తగా ఉడికించుకున్న పప్పును కుక్కర్లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి పప్పుగుత్తి లేదా మాషర్తో మెత్తగా మెదుపుకొని కొన్ని నీళ్లు పోసి కలిపి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్లో మూడ్నాలుగు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మెంతులు, ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లిరెబ్బలు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవన్నీ లైట్గా వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఇంగువ వేసి దోరగా వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న సొరకాయ ముక్కలను వేసి బాగా కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో నాలుగైదు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి.
- సొరకాయ ముక్కలు 70 నుంచి 80 శాతం ఉడికాక టమాటా ముక్కలు, అర టీస్పూన్ పసుపు, రెండు చెంచాల కారం, ధనియాలపొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత నానబెట్టిన చింతపండు నుంచి తీసిన పల్చని రసం పోసి కలిపి రెండు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి.
- అలా ఉడికించుకున్నాక ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న పప్పు మిశ్రమం వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- ఆపై మీకు చారు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీని బట్టి తగినన్ని నీళ్లు కూడా యాడ్ చేసుకుని కలిపి మరిగించుకోవాలి.
- మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆరేడు నిమిషాలు మరిగించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఘుమఘుమలాడే "సొరకాయ పప్పుచారు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో పప్పుచారును ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ భలే కమ్మగా ఉందంటూ ఇష్టంగా తింటారు.
