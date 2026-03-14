సాయంకాలం వేళ అద్దిరిపోయే "స్నాక్" - ఇంటిల్లిపాదీ టేస్ట్​కు ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

- పెరుగుతో నోరూరించే "పెసర పునుగులు" - రుచితోపాటు ఆరోగ్యం కూడా!

Published : March 14, 2026 at 11:09 AM IST

Summer Special Punugulu Recipe : ఈవెనింగ్ టైమ్ మెజార్టీ పీపుల్ ఇష్టపడే స్నాక్ రెసిపీలలో "పునుగులు" ఒకటి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ వీటిని కమ్మగా తింటారు. అయితే, ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టపడే పునుగులను ఎప్పుడూ చేసుకునే పద్ధతిలో కాకుండా ఈ సమ్మర్​లో కాస్త వెరైటీగా ట్రై చేయండి. అవే, ​పెరుగుతో చేసుకునే సూపర్ టేస్టీ "పెసర పునుగులు".

మండుటెండల్లో సాయంకాలం వేళ పెరుగుతో చేసుకునే ఈ పునుగులు సరికొత్త రుచిలో భలేగా ఉంటాయి. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. పిల్లలైతే వీటిని చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, ఈ పునుగుల తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. బిగినర్స్ కూడా చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ పునుగుల తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • నాలుగు కప్పులు - పెరుగు
  • ఒక చెంచా - సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు
  • ఒక కప్పు - నీళ్లు
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • అర చెంచా - పసుపు
  • రెండు కప్పులు - పెసరపప్పు
  • అంగుళం సైజ్ - అల్లంముక్క
  • ఒక స్పూన్ - జీలకర్ర
  • నాలుగు - పచ్చిమిర్చి
  • నాలుగు రెబ్బలు - కరివేపాకు
  • పోపు దినుసులు - రెండు చెంచాలు
  • తగినంత - నూనె
  • రెండు చెంచాలు - దానిమ్మ గింజలు
  • ఒక చెంచా - చాట్​మసాలా

తయారీ విధానం :

  • ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో పెసరపప్పును శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి మూడు గంటలపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • పప్పు నానేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన దానిమ్మ గింజలు, పచ్చిమిర్చి తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో పెరుగును తీసుకుని బాగా గిలక్కొట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పును వాటర్ వడకట్టి వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, అందులోనే అల్లంముక్క, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • పిండిలో పలుకు అనేది లేకుండా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మిక్సీ పట్టేటప్పుడు పిండి గట్టిగా అనిపిస్తే కొన్ని నీళ్లు పోసుకోవచ్చు.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పిండిలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న పునుగుల్లా కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి.
  • కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో అన్ని వైపులా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించి జల్లిగిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • పెసర పునుగులు చల్లారేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో రెండు చెంచాల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పోపు దినుసులు వేసి వేయించాలి. అవి లైట్​గా వేగిన తర్వాత దించి పక్కన పెట్టేయాలి.
  • ఇప్పుడు చల్లారిన పెసర పునుగులను గిలక్కిట్టి పెట్టుకున్న పెరుగులో వేసి కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో చల్లారిన తాలింపును పెరుగు మిశ్రమంలో వేసి కలపాలి. పైన దానిమ్మ గింజలూ, చాట్ మసాలా చల్లుకోవాలి.
  • అనంతరం పునుగులను అరగంట పాటు నాననిచ్చి ఆపై సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, సమ్మర్​లో ఈవెనింగ్ టైమ్​ సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "పెరుగు పెసర పునుగులు" రెడీ అవుతాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ రెసిపీలకు బదులుగా సమ్మర్​లో ఇలా పెరుగుతో 'పెసర పునుగులు' ట్రై చేయండి.

