మండే ఎండల్లో "మ్యాంగో లస్సీ" - ఒక్క గ్లాస్ తాగారంటే ఫుల్ రిఫ్రెష్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 10:46 AM IST
Summer Special Mango Lassi : వేసవిలో కొబ్బరి బొండాలు, పుచ్చకాయలు, మామిడిపండ్లు, ఐస్ క్రీం, జ్యూస్ల అమ్మకాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటిలో లస్సీ కూడా ఒకటి. మండే ఎండల్లో చల్లచల్లగా ఒక్క గ్లాస్ తాగితే ఎంత బాగుంటుందో. అందుకే మెజార్టీ పీపుల్ కూల్డ్రింక్లకు బదులుగా దీనిని తాగడానికి ఇష్టపడుతుంటారు! కొందరు ఇంట్లో కూడా ప్రిపేర్ చేస్తారు. అయితే ఇది ఎప్పుడూ చేసే విధంగా కాకుండా సమ్మర్ స్పెషల్ ఫ్రూట్ అయిన మామిడితో కలిపే చేస్తే అద్దిరిపోవాల్సిందే. అతి తక్కువ ఖర్చుతో నోటికి ఎంతో కమ్మదనాన్నిస్తుంది. మరి లేట్ చేయకుండా రుచికరమైన మ్యాంగో లస్సీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఈ స్టోరీలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మామిడిపండ్ల ముక్కలు - 2 కప్పులు
- పంచదార - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- కాచి చల్లార్చిన పాలు - ఒక కప్పు
- యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - చిటికెడు
- జీడిపప్పు పలుకులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఐస్క్యూబ్స్ - కొన్ని
- పెరుగు - 2 కప్పులు
- డ్రైఫ్రూట్స్ - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ఈ లస్సీ రెసిపీ కోసం కావాల్సిన పరిమామణంలో మామిడిపండ్ల ముక్కలను కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న మామిడి ముక్కలు, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార, కప్పు కాచి చల్లార్చిన పాలు పోసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఇందులో రెండు కప్పుల పెరుగు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీడిపప్పు పలుకులు, అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి మిక్సీ పట్టాలి. చివరగా ఐస్క్యూబ్స్ వేసి మరోసారి బ్లెండ్ చేసి ఈ మిశ్రమాన్ని సర్వింగ్ బౌల్లో పోయాలి.
- ఆపైన కొద్దిగా మామిడిముక్కలు, కొంచెం డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే సూపర్ టేస్టీ మ్యాంగో లస్సీ మీ ముందుంటుంది!
- మీరు ఈ లస్సీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే మామిడిపండ్లతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
చిట్కాలు :
- బాగా పండిన తీపి కలిగిన మామిడితో అయితే లస్సీ మరింత టేస్ట్గా ఉంటుంది.
- మీ రుచికి తగ్గట్టుగా పంచదార కలపాలి. అయితే పంచదార బదులు తేనె కూడా యూజ్ చేయవచ్చ. ఇక మామిడిపండు తీపిని బట్టి స్వీట్నెస్ను పెంచడం లేదా తగ్గించడం చేయాలి.
- లస్సీ కోసం తియ్యటి గడ్డ పెరుగును ఉపయోగిస్తే రుచి బాగుంటుంది. పెరుగు పుల్లగా ఉంటే టేస్ట్ మారుతుంది. రోజ్ వాటర్ కూడా లస్సీకి అదనపు రుచినిస్తాయి.
- లస్సీ మరింత క్రిమీగా రావడానికి కొన్ని బాదం లేదా జీడిపప్పు పలుకులను నానబెట్టి పేస్ట్ చేసి కలిపితే సూపర్గా ఉంటుంది.
