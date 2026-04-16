చింతపండు లేకుండానే కమ్మని "పచ్చిపులుసు" - రసం, సాంబార్​ను మించిన టేస్ట్​తో!

- పచ్చిమామిడితో పసందైన "పచ్చిపులుసు" - ఒక్కసారి తింటే వదిలిపెట్టరంతే!

Mamidikaya Pachi Pulusu Recipe
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 16, 2026 at 10:41 AM IST

Mamidikaya Pachi Pulusu Recipe : సమ్మర్​లో చాలా మంది సాంబార్, రసం, పచ్చిపులుసు వంటివి వాటితో తినడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు. అయితే, ఎంత ఇష్టమైనప్పటికీ ఎప్పుడూ ఒకేలా తినాలంటే ఎవరికైనా నచ్చదు. అందుకే, మీకోసం ఒక బ్రహ్మాండమైన రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, పచ్చిమామిడితో రసాలూరించే "పచ్చిపులుసు". చింతపండుతో అవసరం లేకుండానే అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకునే ఈ రసం టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్​లో ఉంటుంది. పుల్ల పుల్లగా, కమ్మగా ఉండే ఈ పచ్చిపులుసుతో ఇంటిల్లిపాదీ గుటకలేస్తూ తృప్తిగా తినేస్తారు. ఈ స్టైల్​లో ఒక్కసారి చేసుకుని తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ మ్యాంగో పచ్చిపులుసును ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పుల్లటి మామిడికాయలు - రెండు
  • పచ్చిమిర్చి - ఆరేడు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • కొత్తిమీర తరుగు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
మామిడికాయలు (Getty Images)

నువ్వుల పొడి కోసం :

  • మెంతులు - అరటీస్పూన్
  • ధనియాలు - రెండు టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • తెల్ల నువ్వులు - రెండు టీస్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగైదు

పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద గ్రిల్ పెట్టి దానిపై మామిడికాయను ఉంచి చిమ్మటతో తిప్పుతూ అన్ని వైపులా నల్లని లేయర్ వచ్చేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్​పై బాగా కాల్చుకోవాలి.
  • అలా రెండు మామిడికాయలను నలుపు రంగులోకి మారేంత వరకు చక్కగా కాల్చుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ అదే గ్రిల్ మీద పచ్చిమిరపకాయలను మంచిగా కాల్చుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అవి చల్లారేలోపు స్టవ్ మీద పాన్​లో మెంతులు, ధనియాలు, జీలకర్ర, నువ్వులు వేసుకుని లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • అవన్నీ లైట్​గా వేగాక ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసుకుని లైట్​గా వేయించాలి. ఆపై వాటిని ప్లేట్​​లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
  • ఆలోపు చల్లారిన మామిడికాయలపై ఉండే నల్లని పొట్టును తొలగించుకోవాలి. తర్వాత వాటిని ఒకసారి శుభ్రంగా కడిగి, ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
నువ్వులు (Getty Images)
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన నువ్వుల మిశ్రమం వేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని ఒక మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అదే మిక్సీ జార్​లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న మామిడికాయ ముక్కలు, కాల్చిన పచ్చిమిర్చి వేసుకుని కొంచెం బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై దాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్​లో ఉన్న నువ్వుల పొడి మిశ్రమంలో వేసి అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం అందులో పులుపును అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి మూడు గ్లాసుల వరకు నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ బాగా కలుపుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ ఆ మిశ్రమంలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని అంతా చక్కగా కలిసేలా మరోసారి బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు అందులోకి పోపును రెడీ చేసుకోవాలి.
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

పోపు కోసం :

  • నూనె - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
పోపు దినుసులు (ETV Bharat)
  • తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న పాన్​లో ఆయిల్ వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక జీలకర్ర, ఆవాలు, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అవన్నీ వేగాక చివరగా కరివేపాకు కూడా వేసి పోపును మంచిగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న రసంలో వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, పచ్చిమామిడితో రసాలూరించే కమ్మని "పచ్చిపులుసు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
  • ఇక దీన్ని వేడి వేడి అన్నంలోకి ముద్దపప్పు కాంబినేషన్​తో తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్​లో ఉంటుంది.
  • మరి, నచ్చితే ఈ సీజన్​లో మీరూ తప్పకుండా ఓసారి ఇలా మామిడికాయ పచ్చిపులుసు ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ సూపర్ అంటూ లొట్టలేసుకుంటూ తినేస్తారు.
కొత్తిమీర (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఈ రెసిపీ కోసం పుల్లగా ఉండే మామడికాయలను తీసుకోవాలి. అప్పుడే పచ్చిపులుసు పుల్ల పుల్లగా, మంచి టేస్టీగా ఉంటుుంది.
  • ఒకవేళ మీకు మామిడికాయలను కాల్చుకోవడం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే నీటిలో ఉడికించి అయినా తీసుకోవచ్చు. లేదంటే ఆవిరి మీదనైనా ఉడికించుకోవచ్చు.

