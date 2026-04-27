నోరూరించే "చాకోబార్ ఐస్​క్రీమ్"​ - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

కమ్మని ఐస్​క్రీమ్ రెసిపీ - ఇంట్లోనే ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకోండి!

Choco Bar Ice Cream
Published : April 27, 2026 at 5:14 PM IST

Choco Bar Ice Cream Prepare : పిల్లలకు సమ్మర్​ సెలవులు వచ్చేశాయి. వేసవిలో చిన్నారులు ఎక్కువగా తినే వాటిలో ఐస్​క్రీమ్​ ఒకటి​. మండే ఎండల్లో దీనిని తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్​ వేరే లెవల్​. అయితే ఇందులో కూడా ఎన్నో రకాల ఫ్లేవర్లు ఉన్నాయి. అందుకే ఈరోజు మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే చాకోబార్ ఐస్​క్రీమ్​. దీనిని సింపుల్​గా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

పాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పాలు - ఒక లీటర్
  • పంచదార - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కార్న్​ఫ్లోర్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • చాక్లెట్ - అర కప్పు
  • పాల మీగడ - 6 టేబుల్ ​స్పూన్లు
  • వెనీలా ఎసెన్స్​ - అర టీ స్పూన్​
  • పాలపొడి - 4 టేబుల్ స్పూన్లు

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్​ఫ్లోర్​, పావు లీటర్​ పాలు పోసి మిక్స్ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ముప్పావు లీటర్ పాలు పోసి మరిగించాలి. మిల్క్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల పాలపొడి వేసి కలపాలి.
చాక్లెట్​ (Getty Images)
  • పంచదార కరిగిన తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న కార్న్​ఫ్లోర్​ మిశ్రమాన్ని వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. ఈ మిశ్రమం కాస్త దగ్గరపడిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • పూర్తిగా చల్లారిన పాల మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేయాలి. ఇందులో ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల పాల మీగడ, అర టీ స్పూన్ వెనీలా ఎసెన్స్​ వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఓ గిన్నెలో నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు గిన్నె మీద స్టీల్​ లేదా గాజు బౌల్​ ఉంచి చాక్లెట్​ ముక్కలు వేసి కరిగించాలి. చాక్లెట్​ పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత తీసి పక్కనుంచాలి.
పంచదార (Getty Images)
  • అనంతరం ఐస్​క్రీమ్​ ప్రిపరేషన్​కు పేపర్​ కప్స్​ తీసుకోవాలి. ముందుగా పేపర్​ కప్స్​ లోపల చాక్లెట్ సిరప్​ పోయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ఓ 5 నిమిషాలు ఫ్రిజ్​లో ఉంచాలి. ఇలా చేయడం వల్ల చాక్లెట్​ గట్టిపడుతుంది.
  • ఇప్పుడు ఫ్రిజ్​లో ఉంచిన పేపర్​ కప్స్​ను బయటికి తీసి గ్రైండ్​ చేసుకున్న పాల మిశ్రమాన్ని పోయాలి. ఇలా గ్లాసులన్నింటిలో పోసిన తర్వాత వాటిని సిల్వర్​ ఫాయిల్​తో క్లోజ్​ చేసి మధ్యలో చిన్నగా గాటు పెట్టి ఐస్​క్రీమ్​ పుల్లలు పెట్టాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ఫ్రీజర్​లో సుమారు 8 గంటలు లేదా రాత్రంతా ఉంచాలి.
  • ఎనిమిది గంటల తర్వాత బయటికి తీసి డీమౌల్డ్​ చేసుకోవాలి. అంతే చాకోబార్​ ఐస్​క్రీమ్​ తయారైనట్లే!

చిట్కాలు ​:

  • ఈ ఐస్​క్రీమ్​ తయారీలో పాలపొడి అనేది కేవలం ఆప్షనల్​. మీ దగ్గర లేకపోతే స్కిప్​ చేసుకోవచ్చు.
  • పేపర్​ కప్స్​ బదులు స్టీల్​ గ్లాసులు కూడా ఉపయోగించవచ్చు.

