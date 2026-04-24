ఎండల్లో హాయినిచ్చే "బెల్లం లస్సీ" - ఒక్క గ్లాస్ తాగారంటే ఫుల్ రిఫ్రెష్!
ఎంతో రుచికరమైన లస్సీ రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీకి తెగ నచ్చేస్తుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 2:45 PM IST
Jaggery Lassi Making in Telugu : రోజురోజుకి ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ ఎండ వేడిమి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు ఒంటికి చలువ చేసే పండ్లు, పానీయాలు తీసుకుంటారు. ఇందులో మజ్జిగ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది. కొందరు ఇంకాస్త టేస్టీగా, కమ్మగా ఉండాలనుకుంటే మాత్రం లస్సీని ఆస్వాదిస్తుంటారు. అందుకే చాలా మంది కూల్డ్రింక్స్కు బదులుగా దీనిని తాగడానికి ఇష్టపడుతుంటారు.
పెరుగుతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే చల్లచల్లని లస్సీని ఒక్క గ్లాస్ తాగితే చాలు ఆ ఫీలింగ్ సూపర్ ఉంటుంది. అయితే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తాగే దీనిని ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా కొత్తగా ట్రై చేద్దామనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఇవాళ సమ్మర్ స్పెషల్ బెల్లం లస్సీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఇది రెగ్యులర్గా చేసుకునే లస్సీతో పోల్చితే కమ్మగా, భలే బాగుంటుంది. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిలో సింపుల్గా పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్తో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలైతే ఒకట్రెండు గ్లాసులు ఇష్టంగా తాగుతారు. అంతేకాక మళ్లీమళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. మరి నోరూరించే ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మాంసాహారానికి మించిన లంచ్ రెసిపీ - ఈ ఆదివారం సింపుల్గా ఇలా ట్రై చేయండి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బెల్లం తురుము - ఒక కప్పు
- పెరుగు - రెండుప్పావు కప్పులు
- రోజ్ సిరప్ - ముప్పావు కప్పు
- వెనీలా ఎసెన్స్ - పావు టీ స్పూన్
- బాదం పలుకులు - కొన్ని
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు బెల్లం తురుము, అర కప్పు నీళ్లు పోసి బాగా కలపాలి. బెల్లం కరిగిన తర్వాత రెండుప్పావు కప్పుల పెరుగు యాడ్ చేసి బాగా కలుపుతూ మిక్స్ చేయాలి.
- ఇందులోనే ముప్పావు కప్పు రోజ్ సిరప్, పావు టీ స్పూన్ వెనీలా ఎసెన్స్ వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఈ లస్సీని ఫ్రిజ్లో రెండు గంటల పాటు పక్కనుంచాలి.
- రెండు గంటల తర్వాత సర్వ్ చేసుకొనే ముందు గ్లాసులో లస్సీ పోసి, ఆపైన బాదం పలుకులతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే సమ్మర్ స్పెషల్ నోరూరించే బెల్లం లస్సీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఇంట్లో ఈ విధంగా ట్రై చేయండి.
- ఒకవేళ మీరు ఈ లస్సీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పెరుగు, బెల్లం తురుముతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
చిట్కాలు :
- లస్సీ కోసం తీయటి పెరుగును ఉపయోగిస్తే టేస్ట్ బాగుంటుంది. పెరుగు పుల్లగా ఉంటే రుచి మారుతుంది.
- సాధారణ బెల్లానికి బదులుగా తాటి బెల్లం లేదా ఈత బెల్లం కూడా వాడుకోవచ్చు.
- రోజ్ సిరప్కు బదులుగా రూఅఫ్జాను ఉపయోగించవచ్చు.
జొన్నపిండితో నోరూరించే "దోసెలు" - ఒక్కసారి తింటే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
కేరళ స్టైల్ "కరుథా హల్వా" - నోట్లో వేసుకోగానే వెన్నలా కరిగిపోతుంది!