మండే ఎండల్లో "మ్యాంగో లస్సీ" - ఒక్క గ్లాస్​ తాగారంటే ఫుల్​ రిఫ్రెష్​!

మామిడితో అద్దిరిపోయే లస్సీ - ఒక్కసారి తాగితే మళ్లీమళ్లీ చేసుకుంటారు!

Mango Lassi (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 10:46 AM IST

Summer Special Mango Lassi : వేసవిలో కొబ్బరి బొండాలు, పుచ్చకాయలు, మామిడిపండ్లు, ఐస్ క్రీం, జ్యూస్​ల అమ్మకాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటిలో లస్సీ కూడా ఒకటి. మండే ఎండల్లో చల్లచల్లగా ఒక్క గ్లాస్​ తాగితే ఎంత బాగుంటుందో. అందుకే మెజార్టీ పీపుల్​ కూల్‌డ్రింక్​లకు బదులుగా దీనిని తాగడానికి ఇష్టపడుతుంటారు! కొందరు ఇంట్లో కూడా ప్రిపేర్ చేస్తారు. అయితే ఇది ఎప్పుడూ చేసే విధంగా కాకుండా సమ్మర్​ స్పెషల్​ ఫ్రూట్​ అయిన మామిడితో కలిపే చేస్తే అద్దిరిపోవాల్సిందే​. అతి తక్కువ ఖర్చుతో నోటికి ఎంతో కమ్మదనాన్నిస్తుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా రుచికరమైన మ్యాంగో లస్సీ ఎలా ప్రిపేర్​ చేయాలో ఈ స్టోరీలో చూసేయండి.

సమ్మర్ స్పెషల్ "టమోటా రసం" - ఈ రెసిపీ కమ్మగా, చల్లగా ఉంటుంది!

మామిడిపండ్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మామిడిపండ్ల ముక్కలు - 2 కప్పులు
  • పంచదార - 4 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • కాచి చల్లార్చిన పాలు - ఒక కప్పు
  • యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్​
  • ఉప్పు - చిటికెడు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఐస్​క్యూబ్స్​ - కొన్ని
  • పెరుగు - 2 కప్పులు
  • డ్రైఫ్రూట్స్ - కొంచెం
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ లస్సీ రెసిపీ కోసం కావాల్సిన పరిమామణంలో మామిడిపండ్ల ముక్కలను కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న మామిడి ముక్కలు, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార, కప్పు కాచి చల్లార్చిన పాలు పోసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఇందులో రెండు కప్పుల పెరుగు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీడిపప్పు పలుకులు, అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి మిక్సీ పట్టాలి. చివరగా ఐస్​క్యూబ్స్​ వేసి మరోసారి బ్లెండ్​ చేసి ఈ మిశ్రమాన్ని సర్వింగ్ బౌల్లో పోయాలి.
పాలు (Getty Images)
  • ఆపైన కొద్దిగా మామిడిముక్కలు, కొంచెం డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి గార్నిష్​ చేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే సూపర్​ టేస్టీ మ్యాంగో లస్సీ మీ ముందుంటుంది!
  • మీరు ఈ లస్సీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే మామిడిపండ్లతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)

చిట్కాలు ​:

  • బాగా పండిన తీపి కలిగిన మామిడితో అయితే లస్సీ మరింత టేస్ట్​గా ఉంటుంది.
  • మీ రుచికి తగ్గట్టుగా పంచదార కలపాలి. అయితే పంచదార బదులు తేనె కూడా యూజ్ చేయవచ్చ. ఇక మామిడిపండు తీపిని బట్టి స్వీట్​నెస్​ను పెంచడం లేదా తగ్గించడం చేయాలి.
  • లస్సీ కోసం తియ్యటి గడ్డ పెరుగును ఉపయోగిస్తే రుచి బాగుంటుంది. పెరుగు పుల్లగా ఉంటే టేస్ట్​ మారుతుంది. రోజ్ వాటర్ కూడా లస్సీకి అదనపు రుచినిస్తాయి.
  • లస్సీ మరింత క్రిమీగా రావడానికి కొన్ని బాదం లేదా జీడిపప్పు పలుకులను నానబెట్టి పేస్ట్ చేసి కలిపితే సూపర్​గా ఉంటుంది.

హోటల్ స్టైల్ " పల్లీ చట్నీ" - టేస్ట్ అదుర్స్, వారం రోజులు నిల్వ!

నోరూరించే "సేమియా పులిహోర" - ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తే అద్దిరిపోద్ది!

