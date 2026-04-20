"మామిడికాయ నిల్వ పచ్చడి" ఇలా పెట్టండి - ఏడాదైనా ముక్క కరకరలాడుతుంది!
పక్కా కొలతలతో మామిడికాయ నిల్వ పచ్చడి - ఈ పద్ధతిలో పెడితే రుచి అమోఘం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 4:47 PM IST
Mamidikaya Nilva Pachadi : మామిడికాయ పచ్చడి పేరు చెబితే చాలు నోట్లో నీళ్లు ఊరుతాయి. వేసవిలో చాలా మంది దీనిని ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే అందరికీ ఈ పచ్చడిని ప్రిపేర్ చేయడం రాదు. ఎందుకంటే దీన్ని కొలతల ప్రకారం పెట్టకపోతే వెంటనే బూజు వచ్చేస్తోంది. పైగా రుచి కూడా ఉండదు. అందుకే ఈసారి ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో పక్కా కొలతలతో పచ్చడి పెట్టండి. పర్ఫెక్ట్గా కుదరడమే కాకుండా రుచి కూడా బాగుంటుంది. పైగా ముక్క మెత్తబడకుండా, బూజు పట్టకుండా సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉంటుంది! మరి లేట్ చేయకుండా ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానాన్ని ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మామిడికాయ ముక్కలు - 1 కేజీ
- ఆవాలు - 100 గ్రాములు
- కళ్లు ఉప్పు (రాక్ సాల్ట్) - 200 గ్రాములు
- మెంతులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చడి కారం - 125 గ్రాములు
- ఆయిల్ - అర లీటర్ (500 గ్రాములు)
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 75 గ్రాములు
- పసుపు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ పచ్చడి కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో మామిడికాయ ముక్కలను తీసుకోవాలి. ఆపైన వీటిని పూర్తిగా క్లాత్తో తుడిచి ఫ్యాన్ కింద గంట సేపు ఆరబెట్టాలి.
- అదేవిధంగా ఓ గిన్నెలో 100 గ్రాముల ఆవాలు, మరో ప్లేట్లో 200 గ్రాముల రాక్ సాల్ట్ వేసి గంట సేపు ఎండలో ఆరబెట్టుకోవాలి. అలాగే మరో చిన్న గిన్నెలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు వేసి ఆరబెట్టాలి.
- గంట తర్వాత మిక్సీజార్లో ఆరబెట్టిన ఆవాలు వేసి గ్రైండ్ చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇదే మిక్సీజార్లో రాక్ సాల్ట్ వేసి మిక్సీ పట్టాలి. అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉప్పును గిన్నెలో వేయాలి.
- అలాగే మిక్సీజార్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా మిక్సీజార్లో 40 గ్రాముల వెల్లుల్లి వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో మామిడికాయ ముక్కలు, పావు లీటర్ నూనె వేసి ముక్కలకు పట్టేలా బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇందులోనే గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆవపిండి, మెంతిపిండి యాడ్ చేసి కలపాలి.
- అనంతరం రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పసుపు, 125 గ్రాములు పచ్చడి కారం, గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉప్పు వేయాలి. అయితే ఇక్కడ ఉప్పును మొత్తం ఒకేసారి వేయకుండా ముప్పావు వంతు వేసి మిగిలినది సరిపోకపోతే పచ్చడి ఊరిన తర్వాత వేసుకోవచ్చు.
- ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టిన వెల్లుల్లి ముద్ద యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మిగిలిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, మరో పావు లీటర్ నూనె వేసి మరోసారి కలపాలి.
- పచ్చడి మొత్తం బాగా కలిసిన తర్వాత గ్లాస్ జార్లో వేసి మూత పెట్టాలి. ఆ తర్వాత మూతపై ఓ కాటన్ క్లాత్ను కప్పి తాడుతో గట్టిగా కట్టి మూడు రోజుల పాటు ఊరబెట్టాలి
- మూడు రోజుల తర్వాత గ్లాస్ జార్పై మూత తీసి పచ్చడిని ఓ వెడల్పాటి గిన్నెలో వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఈ స్టేజ్లో ఉప్పు చెక్ చేసి సరిపోకపోతే మరికొంచెం కలపాలి.
- అంతే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే మామిడికాయ నిల్వ పచ్చడి మీ ముందుంటుంది!
టిప్స్ :
- ఈ రెసిపీ కోసం పుల్లగా ఉండే మామిడికాయలు అయితే పచ్చడి మరింత రుచిగా ఉంటుంది.
- పచ్చడిలో వేసే కళ్లు ఉప్పును తప్పకుండా గంట పాటు ఎండబెట్టాలి. లేదంటే అందులోని తడి కారణంగా పచ్చడి బూజుపడుతుంది.
