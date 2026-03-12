ఎండల్లో హాయినిచ్చే పంజాబీ "స్వీట్ లస్సీ", మజానిచ్చే "డ్రైఫ్రూట్స్ లస్సీ"! - సింపుల్గా చేసుకోండిలా!
- సమ్మర్ స్పెషల్ సింపుల్ అండ్ వెరైటీ 'లస్సీ రెసిపీలు' - ఇంటిల్లిపాదీకి తెగ నచ్చేస్తాయి!
Published : March 12, 2026 at 1:31 PM IST
Summer Special Lassi Recipes : వేసవిలో ఎండల నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు మెజార్టీ పీపుల్ మజ్జిగ తాగుతుంటారు. ఇంకాస్త టేస్టీగా, కమ్మగా ఉండాలనుకుంటే మాత్రం "లస్సీని" ఆస్వాదిస్తుంటారు. మండుటెండల్లో పెరుగుతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే చల్ల చల్లని లస్సీని ఒక్క గ్లాస్ తాగితే చాలు ఆ ఫీలింగ్ సూపర్ ఉంటుంది. అయితే, ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తాగే లస్సీని ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా కొత్తగా ట్రై చేద్దామనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే రెండు స్పెషల్ రెసిపీలను తీసుకొచ్చాం. ఇవి రెగ్యులర్గా చేసుకునే లస్సీతో పోల్చితే కమ్మగా, భలే బాగుంటాయి. పిల్లలైతే ఒకట్రెండు గ్లాసులతో ఆగకుండా తాగేస్తారు. మరి, ఆ సమ్మర్ స్పెషల్ లస్సీ రెసిపీలేంటో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
1.పంజాబీ స్టైల్ స్వీట్ లస్సీ
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెరుగు - 800 ఎంఎల్
- చక్కెర - అర కప్పు (రుచికి తగినంత)
- పాలకోవా - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- యాలకులపొడి - ఒక టీస్పూన్ (ఆప్షనల్)
- సన్నని పిస్తా తరుగు - కొద్దిగా (గార్నిష్ కోసం)
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో కమ్మని, మీగడతో ఉన్న చిక్కటి పెరుగును తీసుకోవాలి.
- ఆపై దాన్ని బ్లెండర్తో ఎక్కడా తరకలు లేకుండా మొత్తం కలిసేలా బాగా చిలకాలి.
- అనంతరం అందులో చక్కెరను యాడ్ చేసి మరోసారి పంచదార మొత్తం కరిగి, వెన్న పైకి తేలి క్రీమి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు బ్లెండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, చక్కెరను మీరు తినే టేస్ట్ బట్టి తగినంత వేసుకుని స్వీట్నెస్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా బ్లెండ్ చేసుకునే క్రమంలోనే మీకు నచ్చితే ఒక టీస్పూన్ యాలకులపొడిని వేసి కలుపుకోవచ్చు.
- ఆ విధంగా బ్లెండ్ చేసుకున్నాక అందులో ఒక కప్పు ఐస్ కోల్డ్ వాటర్ పోసుకుని బ్లెండర్తో లో-స్పీడ్లో 2 నుంచి 4 నిమిషాలు బ్లెండ్ చేయాలి.
- ఇక్కడ బ్లెండర్ లేనివారు నార్మల్గా విస్కర్తో అయినా వెన్న తెలే వరకు బ్లెండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- ఈ రెసిపీలో వెన్న ఎంత బాగా పైకి తేలితే లస్సీ అంత టేస్టీగా ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ మిశ్రమాన్ని సర్వింగ్ గ్లాసులలోకి తీసుకుని వాటిల్లో కొద్దిగా పాలకోవా వేసి, సన్నని పిస్తా తరుగుతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, పంజాబీ స్టైల్లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే చల్ల చల్లని "స్వీట్ లస్సీ" మీ ముందు ఉంటుంది!
- ఒకవేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే పెరుగుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
2.డ్రైఫ్రూట్స్ లస్సీ :
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- లీటర్ - పాలు
- పావు కప్పు - చక్కెర
- బాదం, పిస్తా, జీడిపప్పులు - పావు కప్పు(అన్నీ కలిపి)
- రెండు చెంచాలు - డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులు
- రెండు చెంచాలు - కస్టర్డ్ పౌడర్
- కొద్దిగా - కుంకుమపువ్వు
తయారీ విధానం :
- ఈ నయా లస్సీ రెసిపీ కోసం ముందురోజు రాత్రి స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో పాలను తీసుకుని బాగా మరిగించుకోవాలి.
- తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని అందులో పంచదార వేసి కలపాలి. ఆపై అందులో నుంచి ఒక చిన్న గిన్నెలో పావు కప్పు పాలు తీయాలి.
- నెక్ట్స్ తీసిన పాలలో కస్టర్డ్ పౌడర్ కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ ఉండలు కట్టకుండా బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- అనంతరం కస్టర్డ్ పౌడర్ మిశ్రమాన్ని తిరిగి మరిగించుకున్న పాలలో వేసి అంతా కలిసేలా కలిపేయాలి. ఆ మిశ్రమం చల్లారి గోరువెచ్చగా అయ్యాక తోడేయాలి.
- మరుసటి రోజు మిక్సీ జార్లో బాదం, పిస్తా, జీడిపప్పులను మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన పేస్ట్ను తోడుకున్న పెరుగులో వేసి బాగా గిలకొట్టి మజ్జిగ చేయాలి.
- ఇక చివరగా అందులో సన్నని డ్రై ఫ్రూట్స్ పలుకులు, కుంకుమపువ్వు యాడ్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సరికొత్త టేస్ట్లో మంచి మజానిచ్చే "డ్రై ఫ్రూట్స్ లస్సీ" రెడీ అవుతుంది!
