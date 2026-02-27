పాతకాలం పద్ధతిలో "రాగి అంబలి" - తయారీ సింపుల్​ - టేస్ట్​ వేరే లెవల్​!

ETV Bharat / offbeat

Summer Special Ragi Malt: ఎండలు క్రమక్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. ఇక ఎండల నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు చాలా మంది రకరకాల జావలు తాగుతుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా రాగి అంబలిని ఎక్కువగా ప్రిపేర్​ చేసుకుంటుంటారు. సమ్మర్​లో రాగి జావ తాగడం వల్ల బాడీ కూల్​ అవుతుంది. అయితే ఈ జావను అందరూ చేస్తుంటారు కానీ కొద్దిమంది మాత్రమే టేస్టీగా చేస్తుంటారు. అయితే ఇకపై అంబలి చేసేటప్పుడు ఈ ప్రాసెస్​ ఫాలో అయితే ప్రతి ఒక్కరూ టేస్టీగా ప్రిపేర్​ చేయవచ్చు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్​ చేయకుండా ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే రాగి అంబలి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Summer Special Ragi Malt
రాగి పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • రాగి పిండి - ముప్పావు కప్పు
  • నీళ్లు - సరిపడా
  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్​
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Summer Special Ragi Malt
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి రాగి పిండిని తీసుకుని 1 కప్పు నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న పిండిని పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి 4 కప్పుల వాటర్​ పోసుకోవాలి. వాటర్​ మరుగుతున్నప్పుడు సిమ్​లో పెట్టి కలిపి పెట్టుకున్న రాగి పిండిని తీసుకుని ఉండలు లేకుండా కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • రాగి పిండి మిశ్రమం ఉడికి చిక్కని పేస్ట్​లా మారినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కన పెట్టి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
Summer Special Ragi Malt
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • రాగి మిశ్రమం కూల్​ అయినాక గరిటెతో ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ పిండి ముద్దను కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని బాల్స్​ లాగా చేసుకోవాలి.
  • వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి లీటర్​ నీళ్లు పోసుకుని ప్రిపేర్​ చేసుకున్న రాగి బాల్స్​ వేసుకుని మూత పెట్టి రాత్రంతా పులియబెట్టాలి.
  • మరుసటి రోజు ఉదయం పులిసిన రాగి ముద్దలను అదే నీటిలో కలుపుతూ చిక్కగా చేసుకోవాలి. అస్సలు ఉండలు లేకుండా అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుని రెడీగా ఉంచాలి.
Summer Special Ragi Malt
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • రాగి పిండిలోనికి పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరోసారి స్మూత్​ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా కలుపుకున్నాక అందులోకి జీలకర్ర పొడి, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి కలిపి సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రాగి అంబలి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Summer Special Ragi Malt
రాగి అంబలి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • కచ్చితంగా ఉడికించిన రాగి పిండిని నీటిలో రాత్రంతా పులియబెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్లనే పోషకాలు శరీరానికి అందుతాయి.
  • రాగి పిండి చక్కగా ఉడికి చిక్కని పేస్ట్​లా మారి పాన్​కు అంటుకోకుండా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • పెరుగు తాజాది తీసుకుంటేనే అంబలి రుచి బాగుండి పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తాగుతారు.
  • రాగి ముద్దలను పులియబెట్టడానికి స్టీల్​ గిన్నెల బదులు మట్టి పాత్రలు వాడితే రుచితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా.
  • రాగి అంబలిలో అల్లం తరుగు కూడా యాడ్​ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా అంబలిని తాగేముందు కాస్త నిమ్మరసం కలుపుకుంటే ఎక్ట్స్రా రుచిగా ఉంటుంది.

