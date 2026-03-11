ఐదే నిమిషాల్లో "మజ్జిగ చారు" - తాలింపు ఒక్కటి చాలు - టేస్ట్ మార్వలెస్!
Published : March 11, 2026 at 12:09 PM IST
Summer Special Majjiga Charu: ఎండాకాలం మొదలవుతుందంటే ఆహారంలో పెద్ద మార్పులు చేసుకుంటారు ప్రజలు. ముఖ్యంగా పొట్టకు హాయినిచ్చే రెసిపీలు చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే ఆ రెసిపీల లిస్ట్లో మజ్జిగ చారు ముందు వరుసలో ఉంటుంది. దీనినే పెరుగు పచ్చడి, సల్ల చారు అంటూ రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తుంటారు. అయితే ఈ మజ్జిగ చారును కూడా కొద్దిమంది రకరకాలుగా చేసుకుని తింటుంటారు. తాలింపులో ఉల్లిపాయలను మగ్గించి కొద్దిమంది చేస్తే, మరికొద్దిమంది అల్లం పచ్చిమిర్చి గ్రైండ్ చేసి చేస్తుంటారు. కానీ ఇవేమి లేకుండా కేవలం 5 నిమిషాల్లో మజ్జిగ చారు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ అయితే సూపర్గా ఉంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా సరికొత్తగా మజ్జిగ చారు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పెరుగు - అర కేజీ
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - తగినంత
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 1 టేబుల్స్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఎండుమిర్చి - 2
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి పెరుగు తీసుకుని విస్కర్ సాయంతో ఓసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిని వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- పెరుగులోకి కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి 1 గ్లాస్ నీళ్లు పోసి మరోసారి కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు తాలింపు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
- తాలింపు గింజలు బాగా వేగినాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు, ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఇవి కూడా ఫ్రై అయ్యాక పసుపు, కరివేపాకు వేసి లో ఫ్లేమ్లోనే మగ్గించాలి.
- ఇలా తాలింపు మొత్తం మంచిగా వేగినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కలిపి పెట్టుకున్న పెరుగు మిశ్రమాన్ని వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే సరి. సమ్మర్ స్పెషల్ మజ్జిగ చారు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పెరుగును తాజాది తీసుకుంటే మజ్జిగ చారు టేస్టీగా ఉంటుంది. అయితే మీకు కాస్త పుల్లగా ఉండాలనుకుంటే లైట్గా పుల్లటి పెరుగు తీసుకోవచ్చు. అలా అని మరీ పుల్లటిది తీసుకోవచ్చు.
- కారం మీరు తినే ఘాటుకు తగినట్లుగా తీసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చిని వాడుతుంటాం కాబట్టి చూసి యాడ్ చేసుకోవాలి.
- తాలింపు చక్కగా వేగితేనే ఈ చారు రుచి బాగుంటుంది. కాబట్టి లో ఫ్లేమ్లోనే మంచిగా వేయించుకోవాలి.
