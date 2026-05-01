సమ్మర్ స్పెషల్ నోరూరించే "పుదీనా పచ్చడి" - అన్నంతో పాటు టిఫెన్స్లోకి అద్భుతం!
- పచ్చికొబ్బరితో పసందైన 'పుదీనా చట్నీ' - రుచితోపాటు ఆరోగ్యం కూడా!
Published : May 1, 2026 at 9:22 AM IST
Summer Special Pudina Chutney : మనందరం వంటల్లో సువాసన కోసమో, చివర్లో లుక్ కోసమో పుదీనాను వాడుతుంటాం. నిజానికి ఇది కూరలకు అదనపు రుచిని తీసుకొస్తుంది. పోషకాల పరంగానూ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అలాగే, శరీరానికి చల్లదనాన్ని అందిస్తుంది. అందుకే, సమ్మర్లో మీకోసం పుదీనాతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఒక మంచి రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, పచ్చికొబ్బరితో టేస్టీ టేస్టీ "పుదీనా పచ్చడి". వేడి వేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసుకుని ఈ పచ్చడితో తింటుంటే వావ్ సూపర్ అంటారంతే! పిల్లలకూ ఈ చట్నీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ పచ్చడిని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రెండు కప్పులు - పుదీనా ఆకులు
- అర కప్పు - పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు
- ఒక కప్పు - టమాటా ముక్కలు
- రుచికి తగినన్ని - పచ్చిమిరపకాయలు
- అర టేబుల్స్పూన్ - మినపప్పు
- అర టేబుల్స్పూన్ - శనగపప్పు
- ఒక టీస్పూన్ - ధనియాలు
- ఒక టేబుల్స్పూన్ - తెల్ల నువ్వులు
- అర టీస్పూన్ - జీలకర్ర
- ఒకట్రెండు టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- పావు టీస్పూన్ - పసుపు
- కొద్దిగా - చింతపండు
- రెండు - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ పుదీనా పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా తాజా పుదీనాను తీసుకుని కాడల నుంచి ఆకులను తుంచుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆపై దాన్ని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి దోరగా వేయించాలి. అవి వేగాక ధనియాలు, జీలకర్ర జత చేసి రెండు మూడు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇక దింపే ముందు తెల్ల నువ్వులు వేసి చిటపటలాడే వరకు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన ధనియాలు-నువ్వుల మిశ్రమం వేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద అదే కడాయిని ఉంచి ఒకట్రెండు చెంచాల నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక పచ్చిమిరపకాయలను ముక్కలుగా తుంచి వేసుకుని దోరగా వేయించుకోవాలి.
- పచ్చిమిర్చి వేగాయనుకున్నాక అందులోనే సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసి మరో రెండు, మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ చక్కగా వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత మీడియం సైజులో కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు యాడ్ చేసుకుని కలిపి, టమాటాలు కాస్త మెత్తగా అయ్యేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- టమాటాలు మగ్గిన తర్వాత అందులో శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకున్న పుదీనా ఆకులు వేసి మొత్తం కలిసేలా ఒకసారి మంచిగా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం పాన్పై మూతపెట్టి సన్నని సెగ మీద 8 నుంచి 10 నిమిషాలు మగ్గించుకుంటే పదార్థాలన్నీ చక్కగా మగ్గిపోతాయి.
- ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ మంచిగా మగ్గాయనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆ మిశ్రమాన్ని పూర్తిగా చల్లార్చుకోవాలి.
- ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ధనియాల పొడి ఉన్న మిక్సీ గిన్నెలో చల్లారిన పుదీనా మిశ్రమం, కొద్దిగా చింతపండు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ టైమ్లో అవసరమనిపిస్తే కొద్దిగా వేడి నీళ్లు వేసుకుని పచ్చడిని గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు.
- నెక్ట్స్ పచ్చడిలోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- ఒక టేబుల్స్పూన్ - పోపుదినుసులు
- రెండు - ఎండుమిర్చి
- కొద్దిగా - కరివేపాకు
- నాలుగైదు - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
- చిటికెడు - ఇంగువ
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పోపుదినుసులు(ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు) వేసుకుని ఆవాలు చిటపటమనేవరకు వేయించాలి.
- ఆపై ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు, కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఇంగువ వేసుకుని పోపును చక్కగా వేయించుకోవాలి.
- తాలింపు మంచిగా వేగిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిలో వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, పచ్చికొబ్బరి కాంబినేషన్లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "పుదీనా పచ్చడి" అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ పచ్చళ్లకు బదులుగా ఓసారి ఈ పద్ధతిలో పుదీనా పచ్చడి చేసుకుని చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు.
