ఎండల్లో హాయినిచ్చే పంజాబీ "స్వీట్ లస్సీ", మజానిచ్చే "డ్రైఫ్రూట్స్‌ లస్సీ"! - సింపుల్​గా చేసుకోండిలా!

- సమ్మర్ స్పెషల్ సింపుల్​ అండ్ వెరైటీ 'లస్సీ రెసిపీలు' - ఇంటిల్లిపాదీకి తెగ నచ్చేస్తాయి!

Summer Special Lassi Recipes
Summer Special Lassi Recipes
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 12, 2026 at 1:31 PM IST

Summer Special Lassi Recipes : వేసవిలో ఎండల నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు మెజార్టీ పీపుల్ మజ్జిగ తాగుతుంటారు. ఇంకాస్త టేస్టీగా, కమ్మగా ఉండాలనుకుంటే మాత్రం "లస్సీని" ఆస్వాదిస్తుంటారు. మండుటెండల్లో పెరుగుతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే చల్ల చల్లని లస్సీని ఒక్క గ్లాస్ తాగితే చాలు ఆ ఫీలింగ్ సూపర్​ ఉంటుంది. అయితే, ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తాగే లస్సీని ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా కొత్తగా ట్రై చేద్దామనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే రెండు స్పెషల్ రెసిపీలను తీసుకొచ్చాం. ఇవి రెగ్యులర్​గా చేసుకునే లస్సీతో పోల్చితే కమ్మగా, భలే బాగుంటాయి. పిల్లలైతే ఒకట్రెండు గ్లాసులతో ఆగకుండా తాగేస్తారు. మరి, ఆ సమ్మర్ స్పెషల్ లస్సీ రెసిపీలేంటో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

1.పంజాబీ స్టైల్ స్వీట్ లస్సీ

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పెరుగు - 800 ఎంఎల్
  • చక్కెర - అర కప్పు (రుచికి తగినంత)
  • పాలకోవా - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • యాలకులపొడి - ఒక టీస్పూన్ (ఆప్షనల్)
  • సన్నని పిస్తా తరుగు - కొద్దిగా (గార్నిష్ కోసం)
Summer Special Lassi Recipes
Summer Special Lassi Recipes

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో కమ్మని, మీగడతో ఉన్న చిక్కటి పెరుగును తీసుకోవాలి.
  • ఆపై దాన్ని బ్లెండర్​తో ఎక్కడా తరకలు లేకుండా మొత్తం కలిసేలా బాగా చిలకాలి.
  • అనంతరం అందులో చక్కెరను యాడ్ చేసి మరోసారి పంచదార మొత్తం కరిగి, వెన్న పైకి తేలి క్రీమి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు బ్లెండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, చక్కెరను మీరు తినే టేస్ట్​ బట్టి తగినంత వేసుకుని స్వీట్​​నెస్​ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా బ్లెండ్ చేసుకునే క్రమంలోనే మీకు నచ్చితే ఒక టీస్పూన్ యాలకులపొడిని వేసి కలుపుకోవచ్చు.
Summer Special Lassi Recipes
Summer Special Lassi Recipes
  • ఆ విధంగా బ్లెండ్ చేసుకున్నాక అందులో ఒక కప్పు ఐస్ కోల్డ్ వాటర్ పోసుకుని బ్లెండర్​తో లో-స్పీడ్​లో 2 నుంచి 4 నిమిషాలు బ్లెండ్ చేయాలి.
  • ఇక్కడ బ్లెండర్ లేనివారు నార్మల్​గా విస్కర్​తో అయినా వెన్న తెలే వరకు బ్లెండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • ఈ రెసిపీలో వెన్న ఎంత బాగా పైకి తేలితే లస్సీ అంత టేస్టీగా ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమాన్ని సర్వింగ్ గ్లాసులలోకి తీసుకుని వాటిల్లో కొద్దిగా పాలకోవా వేసి, సన్నని పిస్తా తరుగుతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, పంజాబీ స్టైల్​లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే చల్ల చల్లని "స్వీట్ లస్సీ" మీ ముందు ఉంటుంది!
  • ఒకవేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే పెరుగుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

Summer Special Lassi Recipes
Summer Special Lassi Recipes

2.డ్రైఫ్రూట్స్‌ లస్సీ :

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • లీటర్ - పాలు
  • పావు కప్పు - చక్కెర
  • బాదం, పిస్తా, జీడిపప్పులు - పావు కప్పు(అన్నీ కలిపి)
  • రెండు చెంచాలు - డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులు
  • రెండు చెంచాలు - కస్టర్డ్ పౌడర్
  • కొద్దిగా - కుంకుమపువ్వు
Summer Special Lassi Recipes
Summer Special Lassi Recipes

తయారీ విధానం :

  • ఈ నయా లస్సీ రెసిపీ కోసం ముందురోజు రాత్రి స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో పాలను తీసుకుని బాగా మరిగించుకోవాలి.
  • తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని అందులో పంచదార వేసి కలపాలి. ఆపై అందులో నుంచి ఒక చిన్న గిన్నెలో పావు కప్పు పాలు తీయాలి.
  • నెక్ట్స్ తీసిన పాలలో కస్టర్డ్ పౌడర్ కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ ఉండలు కట్టకుండా బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • అనంతరం కస్టర్డ్ పౌడర్ మిశ్రమాన్ని తిరిగి మరిగించుకున్న పాలలో వేసి అంతా కలిసేలా కలిపేయాలి. ఆ మిశ్రమం చల్లారి గోరువెచ్చగా అయ్యాక తోడేయాలి.
Summer Special Lassi Recipes
Summer Special Lassi Recipes
  • మరుసటి రోజు మిక్సీ జార్​లో బాదం, పిస్తా, జీడిపప్పులను మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన పేస్ట్​ను తోడుకున్న పెరుగులో వేసి బాగా గిలకొట్టి మజ్జిగ చేయాలి.
  • ఇక చివరగా అందులో సన్నని డ్రై ఫ్రూట్స్ పలుకులు, కుంకుమపువ్వు యాడ్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, సరికొత్త టేస్ట్​లో మంచి మజానిచ్చే "డ్రై ఫ్రూట్స్ లస్సీ" రెడీ అవుతుంది!

