నోరూరించే "మామిడికాయ పప్పుచారు" - ఇలా చేసి చూడండి! - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

Published : April 29, 2026 at 10:23 AM IST

Mamidikaya Pappu Charu Recipe : ​సమ్మర్​లో చాలా మంది రసం, సాంబార్, పులుసు వంటి కూరలతో తినడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు. అందుకే, మీకోసం ఒక బ్రహ్మాండమైన వంటకాన్ని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "మామిడికాయ పప్పుచారు". ఈ పద్ధతిలో ఒక్కసారి ట్రై చేశారంటే ఎప్పుడూ ఇలానే చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. వేడి వేడి అన్నంలో తింటుంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్​లో ఉంటుంది. అలాగే, దీన్ని రెడీ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్​. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ ఘుమఘుమలాడే మామిడికాయ పప్పుచారును ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కందిపప్పు - రెండు గ్లాసులు(500 గ్రాములు)
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు(మీడియం సైజ్​వి)
  • టమాటాలు - నాలుగు
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • పసుపు - కొద్దిగా
పప్పుచారు కోసం :

  • పచ్చిమామిడికాయలు - ఒకట్రెండు(400 గ్రాములు)
  • నెయ్యి - రెండు టీస్పూన్లు
  • నూనె - ఏడెనిమిది టేబుల్​స్పూన్లు
  • మెంతులు - కొన్ని
  • ఆవాలు - ఒక చెంచా
  • జీలకర్ర - రెండున్నర టీస్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • కారం - రుచికి తగినంత
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15 నుంచి 20
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

అన్నం తినబుద్ధి కావట్లేదా? - ఇలా "క్యాబేజీ పెరుగు పచ్చడి" చేయండి! - టేస్ట్ సూపర్!

తయారీ విధానం :

  • నోరూరించే ఈ పప్పుచారు తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో కందిపప్పును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఒక గంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి. ఇలా నానబెట్టుకోవడం ద్వారా పప్పు త్వరగా ఉడుకుతుంది.
  • పప్పు నానేలోపు ఉల్లిపాయలు, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి పెద్ద సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే, పచ్చిమామిడికాయలను శుభ్రంగా కడిగి పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ గంటపాటు నానబెట్టుకున్న పప్పును మరోసారి కడిగి కుక్కర్​ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, టమాటా ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా పసుపు వేసుకోవాలి.
  • తర్వాత పప్పు తీసుకున్న గ్లాసుతో మూడు గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకుని ఒకసారి లైట్​గా కలిపి మూతపెట్టి నాలుగైదు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • పప్పు ఉడికేలోపు తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మరో బర్నర్ మీద అడుగు మందంగా ఉండే గిన్నె ఉంచి నెయ్యి, నూనె వేసుకోవాలి.
  • నూనె కాగిన తర్వాత మెంతులు, ఆవాలు, అరటీస్పూన్ జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసుకుని వేయించుకోవాలి.
  • అవన్నీ చక్కగా వేగాక సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ చీలికలు, కరివేపాకు వేసుకుని ఆనియన్స్ లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగాక కాస్త పసుపు, టేస్ట్​కు సరిపడా కారం, ఇంగువ, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి అవన్నీ మంచిగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న మామిడికాయ ముక్కలు వేసుకుని ఒకసారి చక్కగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై పాన్​పై మూతపెట్టి స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మామిడికాయ ముక్కలు కాస్త మెత్తబడే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • అవి మగ్గేలోపు కుక్కర్​లో మెత్తగా ఉడికించుకున్న పప్పును అందులోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి పప్పుగుత్తితో అన్నీ కలిసేలా మెదుపుకోవాలి. ఆపై అందులో మీకు పప్పుచారు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీని బట్టి తగినన్ని నీళ్లు పోసి కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు మామిడికాయ ముక్కలు లైట్​గా మగ్గాయనుకున్నాక అందులో ముందుగా మాష్ చేసి పెట్టుకున్న పప్పుచారు మిశ్రమం పోసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలపాలి. ఇదే స్టేజ్​లో ఒకసారి టేస్ట్ చెక్ చేసుకుని ఉప్పును అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఒక పొంగు వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • అది ఉడికేలోపు చిన్న మిక్సీ గిన్నెలో వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ దాన్ని మరుగుతున్న పప్పుచారులో వేసి మరోసారి చక్కగా కలిపి మూడ్నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఇక చివరగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, సరికొత్త ఫ్లేవర్​తో నోరూరించే "మామడికాయ పప్పుచారు" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా మామిడికాయతో పప్పుచారు ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.
  • ఒకవేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ పప్పుచారు చేసుకోవాలనుకుంటే పప్పుతో పాటు ఇతర పదార్థాలు తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

పంచదార, ఫ్రెష్​క్రీమ్​ లేకుండా "సపోటా ఐస్​క్రీమ్​" - సూపర్​ టేస్ట్​ పక్కా! - హెల్దీ కూడా!

మునక్కాయలతో కర్రీ కాదు- ఇలా "రసం" చేసుకోండి - సమ్మర్​లో బెస్ట్ రెసిపీ​!

