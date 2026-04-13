సమ్మర్లో ఈవెనింగ్ టైమ్కి సూపర్ "స్నాక్" - రుచితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా!
సొరకాయతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "పకోడీ" - తక్కువ నూనెతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
Published : April 13, 2026 at 3:30 PM IST
Summer Special Pakoda Recipe : ఎండలు మండిపోతున్న వేళ అందరూ ఒంటికి చలువ చేసే ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. టిఫెన్స్ నుంచి స్నాక్స్ వరకు అలాంటి వాటినే ఎక్కువగా తింటుంటారు. ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం అలాంటిదే ఒక మంచి స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, సొరకాయతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "పకోడీ". నార్మల్గా ఎక్కువ మంది పకోడీ అనగానే ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చితో చేసుకుంటుంటారు.
ఎప్పుడూ రొటీన్గా ఒకేలా తినాలంటే ఎవరికైనా నచ్చదు. అందుకే, ఈసారి డిఫరెంట్గా సొరకాయతో ఇలా ట్రై చేయండి. వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉండే సొరకాయతో చేసుకునే ఈ పకోడీ వేసవిలో ఆరోగ్యానికీ మేలు చేస్తుంది. సొరకాయ అంటే నచ్చనివాళ్లూ ఇలా స్నాక్ చేసి పెట్టారంటే కమ్మగా తినేస్తారు. పైగా దీన్ని తక్కువ నూనెతో సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు! మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ పకోడీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- లేత సొరకాయ - ఒకటి
- ఉల్లిపాయ - ఒకటి(పెద్ద సైజ్ది)
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
- శనగపిండి - ఒక కప్పు
- బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు
- ఉప్పు - టేస్ట్కు సరిపడా
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- సోంపు - అర టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - ఒక టీస్పూన్
- కారం - ఒక టీస్పూన్(రుచికి తగినంత)
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
ఉప్మాతో అద్దిరిపోయే బోండాలు - ఇలా ఈజీగా తయారు చేసుకోండి!
తయారీ విధానం :
- ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ స్నాక్ తయారీకి ముందుగా లేత సొరకాయను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి రెండు భాగాలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అయితే, ఇక్కడ ఒకభాగం మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం.
- ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ క్వాంటిటీలో పకోడీ కావాలనుకుంటే సొరకాయ మొత్తాన్ని తీసుకోవచ్చు. అలాగే, మిగతా పదార్థాలను డబుల్ చేసి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు తీసుకున్న సగభాగం సొరకాయ ముక్కను పీలర్ లేదా చాకుతో పైన పొట్టును తొలగించుకోవాలి. ఆపై దాన్ని గ్రేటర్తో సన్నగా తురిమి ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఒకసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి 10 నిమిషాలు పక్కనుంచాలి. దీని వల్ల సొరకాయ తురుము నుంచి వాటర్ మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది.
- ఆలోపు ఉల్లిపాయను సన్నని పొడవాటి ముక్కలుగా తరుక్కోవాలి. అలాగే, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకును వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- పది నిమిషాల తర్వాత సొరకాయ తురుము గిన్నెను మూత తీసి చూస్తే వాటర్ చక్కగా ఊరి ఉంటుంది.
- అప్పుడు అందులో సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కొత్తిమీర తరుగు, కరివేపాకు తరుగు, సోంపు, జీలకర్ర, కొద్దిగా కారం, ధనియాల పొడి వేసుకుని అంతా చక్కగా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ ఆ మిశ్రమంలో శనగపిండి, బియ్యప్పిండి వేసుకుని పకోడీకి కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని మంచిగా కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ నీళ్లు పోసుకోవాల్సిన పని లేదు. ఎందుకంటే సొరకాయలో ఊరిన నీళ్లే సరిపోతాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
- ఒకవేళ పిండి మరీ పల్చగా అయినట్లనిపిస్తే మరికొద్దిగా శనగపిండి, బియ్యప్పిండిని వేసి మిక్స్ చేసుకోవచ్చు.
- పిండిని మంచిగా కలిపాక చివరగా అందులో ఒక గరిటెడు వేడి నూనెను వేసి మరోసారి మొత్తం కలిసేలా బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- నూనె కాగిన తర్వాత మంటను మీడియంగా ఉంచి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా చేతిలోకి తీసుకుంటూ పకోడీలా కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపవద్దు. కాస్త కాలిన తర్వాత చిల్లుల గరిటెతో రెండు వైపులా తిప్పేస్తూ క్రిస్పీగా, మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి
- అలా వేయించుకున్నాక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని వేడి వేడిగా వడ్డించుకోండి.
- అంతే, సొరకాయతో కరకరలాడే రుచికరమైన "పకోడీ" రెడీ అవుతుంది!
అమ్మమ్మల పద్ధతిలో నోరూరించే "ఒరుగులు" - బెండకాయ, బీట్రూట్తో ఈజీగా చేసేయండిలా!