వేసవిలో చల్లచల్లని "మొహబ్బత్ కా షర్బత్" - పుచ్చకాయలతో ఇలా ట్రై చేయండి!
సమ్మర్లో తప్పకుండా టేస్ట్ చేయాల్సిన రెసిపీ - నిమిషాల్లో ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 4:33 PM IST
Watermelon Sharbat in Telugu : రోజురోజుకి ఎండలు దంచికొడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే చాలా మంది వేడి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు ఒంటికి చలువ చేసే పానీయాలు, పండ్లు తీసుకుంటారు. అలాంటి వాటిల్లో పుచ్చకాయ ముందు వరుసలో ఉంటుంది. అయితే నార్మల్గా పుచ్చకాయను నేరుగా తినడం, లేదంటే జ్యూస్ చేసి తాగుతుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా దీనితో ఓసారి షర్బత్ ట్రై చేశారంటే అద్భుతంగా వస్తుంది. దీనిని మొహబ్బత్ కా షర్బత్ అని కూడా పిలుస్తారు.
ఈ షర్బత్ పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్తో భలే రుచిగా ఉంటుంది. ఇలా చేసి ఇచ్చారంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ వద్దనకుండా రెండు మూడు గ్లాసులైనా తాగేస్తారు. దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. బిగినర్స్ కూడా ఈ ప్రాసెస్లో చాలా సింపుల్గా మంచి రుచికరంగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
"చల్లచల్లని కుల్ఫీ" - కొనే అవసరం లేకుండా ఇంట్లో పాలతో ఈజీగా చేసుకోండిలా!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పుచ్చకాయ ముక్కలు - ఒకటిన్నర కప్పులు
- పాలు - అర లీటర్ (500 ఎంఎల్)
- పంచదార - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- రోజ్సిరప్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- సబ్జాగింజలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- డ్రైఫ్రూట్స్ తరుగు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో అర లీటర్ పాలు పోసి మరిగించాలి. ఇవి చక్కగా మరిగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. అదేవిధంగా కావాల్సిన పరిమాణంలో పుచ్చకాయ ముక్కలను తరిగి ఉంచాలి.
- అదేవిధంగా ఓ చిన్న కప్పులో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల సబ్జాగింజలు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
- ఇప్పుడు గిన్నెలో అర లీటర్ కాచి చల్లార్చిన పాలు, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార వేసి కలిపి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు గిన్నెను అరగంట పాటు ఫ్రిజ్లో ఉంచాలి.
- 30 నిమిషాల తర్వాత ఫ్రిజ్లో ఉంచి పాల గిన్నెను బయటకు తీయాలి. ఇందులోనే మూడు టేబుల్ స్పూన్ల రోజ్సిరప్ వేసి కలపాలి. అలాగే నానబెట్టిన మూడు టేబుల్ స్పూన్ల సబ్జా గింజలు, ఒకటిన్నర కప్పుల పుచ్చకాయ ముక్కలు, కొన్ని ఐస్క్యూబ్స్ వేసి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల డ్పైఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం గ్లాసుల్లో పోసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే పుచ్చకాయతో నోరూరించే షర్బత్ తయారైనట్లే!
- మరి ఆలస్యమెందుకు మీరు కూడా ఈ సమ్మర్లో మార్కెట్లో విరివిగా దొరికే పుచ్చకాయతో షర్బత్ ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ తాగుతారు.
- ఒకవేళ మీరు ఈ షర్బత్ను ఎక్కువ క్వాంటిటీలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే పుచ్చకాయతో పాటు ఇతర పదార్థాలను పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
మండుటెండల్లో మజానిచ్చే "లెమన్ పంచ్" - ఒక్కో సిప్ తాగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!
చిటికెలో "మ్యాంగో జ్యూస్" - మండుటెండల్లో కూల్ కూల్గా తాగేయండి!