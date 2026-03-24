పెరుగుతో ఈవెనింగ్ టైమ్​కి అద్దిరిపోయే "స్నాక్" - పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు!

చల్ల చల్లగా నోరూరించే "దహి బల్లా" - సమ్మర్​లో రుచితో పాటు ఆరోగ్యాన్నిస్తుంది!

Published : March 24, 2026 at 5:29 PM IST

Dahi Bhalla Snack Recipe : వేసవిలో అందరూ శరీరానికి చలువ చేసే ఆహార పదార్థాలు తీసుకుంటుంటారు. అందులో భాగంగానే ఎక్కువగా పెరుగుతో వివిధ వంటకాలు రెడీ చేసుకుని ఆరగిస్తుంటారు. మీకోసం ఇప్పుడు పెరుగుతో ఎన్నడూ ట్రై చేయని ఒక సూపర్ స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, చల్ల చల్లని రుచికరమైన "దహి బల్లా". ఇది రెగ్యులర్ స్నాక్స్ కంటే భిన్నమైన రుచితో అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. మండుటెండల్లో సాయంకాలం వేళ చల్ల చల్లగా, టేస్టీగా ఈ దహి బల్లా చేసుకుని తింటుంటే ఆ ఫీల్ నెక్ట్స్ లెవల్​లో ఉంటుంది. పిల్లలైతే ఇంకా ఇష్టంగా తింటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ స్నాక్ రెసిపీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పెరుగు - ఒక లీటర్
  • పంచదార - అర కప్పు
  • మినప్పప్పు - రెండు కప్పులు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కిస్​మిస్​లు - 20
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • సోంపు - రెండు టీస్పూన్లు
  • బేకింగ్ సోడా - అరటీస్పూన్
  • నూనె - వేయించడానికి తగినంత
  • పుదీనా చట్నీ - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • స్వీట్ చట్నీ - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • వేయించిన జీలకర్రపొడి - నాలుగు చిటికెళ్లు
  • కారం - కొద్దిగా
  • సేవ్(సన్నని కారపూస) - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం

పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో మినప్పప్పును తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఐదు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లో అప్పుడే ఫ్రిడ్జ్​లో నుంచి తీసిన చల్లని పెరుగును తీసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో పంచదార వేసి అదంతా పెరుగులో కరిగేలా బాగా కలపాలి. అనంతరం ఆ బౌల్​ను ఫ్రిడ్జ్​లో రెండు గంటల పాటు ఉంచాలి.
  • ఆలోపు బాగా నానిన మినప్పప్పను వాటర్ వడకట్టి మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని అవసరం మేరకు కొద్దికొద్దిగా నీళ్లను యాడ్ చేసుకుంటూ మెత్తని వెన్నెలాంటి స్మూత్ పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
మినప్పప్పు (Getty Images)
  • ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ పలుచగా కాకుండా కాస్త గట్టిగా, స్మూత్​గా ఉండాలని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • అనంతరం మెత్తగా రుబ్బుకున్న మినప్పప్పు పేస్ట్​ను ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకుని అందులో సన్నని జీడిపప్పు పలుకులు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కిస్​మిస్​లు, బేకింగ్ సోడా, సోంపును చేతితో నలిపి వేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ మొత్తం కలిసేలా చేతితో బీట్ చేస్తూ బాగా కలుపుకోవాలి.
జీడిపప్పులు (Getty Images)
  • నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక మంటను తగ్గించి కలిపి పెట్టుకున్న పిండి మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పెద్ద నిమ్మకాయంత సైజ్​లో చిన్న చిన్న పునుగుల్లా వేసుకోవాలి.
  • కడాయిలో వేయించడానికి తగినన్ని వేసుకున్నాక స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కాసేపు వేగనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేస్తూ మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • పునుగులను ఎర్రగా వేయించుకున్నాక వాటిని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
కిస్​మిస్ (Getty Images)
  • అనంతరం ఒక పెద్ద గిన్నెలో చల్లని నీళ్లు తీసుకుని అందులో ఎర్రగా వేయించుకున్న పునుగులను వేసి వాటిని గంటపాటు ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచాలి.
  • గంట తర్వాత ఫ్రిడ్జ్​లో నుంచి బాగా నానిన బోండాలను తీసి ఒక్కొక్క బోండాను 70శాతం నీళ్లు వదిలేలా పిండుకుని మరో గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
  • అలా అన్నీ పునుగులను 70శాతం నీళ్లు వదిలేలా పిండి బౌల్​లోకి తీసుకున్నాక వాటిపై చిలికి రెండు గంటల పాటు ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచిన చల్లని పెరుగు మిశ్రమాన్ని పోసుకోవాలి.
చక్కెర (Getty Images)
  • తర్వాత ఆ పెరుగుపై పుదీనా చట్నీ, స్వీట్ చట్నీ వేసుకోవాలి. ఆపై వేయించిన జీలకర్రపొడి, కారం చల్లుకుని, చివరగా సన్నని కారప్పూస, సన్నని కొత్తిమీర తరుగుతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, చల్ల చల్లగా నోరూరించే కమ్మని "దహి బల్లా" స్నాక్ అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సమ్మర్​లో రెగ్యులర్ స్నాక్ రెసిపీలకు బదులుగా ఓసారి ఈ దహి బల్లాను ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తినేస్తారు.

