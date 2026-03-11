ETV Bharat / offbeat

ఐదే నిమిషాల్లో "మజ్జిగ చారు" - తాలింపు ఒక్కటి చాలు - టేస్ట్​ మార్వలెస్​!

-సరికొత్త పద్ధతిలో నోరూరించే "మజ్జిగ చారు" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

Summer Special Majjiga Charu
Summer Special Majjiga Charu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 11, 2026 at 12:09 PM IST

2 Min Read
Summer Special Majjiga Charu: ఎండాకాలం మొదలవుతుందంటే ఆహారంలో పెద్ద మార్పులు చేసుకుంటారు ప్రజలు. ముఖ్యంగా పొట్టకు హాయినిచ్చే రెసిపీలు చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే ఆ రెసిపీల లిస్ట్​లో మజ్జిగ చారు ముందు వరుసలో ఉంటుంది. దీనినే పెరుగు పచ్చడి, సల్ల చారు అంటూ రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తుంటారు. అయితే ఈ మజ్జిగ చారును కూడా కొద్దిమంది రకరకాలుగా చేసుకుని తింటుంటారు. తాలింపులో ఉల్లిపాయలను మగ్గించి కొద్దిమంది చేస్తే, మరికొద్దిమంది అల్లం పచ్చిమిర్చి గ్రైండ్​ చేసి చేస్తుంటారు. కానీ ఇవేమి లేకుండా కేవలం 5 నిమిషాల్లో మజ్జిగ చారు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ అయితే సూపర్​గా ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా సరికొత్తగా మజ్జిగ చారు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పెరుగు - అర కేజీ
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - తగినంత
Summer Special Majjiga Charu
Summer Special Majjiga Charu (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
Summer Special Majjiga Charu
Summer Special Majjiga Charu (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి పెరుగు తీసుకుని విస్కర్​ సాయంతో ఓసారి బాగా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిని వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • పెరుగులోకి కట్​ చేసిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Summer Special Majjiga Charu
Summer Special Majjiga Charu (Getty Images)
  • ఇప్పుడు అందులోకి 1 గ్లాస్​ నీళ్లు పోసి మరోసారి కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు తాలింపు ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
Summer Special Majjiga Charu
Summer Special Majjiga Charu (Getty Images)
  • తాలింపు గింజలు బాగా వేగినాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు, ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇవి కూడా ఫ్రై అయ్యాక పసుపు, కరివేపాకు వేసి లో ఫ్లేమ్​లోనే మగ్గించాలి.
  • ఇలా తాలింపు మొత్తం మంచిగా వేగినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి కలిపి పెట్టుకున్న పెరుగు మిశ్రమాన్ని వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుంటే సరి. సమ్మర్​ స్పెషల్​ మజ్జిగ చారు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Summer Special Majjiga Charu
Summer Special Majjiga Charu (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పెరుగును తాజాది తీసుకుంటే మజ్జిగ చారు టేస్టీగా ఉంటుంది. అయితే మీకు కాస్త పుల్లగా ఉండాలనుకుంటే లైట్​గా పుల్లటి పెరుగు తీసుకోవచ్చు. అలా అని మరీ పుల్లటిది తీసుకోవచ్చు.
  • కారం మీరు తినే ఘాటుకు తగినట్లుగా తీసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చిని వాడుతుంటాం కాబట్టి చూసి యాడ్​ చేసుకోవాలి.
  • తాలింపు చక్కగా వేగితేనే ఈ చారు రుచి బాగుంటుంది. కాబట్టి లో ఫ్లేమ్​లోనే మంచిగా వేయించుకోవాలి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

