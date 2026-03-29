పచ్చిమామిడితో నోరూరించే "శనగపప్పు కర్రీ" - తిన్నవారెవరైనా వావ్ సూపర్ అనాల్సిందే!

Mamidikaya Senagapappu Curry : ప్రస్తుతం మార్కెట్లోకి పచ్చి మామిడికాయలు విరివిగా వస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది మామిడితో రకరకాల వంటలను ట్రై చేస్తుంటారు. పచ్చడి, పప్పు, పులిహోర, ఊరగాయ, స్నాక్స్ అంటూ తీరొక్క రుచులను ఆస్వాదిస్తుంటారు. అయితే, ఈసారి ఎప్పుడూ రెగ్యులర్​గా చేసుకునేవి కాకుండా వెరైటీగా, కొత్తగా ప్రయత్నించాలనుకుంటున్నారా? అలాంటివారికోసమే ఒక అద్భుతమైన రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "మామిడికాయ శనగపప్పు కూర".

ఇది డైలీ చేసుకునే కర్రీలతో పోల్చితే సరికొత్త రుచిలో వావ్ అనిపిస్తుంది. పుల్ల పుల్లగా, కమ్మగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. వేడి వేడి అన్నంలోకి నెక్ట్స్ లెవల్ టేస్ట్​నిస్తుంది. పైగా, దీని తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. తక్కువ పదార్థాలతో బిగినర్స్ కూడా అప్పటికప్పుడు క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ సీజనల్ స్పెషల్ కర్రీని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు కప్పులు - పచ్చి శనగపప్పు
  • రెండు - పచ్చిమామిడి కాయలు
  • నాలుగు చెంచాలు - పచ్చికొబ్బరి తురుము
  • అర చెంచా - పసుపు
  • నాలుగైదు - పచ్చిమిర్చి
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • కొద్దిగా - ఆవాలు
  • అర చెంచా - ఇంగువ
  • రెండు చెంచాలు - నూనె
  • కొద్దిగా - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు

తయారీ విధానం :

  • ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ కర్రీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో పచ్చి శనగపప్పును తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి, తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఒక గంటపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • శనగపప్పు నానేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన తాజా పచ్చిమామిడి కాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
  • ఆపై వాటిని గ్రేటర్​తో సన్నగా తురుముకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, పచ్చికొబ్బరి తురుము, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర తరుగును సిద్ధం చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు గంటపాటు నానబెట్టుకున్న పచ్చి శనగపప్పును మరోసారి కడగాలి. తర్వాత వాటర్ వడకట్టేసి మిక్సీ జార్​లో వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా, బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ లేదా కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఆవాలు, ఇంగువ వేసి చిటపటలాడనివ్వాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి తరుగు, బరకగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న శనగపప్పు ముద్ద వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పచ్చిమామిడి తురుము, పచ్చికొబ్బరి తురుము, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి ఒకసారి పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మామిడి, పచ్చికొబ్బరి తురములోని పచ్చివాసన పోయి పొడిపొడిగా అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • అలా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చివర్లో పైన కాస్త సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, మరికొద్దిగా పచ్చికొబ్బరితురుము వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, పుల్ల పుల్లగా నోరూరించే సమ్మర్ స్పెషల్ "మామిడికాయ శనగపప్పు కూర" సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే పచ్చిమామిడి దొరికే ఈ సీజన్​లో మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో మామిడి కాంబోలో "శనగపప్పు కర్రీని" ట్రై చేయండి.
  • ఇది మంచి రుచికరంగా ఉండి ఇంట్లో వాళ్లందరికీ చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది. పిల్లలైతే ఈ కర్రీతో రోజూ తినే దానికంటే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు!

