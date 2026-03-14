సాయంకాలం వేళ అద్దిరిపోయే "స్నాక్" - ఇంటిల్లిపాదీ టేస్ట్కు ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
- పెరుగుతో నోరూరించే "పెసర పునుగులు" - రుచితోపాటు ఆరోగ్యం కూడా!
Published : March 14, 2026 at 11:09 AM IST
Summer Special Punugulu Recipe : ఈవెనింగ్ టైమ్ మెజార్టీ పీపుల్ ఇష్టపడే స్నాక్ రెసిపీలలో "పునుగులు" ఒకటి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ వీటిని కమ్మగా తింటారు. అయితే, ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టపడే పునుగులను ఎప్పుడూ చేసుకునే పద్ధతిలో కాకుండా ఈ సమ్మర్లో కాస్త వెరైటీగా ట్రై చేయండి. అవే, పెరుగుతో చేసుకునే సూపర్ టేస్టీ "పెసర పునుగులు".
మండుటెండల్లో సాయంకాలం వేళ పెరుగుతో చేసుకునే ఈ పునుగులు సరికొత్త రుచిలో భలేగా ఉంటాయి. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. పిల్లలైతే వీటిని చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, ఈ పునుగుల తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. బిగినర్స్ కూడా చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ పునుగుల తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- నాలుగు కప్పులు - పెరుగు
- ఒక చెంచా - సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు
- ఒక కప్పు - నీళ్లు
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- అర చెంచా - పసుపు
- రెండు కప్పులు - పెసరపప్పు
- అంగుళం సైజ్ - అల్లంముక్క
- ఒక స్పూన్ - జీలకర్ర
- నాలుగు - పచ్చిమిర్చి
- నాలుగు రెబ్బలు - కరివేపాకు
- పోపు దినుసులు - రెండు చెంచాలు
- తగినంత - నూనె
- రెండు చెంచాలు - దానిమ్మ గింజలు
- ఒక చెంచా - చాట్మసాలా
తయారీ విధానం :
- ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో పెసరపప్పును శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి మూడు గంటలపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- పప్పు నానేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన దానిమ్మ గింజలు, పచ్చిమిర్చి తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో పెరుగును తీసుకుని బాగా గిలక్కొట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పును వాటర్ వడకట్టి వేసుకోవాలి.
- అలాగే, అందులోనే అల్లంముక్క, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- పిండిలో పలుకు అనేది లేకుండా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మిక్సీ పట్టేటప్పుడు పిండి గట్టిగా అనిపిస్తే కొన్ని నీళ్లు పోసుకోవచ్చు.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పిండిలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న పునుగుల్లా కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి.
- కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో అన్ని వైపులా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించి జల్లిగిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- పెసర పునుగులు చల్లారేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో రెండు చెంచాల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పోపు దినుసులు వేసి వేయించాలి. అవి లైట్గా వేగిన తర్వాత దించి పక్కన పెట్టేయాలి.
- ఇప్పుడు చల్లారిన పెసర పునుగులను గిలక్కిట్టి పెట్టుకున్న పెరుగులో వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఆపై అందులో చల్లారిన తాలింపును పెరుగు మిశ్రమంలో వేసి కలపాలి. పైన దానిమ్మ గింజలూ, చాట్ మసాలా చల్లుకోవాలి.
- అనంతరం పునుగులను అరగంట పాటు నాననిచ్చి ఆపై సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సమ్మర్లో ఈవెనింగ్ టైమ్ సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "పెరుగు పెసర పునుగులు" రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ రెసిపీలకు బదులుగా సమ్మర్లో ఇలా పెరుగుతో 'పెసర పునుగులు' ట్రై చేయండి.
