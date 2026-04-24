ఎండల్లో హాయినిచ్చే "బెల్లం లస్సీ" - ఒక్క గ్లాస్​ తాగారంటే ఫుల్​ రిఫ్రెష్​!

ఎంతో రుచికరమైన లస్సీ రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీకి తెగ నచ్చేస్తుంది!

Jaggery Lassi (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 2:45 PM IST

Jaggery Lassi Making in Telugu : రోజురోజుకి ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ ఎండ వేడిమి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు ఒంటికి చలువ చేసే పండ్లు, పానీయాలు తీసుకుంటారు. ఇందులో మజ్జిగ ఫస్ట్ ప్లేస్​లో ఉంటుంది. కొందరు ఇంకాస్త టేస్టీగా, కమ్మగా ఉండాలనుకుంటే మాత్రం లస్సీని ఆస్వాదిస్తుంటారు. అందుకే చాలా మంది కూల్‌డ్రింక్స్​కు బదులుగా దీనిని తాగడానికి ఇష్టపడుతుంటారు.

పెరుగుతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే చల్లచల్లని లస్సీని ఒక్క గ్లాస్ తాగితే చాలు ఆ ఫీలింగ్ సూపర్​ ఉంటుంది. అయితే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తాగే దీనిని ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా కొత్తగా ట్రై చేద్దామనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఇవాళ సమ్మర్ స్పెషల్​ బెల్లం లస్సీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఇది రెగ్యులర్​గా చేసుకునే లస్సీతో పోల్చితే కమ్మగా, భలే బాగుంటుంది. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిలో సింపుల్​గా పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్​తో ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలైతే ఒకట్రెండు గ్లాసులు ఇష్టంగా తాగుతారు. అంతేకాక మళ్లీమళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. మరి నోరూరించే ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

బెల్లం తురుము (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బెల్లం తురుము - ఒక కప్పు
  • పెరుగు - రెండుప్పావు కప్పులు
  • రోజ్ సిరప్ - ముప్పావు కప్పు
  • వెనీలా ఎసెన్స్ - పావు టీ స్పూన్
  • బాదం పలుకులు - కొన్ని
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు బెల్లం తురుము, అర కప్పు నీళ్లు పోసి బాగా కలపాలి. బెల్లం కరిగిన తర్వాత రెండుప్పావు కప్పుల పెరుగు యాడ్ చేసి బాగా కలుపుతూ మిక్స్ చేయాలి.
  • ఇందులోనే ముప్పావు కప్పు రోజ్ సిరప్​, పావు టీ స్పూన్ వెనీలా ఎసెన్స్ వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఈ లస్సీని ఫ్రిజ్​లో రెండు గంటల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • రెండు గంటల తర్వాత సర్వ్ చేసుకొనే ముందు గ్లాసులో లస్సీ పోసి, ఆపైన బాదం పలుకులతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే సమ్మర్ స్పెషల్​ నోరూరించే బెల్లం లస్సీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
బాదం (Getty Images)
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఇంట్లో ఈ విధంగా ట్రై చేయండి.
  • ఒకవేళ మీరు ఈ లస్సీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పెరుగు, బెల్లం తురుముతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

చిట్కాలు ​:

  • లస్సీ కోసం తీయటి పెరుగును ఉపయోగిస్తే టేస్ట్ బాగుంటుంది. పెరుగు పుల్లగా ఉంటే రుచి మారుతుంది.
  • సాధారణ బెల్లానికి బదులుగా తాటి బెల్లం లేదా ఈత బెల్లం కూడా వాడుకోవచ్చు.
  • రోజ్ సిరప్​కు బదులుగా రూఅఫ్జాను ఉపయోగించవచ్చు.

