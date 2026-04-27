నోరూరించే "చాకోబార్ ఐస్క్రీమ్" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!
కమ్మని ఐస్క్రీమ్ రెసిపీ - ఇంట్లోనే ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 5:14 PM IST
Choco Bar Ice Cream Prepare : పిల్లలకు సమ్మర్ సెలవులు వచ్చేశాయి. వేసవిలో చిన్నారులు ఎక్కువగా తినే వాటిలో ఐస్క్రీమ్ ఒకటి. మండే ఎండల్లో దీనిని తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్ వేరే లెవల్. అయితే ఇందులో కూడా ఎన్నో రకాల ఫ్లేవర్లు ఉన్నాయి. అందుకే ఈరోజు మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే చాకోబార్ ఐస్క్రీమ్. దీనిని సింపుల్గా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పాలు - ఒక లీటర్
- పంచదార - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
- కార్న్ఫ్లోర్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- చాక్లెట్ - అర కప్పు
- పాల మీగడ - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
- వెనీలా ఎసెన్స్ - అర టీ స్పూన్
- పాలపొడి - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ఫ్లోర్, పావు లీటర్ పాలు పోసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ముప్పావు లీటర్ పాలు పోసి మరిగించాలి. మిల్క్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల పాలపొడి వేసి కలపాలి.
- పంచదార కరిగిన తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న కార్న్ఫ్లోర్ మిశ్రమాన్ని వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. ఈ మిశ్రమం కాస్త దగ్గరపడిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- పూర్తిగా చల్లారిన పాల మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో వేయాలి. ఇందులో ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల పాల మీగడ, అర టీ స్పూన్ వెనీలా ఎసెన్స్ వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఓ గిన్నెలో నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు గిన్నె మీద స్టీల్ లేదా గాజు బౌల్ ఉంచి చాక్లెట్ ముక్కలు వేసి కరిగించాలి. చాక్లెట్ పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత తీసి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం ఐస్క్రీమ్ ప్రిపరేషన్కు పేపర్ కప్స్ తీసుకోవాలి. ముందుగా పేపర్ కప్స్ లోపల చాక్లెట్ సిరప్ పోయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ఓ 5 నిమిషాలు ఫ్రిజ్లో ఉంచాలి. ఇలా చేయడం వల్ల చాక్లెట్ గట్టిపడుతుంది.
- ఇప్పుడు ఫ్రిజ్లో ఉంచిన పేపర్ కప్స్ను బయటికి తీసి గ్రైండ్ చేసుకున్న పాల మిశ్రమాన్ని పోయాలి. ఇలా గ్లాసులన్నింటిలో పోసిన తర్వాత వాటిని సిల్వర్ ఫాయిల్తో క్లోజ్ చేసి మధ్యలో చిన్నగా గాటు పెట్టి ఐస్క్రీమ్ పుల్లలు పెట్టాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ఫ్రీజర్లో సుమారు 8 గంటలు లేదా రాత్రంతా ఉంచాలి.
- ఎనిమిది గంటల తర్వాత బయటికి తీసి డీమౌల్డ్ చేసుకోవాలి. అంతే చాకోబార్ ఐస్క్రీమ్ తయారైనట్లే!
చిట్కాలు :
- ఈ ఐస్క్రీమ్ తయారీలో పాలపొడి అనేది కేవలం ఆప్షనల్. మీ దగ్గర లేకపోతే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు.
- పేపర్ కప్స్ బదులు స్టీల్ గ్లాసులు కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
