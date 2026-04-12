అమ్మమ్మల పద్ధతిలో నోరూరించే "ఒరుగులు" - బెండకాయ, బీట్​రూట్​తో ఈజీ​గా చేసేయండిలా!

- కూరగాయలు లేనప్పుడు ఇవి సూపర్ ఛాయిస్ - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 12, 2026 at 1:49 PM IST

Summer Special Orugulu Recipes : ఎండాకాలం వచ్చిందంటే చాలు చాలా మంది మహిళలు వడియాలు, అప్పడాలు, ఊర మిరపకాయలు వంటివి రెడీ చేసుకుంటుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా కొంతమంది కాయగూరలు, పండ్లు ఎండబెట్టి ఒరుగులు తయారు చేస్తుంటారు. ఎలాంటి రసాయనాలూ లేకుండానే ప్రిపేర్ చేసుకునే ఇవి నెలల తరబడి తాజాగా నిల్వ ఉంటాయి. సమయానికి ఇంట్లో కూరగాయలేమి లేనప్పుడు వాటితో అప్పటికప్పుడు కూర, పులుసు, పచ్చడి వంటివి చేసుకోవచ్చు. ఈ వంటకాలు మంచి రుచికరంగానూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం అలాంటివే రెండు టేస్టీ అండ్ హెల్దీ ఒరుగుల రెసీపీలు తీసుకొచ్చాం. అమ్మమ్మల పద్ధతిలో చేసుకునే ఇవి అద్భుతమైన రుచిస్తాయి. వీటితో ఎలాంటి వంటలు చేసినా పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ కమ్మగా తినేస్తారు. మరి, ఆ రెసిపీలేంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

బెండకాయ ఒరుగులు :

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అర కిలో - బెండకాయలు
  • టేస్ట్​కు సరిపడా - ఉప్పు
  • ఒకటిన్నర కప్పులు - చిక్కటి మజ్జిగ
  • కొద్దిగా - పసుపు
  • ముప్పావు స్పూన్ - కారం
తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా పుచ్చులేని తాజా బెండకాయలు తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
  • నెక్ట్స్ వాటి తొడిమెలు తీసేసి కూరలోకి కోసుకున్నట్టు మరీ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కాకుండా కాస్త పెద్ద సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో చిక్కటి మజ్జిగ పోసి రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలను వేసి వాటికి మజ్జిగ మిశ్రమం పట్టేలా కాసేపు నాననివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్ తీసుకుని దానిపై బెండకాయ మిశ్రమాన్ని పలుచగా పరచి ఎండబెట్టాలి.
  • ఈవెనింగ్ ఇంట్లోకి తెచ్చి మరుసటి రోజు మళ్లీ ఎండలో ఆరబెట్టాలి. ఇలా బెండకాయ ముక్కలు పచ్చిదనం పోయి పెళుసుగా అయ్యేంత వరకు బాగా ఎండబెట్టుకోవాలి.
  • అవి బాగా ఎండిన తర్వాత గాలి చొరబడని సీసాలో వేసుకుని స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, అమ్మమ్మల పద్ధతిలో టేస్టీ "బెండకాయ ఒరుగులు" సింపుల్​గా రెడీ అవుతాయి!
  • ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ ఒరుగులు చేసుకోవాలనుకుంటే పదార్థాలను డబుల్ చేసి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • ఇక వీటితో కూర చేసుకోవచ్చు లేదంటే సాంబార్​లో వేసుకోవచ్చు. అయితే, వీటిలో అల్రెడీ కాస్త ఉప్పు ఉంటుంది. కాబట్టి మళ్లీ వేసుకునేటప్పుడు చూసి వేసుకోవాలి.

బీట్‌రూట్‌ ఒరుగులు :

కావాల్సినవి :

  • కిలో - బీట్​రూట్
  • అర స్పూన్ - పసుపు
  • ఒక స్పూన్ - మిరియాల పొడి
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • తగినంత - నిమ్మరసం
తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా బీట్​రూట్​లను తీసుకుని పీలర్ లేదా చాకుతో పైన చెక్కును తొలగించుకోవాలి.
  • ఆపై ఒకసారి శుభ్రంగా కడిగి, చిన్న చిన్న స్లైసులుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం ఒక వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకుని అందులో నిమ్మరసం, పసుపు, మిరియాల పొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీట్​రూట్ ముక్కలు వేసి ఎగరేసినట్లు చేయాలి.
  • నిమ్మరసం మిశ్రమం ముక్కలకు మంచిగా పట్టే వరకూ అలానే చేయాలి.
  • అనంతరం రెండు మూడు వెడల్పాటి ప్లేట్స్ తీసుకుని వాటిపై బీట్​రూట్ ముక్కలను పరిచినట్లు పేర్చి ఎండకు పెట్టాలి.
  • అలా బీట్​రూట్ ముక్కల్లోని పచ్చితనమంతా పోయే తుంచితే విరిగేటట్లు అయ్యేంత వరకు బాగా ఎండబెట్టుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఎండబెట్టుకున్నాక గాజు లేదా ప్లాస్టిక్ కంటెయినర్​లోకి తీసుకుని నిల్వ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, బీట్​రూట్​తో కమ్మని "ఒరుగులు" రెడీ అవుతాయి!
  • మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయమేమిటంటే, కారం, ఉప్పు, పులుపు ఉన్న పదార్థాలు వేటినీ కూడా స్టీలు పాత్రల్లో స్టోర్ చేయకూడదు.
  • బెండకాయ, బీట్​రూట్ తినని వారికి ఇలా ఒరుగులు చేసి వాటితో కర్రీలు ప్రిపేర్ చేసి పెట్టారంటే నో చెప్పకుండా కమ్మగా తినేస్తారు. ముఖ్యంగా పిల్లలూ భలే ఇష్టంగా తింటారు!

