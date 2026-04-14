వేసవి వేడిని తరిమేసే టేస్టీ "స్మూతీలు" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తాగుతారు!

మామిడి, పుచ్చకాయతో అద్దిరిపోయే 'స్మూతీలు' - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 14, 2026 at 4:06 PM IST

Summer Special Smoothie Recipes : రోజు రోజుకి ఎండలు మండిపోతున్నాయి. భానుడి భగభగలతో ఉదయం పది గంటల నుంచే ఎండ వేడిమి, ఉక్కపోత జనాలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు శీతల పానీయాలను సేవిస్తుంటారు. కొంతమంది మజ్జిగ, కొబ్బరినీళ్లు, చెరుకురసం, పండ్లరసాలు వంటివి తాగడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ అవే కాకుండా ఈసారి వెరైటీగా ట్రై చేయండి. మీకోసమే రెండు అద్భుతమైన స్మూతీ రెసిపీలను తీసుకొచ్చాం. ఇవి సూపర్ టేస్టీగా ఉండడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. పైగా వీటిని అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

రాగిపిండి (Getty Images)

రాగి-మామిడి స్మూతీ :

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మూడు కప్పులు - బాదంపాలు
  • ఆరు చెంచాలు - చక్కెర
  • ఐదు చెంచాలు - రాగిపిండి
  • రెండు - మామిడిపండ్లు
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - సబ్జా గింజలు
  • ఒక చెంచా - యాలకులపొడి
  • నాలుగు - ఖర్జూరాలు
  • నాలుగు చెంచాలు - పిస్తా, జీడిపప్పు పలుకులు

మామిడిపండ్లు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ నోరూరించే స్మూతీ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో రాగపిండి తీసుకుని ఆపై అందులో మూడు కప్పుల నీళ్లు పోసి ఒకసారి బాగా కలపాలి. తర్వాత ఆ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి కాసేపు ఉడికించి చల్లార్చుకోవాలి.
  • అది చల్లారేలోపు తాజా మామిడిపండ్లను తీసుకుని చెక్కు, టెంకె తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. అలాగే, ఖర్జూరాల గింజలూ తీసేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో బాదంపాలు, పంచదార, ముందుగా రెడీ చేసుకున్న రాగిజావ, సబ్జా గింజలు, యాలకులపొడి వేసుకోవాలి.
సబ్జా గింజలు (Getty Images)
  • అలాగే, గింజలు తీసేసిన ఖర్జూరాలు, కట్ చేసుకున్న మామిడికాయ ముక్కలు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమాన్ని సర్వింగ్ గ్లాసుల్లో పోసుకుని పైన కొన్ని సన్నగా కట్ చేసుకున్న మామిడిపండు ముక్కలు, సన్నని పిస్తా, జీడిపప్పు పలుకులతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకోండి.
  • అంతే, సూపర్ టేస్టీగా నోరూరించే "రాగి-మామిడి స్మూతీ" అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే మామిడిపండ్లతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
పుచ్చకాయ (Getty Images)

వాటర్ మెలన్ స్మూతీ :

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నాలుగు కప్పులు - గింజల్లేని పుచ్చకాయ ముక్కలు
  • రెండు - అరటిపండ్లు
  • ఒకటిన్నర కప్పులు - స్ట్రాబెరీలు
  • ఒక కప్పు - బాదంపాలు
  • అర చెంచా - నిమ్మరసం
  • నాలుగు చెంచాలు - తేనె
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • పుదీనా ఆకులు - ఏడెనిమిది
అరటిపండు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా నాలుగు కప్పుల పరిమాణంలో గింజల్లేని పుచ్చకాయ ముక్కలను సిద్ధం చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పుచ్చకాయ ముక్కలు, అ అరటిపండ్లను ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, స్ట్రాబెరీలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, తేనె, నిమ్మరసం, బాదంపాలు యాడ్ చేసుకుని స్మూతీలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
పుదీనా (Getty Images)
  • నెక్ట్స్ గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని గ్లాసుల్లోకి పోసుకుని పుదీనా ఆకులతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకోండి.
  • అంతే, ఇంటిల్లిపాదీ నచ్చే మంచి రుచికరమైన "పుచ్చకాయ స్మూతీ" ​నిమిషాల్లోనే తయారవుతుంది!
  • ఈ స్మూతీని తక్కువ పరిమాణంలో చేసుకోవాలనుకుంటే పుచ్చకాయ ముక్కలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తక్కువ చేసి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ వేసవిలో మధ్యాహ్నం వేళ ఇంట్లో ఉండే ఇలా స్మూతీలు చేసి ఇవ్వండి. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తాగేస్తారు.

