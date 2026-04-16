చింతపండు లేకుండానే కమ్మని "పచ్చిపులుసు" - రసం, సాంబార్ను మించిన టేస్ట్తో!
- పచ్చిమామిడితో పసందైన "పచ్చిపులుసు" - ఒక్కసారి తింటే వదిలిపెట్టరంతే!
Published : April 16, 2026 at 10:41 AM IST
Mamidikaya Pachi Pulusu Recipe : సమ్మర్లో చాలా మంది సాంబార్, రసం, పచ్చిపులుసు వంటివి వాటితో తినడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు. అయితే, ఎంత ఇష్టమైనప్పటికీ ఎప్పుడూ ఒకేలా తినాలంటే ఎవరికైనా నచ్చదు. అందుకే, మీకోసం ఒక బ్రహ్మాండమైన రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, పచ్చిమామిడితో రసాలూరించే "పచ్చిపులుసు". చింతపండుతో అవసరం లేకుండానే అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకునే ఈ రసం టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది. పుల్ల పుల్లగా, కమ్మగా ఉండే ఈ పచ్చిపులుసుతో ఇంటిల్లిపాదీ గుటకలేస్తూ తృప్తిగా తినేస్తారు. ఈ స్టైల్లో ఒక్కసారి చేసుకుని తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ మ్యాంగో పచ్చిపులుసును ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పుల్లటి మామిడికాయలు - రెండు
- పచ్చిమిర్చి - ఆరేడు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- కొత్తిమీర తరుగు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
నువ్వుల పొడి కోసం :
- మెంతులు - అరటీస్పూన్
- ధనియాలు - రెండు టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- తెల్ల నువ్వులు - రెండు టీస్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - నాలుగైదు
కోరుకోగానే చిటికెలో "లెమన్ జ్యూస్" - ఈ ప్రీమిక్స్ ఉంటే చాలు! - 6 నెలల నిల్వ!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద గ్రిల్ పెట్టి దానిపై మామిడికాయను ఉంచి చిమ్మటతో తిప్పుతూ అన్ని వైపులా నల్లని లేయర్ వచ్చేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్పై బాగా కాల్చుకోవాలి.
- అలా రెండు మామిడికాయలను నలుపు రంగులోకి మారేంత వరకు చక్కగా కాల్చుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ అదే గ్రిల్ మీద పచ్చిమిరపకాయలను మంచిగా కాల్చుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అవి చల్లారేలోపు స్టవ్ మీద పాన్లో మెంతులు, ధనియాలు, జీలకర్ర, నువ్వులు వేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
- అవన్నీ లైట్గా వేగాక ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసుకుని లైట్గా వేయించాలి. ఆపై వాటిని ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
- ఆలోపు చల్లారిన మామిడికాయలపై ఉండే నల్లని పొట్టును తొలగించుకోవాలి. తర్వాత వాటిని ఒకసారి శుభ్రంగా కడిగి, ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన నువ్వుల మిశ్రమం వేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అదే మిక్సీ జార్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న మామిడికాయ ముక్కలు, కాల్చిన పచ్చిమిర్చి వేసుకుని కొంచెం బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై దాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్లో ఉన్న నువ్వుల పొడి మిశ్రమంలో వేసి అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం అందులో పులుపును అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి మూడు గ్లాసుల వరకు నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ బాగా కలుపుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ ఆ మిశ్రమంలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని అంతా చక్కగా కలిసేలా మరోసారి బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు అందులోకి పోపును రెడీ చేసుకోవాలి.
పోపు కోసం :
- నూనె - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
- ఎండుమిర్చి - నాలుగు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న పాన్లో ఆయిల్ వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక జీలకర్ర, ఆవాలు, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అవన్నీ వేగాక చివరగా కరివేపాకు కూడా వేసి పోపును మంచిగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న రసంలో వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, పచ్చిమామిడితో రసాలూరించే కమ్మని "పచ్చిపులుసు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
- ఇక దీన్ని వేడి వేడి అన్నంలోకి ముద్దపప్పు కాంబినేషన్తో తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది.
- మరి, నచ్చితే ఈ సీజన్లో మీరూ తప్పకుండా ఓసారి ఇలా మామిడికాయ పచ్చిపులుసు ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ సూపర్ అంటూ లొట్టలేసుకుంటూ తినేస్తారు.
చిట్కాలు :
- ఈ రెసిపీ కోసం పుల్లగా ఉండే మామడికాయలను తీసుకోవాలి. అప్పుడే పచ్చిపులుసు పుల్ల పుల్లగా, మంచి టేస్టీగా ఉంటుుంది.
- ఒకవేళ మీకు మామిడికాయలను కాల్చుకోవడం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే నీటిలో ఉడికించి అయినా తీసుకోవచ్చు. లేదంటే ఆవిరి మీదనైనా ఉడికించుకోవచ్చు.
హైదరాబాదీ స్పెషల్ "దహీ వడ" - సమ్మర్లో ఇలా చేసుకుని తింటుంటే భలే టేస్ట్!
వేసవి వేడిని తరిమేసే టేస్టీ "స్మూతీలు" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తాగుతారు!