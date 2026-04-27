మండుటెండల్లో మజానిచ్చే "లెమన్ పంచ్" - ఒక్కో సిప్ తాగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!
నోరూరించే రుచితో లెమన్ జ్యూస్ - ఇంట్లోనే సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 11:33 AM IST
Lemon Punch Making : రోజు రోజుకు ఎండలు దంచికొడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ ఎండ వేడిమి, ఉక్కపోత నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు రకరకాల కూల్డ్రింక్స్, జ్యూస్లు, ఐస్క్రీమ్స్, లస్సీ, కుల్ఫీ వంటివి తీసుకుంటుంటారు. ఇవి మాత్రమే కాకుండా సమ్మర్లో చాలా మంది ఇష్టంగా తాగే వాటిలో నిమ్మరసం కూడా ముందు వరుసలో ఉంటుంది. తియ్యగా, పుల్లగా, ఉప్పగా ఉండే దీనిని చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తాగుతారు.
ఇంట్లో కూడా నిమ్మకాయలతో చాలా మంది ఈ డ్రింక్ తయారు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ తాగినట్లు నిమ్మరసం పిండి, పంచదార, ఉప్పు కలిపి తాగితే ఏం బాగుంటుంది? అందుకే ఈసారి కాస్త వెరైటీగా లెమన్ పంచ్ ట్రై చేయండి. కేవల నిమిషాల్లో తయారయ్యే ఈ డ్రింక్ను ఒక్కొక్క సిప్ తాగుతుంటే ఫుల్ కిక్ వస్తుంది. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ లెమన్ పంచ్ ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నిమ్మకాయలు - 4
- ఉప్పు - అర స్పూన్
- పంచదార - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 2
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా నాలుగు నిమ్మకాయలను కట్ చేసి రసం తీసి పక్కనుంచాలి. అలాగే రెండు పచ్చిమిర్చిని వీలైనంత సన్నగా, రౌండ్గా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు వెడల్పు మూత కలిగిన బాటిల్ తీసుకొని నిమ్మరసం, అర స్పూన్ ఉప్పు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార వేయాలి. ఇందులోనే 10 ఐస్క్యూబ్స్, 600 ఎంఎల్ చల్లటి నీళ్లు పోసి మూతపెట్టాలి. ఆ తర్వాత ఓ మూడు నిమిషాల పాటు బాగా షేక్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత ఓ గాజు గ్లాస్లోకి మరో 3 ఐస్క్యూబ్స్ వేసి మిక్స్ చేసుకున్న లెమన్ మిశ్రమాన్ని పోసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే మండుటెండల్లో కూల్ కూల్గా కమ్మని లెమన్ పంచ్ సిద్ధంగా ఉంటుంది.
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే బయట దొరికే జ్యూస్లు, పానీయాలకు బదులుగా ఇంట్లోనే ఇలా దీన్ని చేసి ఇవ్వండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఒకటికి రెండు గ్లాసులు ఇష్టంగా తాగుతారు.
- మీరు ఈ రెసిపీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే నిమ్మకాయలు, పంచదారతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
చిట్కాలు :
- లెమన్ పంచ్ చేయడానికి బాటిల్కి బదులు బయట మార్కెట్లో షేకర్ బాటిల్స్ అని సెపరేట్గా దొరుకుతాయి. వాటిని ఉపయోగించవచ్చు.
- నిమ్మకాయలు మరీ దొరగా, మరీ పండినవి కాకుండా తీసుకోవాలి. అప్పుడే టేస్ట్ బాగుంటుంది.
- ఇందులో ఉపయోగించిన పచ్చిమిర్చిని తింటూ ఈ డ్రింక్ తాగాలి. అప్పుడే దీని రుచి అద్దిరిపోతుంది.
