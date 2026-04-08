ఒంటికి చలువ చేసే "మెంతికూర పప్పు" - ఇలా వండితే చేదు లేకుండా టేస్ట్ అదుర్స్!

- సమ్మర్​లో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే "రెసిపీ" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!

Published : April 8, 2026 at 10:26 AM IST

Summer Special Menthikura Pappu : "ఆకుకూరలు" తినడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అందులోనూ ఎండాకాలం మెంతికూర వంటివి తీసుకోవడం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. దీనిలో ఒంటికి చలువ చేసే గుణాలు అధికంగా ఉంటాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది మెంతికూరతో పచ్చడి, పప్పు వంటివి ఎక్కువగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. కానీ, సరైన టేస్ట్ రావట్లేదని ఫీల్ అవుతుంటారు. అలాంటి వారి కోసం ఒక టేస్టీ అండ్ హెల్దీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, సమ్మర్ స్పెషల్ నోరూరించే "మెంతికూర పప్పు". ఇది సరికొత్త రుచితో వావ్ అనిపిస్తుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే ఎప్పుడూ ఇలాగే చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. ఈ కర్రీ అన్నంతోపాటు చపాతీ, జొన్న రొట్టెలు, రోటీల్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ నోరూరించే పప్పును ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు గ్లాసులు - కందిపప్పు
  • పెద్ద నిమ్మకాయంత - చింతపండు
  • నాలుగు కట్టలు - మెంతికూర
  • రుచికి తగినన్ని - పచ్చిమిర్చి
  • రెండు - ఉల్లిపాయలు (పెద్ద సైజ్​వి)
  • రెండు - టమాటాలు (పెద్ద సైజ్​వి)
  • ఒక టీస్పూన్ - పసుపు
  • కొద్దిగా - కరివేపాకు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు

కందిపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కుక్కర్​ గిన్నెలో కందిపప్పును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత అందులో ఐదు గ్లాసుల మంచి నీళ్లు పోసి అరగంటపాటు నాననివ్వాలి.
  • అలాగే, మరో చిన్న బౌల్​లో చింతపండు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి, కొన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
  • అవి నానేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన తాజా మెంతికూరను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి, చాలా సన్నగా తరుక్కుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
మెంతికూర (Getty Images)
  • అలాగే పచ్చిమిరపకాయలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా, ఉల్లిపాయ, టమాటాను మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కుక్కర్​ గిన్నెలో అరగంటపాటు నానబెట్టిన కందిపప్పులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, మెంతికూర తరుగు వేసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులోనే పసుపు, కరివేపాకు వేసి మొత్తాన్ని ఒకసారి సర్ది మూతపెట్టి మీడియం మంట మీద రెండు మూడు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఇక్కడ పప్పును మరీ మెత్తగా కాకుండా కొంచెం గట్టిగానే ఉండేటట్లు ఉడికించుకోవాలి. అప్పుడే కర్రీ మంచి టేస్టీగా కుదురుతుంది.
  • నెక్ట్స్ పప్పు మంచిగా ఉడికిందనుకున్నాక అందులో టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని పప్పుగుత్తితో మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం అందులో నానబెట్టుకున్న చింతపండు నుంచి తీసిన రసం యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఇక్కడ చింతపండు రసాన్ని మరీ పల్చగా కాకుండా కాస్త చిక్కగానే ఉండేలా తీసుకోవాలి. పై ఒకసారి టేస్ట్ చెక్ చేసుకొని ఉప్పును అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత కుక్కర్​ను మళ్లీ స్టవ్ మీద ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • పప్పు స్టవ్ మీద నుంచి దించాక ఆ వేడికి మరికాస్త దగ్గరపడుతుంది. కాబట్టి, మిశ్రమంలో కాస్త ఎసరు ఉన్నప్పుడే దింపుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

పోపు కోసం :

  • నాలుగు టేబుల్​ స్పూన్లు - నూనె
  • రెండు టీస్పూన్లు - నెయ్యి
  • నాలుగైదు - ఎండుమిర్చి
  • ఒక టీస్పూన్ - ఆవాలు
  • రెండు టేబుల్​ స్పూన్లు - పచ్చిశనగపప్పు
  • కొద్దిగా - మినప్పప్పు
  • ఒక టీస్పూన్ - జీలకర్ర
  • ఏడెనిమిది - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
పోపు దినుసులు (Getty Images)
  • తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నూనె, నెయ్యి వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. నెయ్యి కరిగి వేడయ్యాక అందులో ఎండుమిర్చి తుంపలు, ఆవాలు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవన్నీ చక్కగా వేగాక కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని వాటిని కాసేపు పచ్చివాసన పోయేలా వేయించాలి.
  • ఇక చివర్లో కరివేపాకు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పప్పులో వేసుకుని అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
  • అంతే, మంచి ఫ్లేవర్​తో ఘుమఘుమలాడే "మెంతికూర పప్పు" సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే సమ్మర్​లో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఈ పప్పు కర్రీని మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.

