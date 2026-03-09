ఈశా ఫౌండేషన్ స్పెషల్ "మినుముల జావ" - పిల్లలూ చాలా ఇష్టంగా తాగుతారు!
సమ్మర్లో మంచి ఎనర్జీనిచ్చే నయా రెసిపీ - ప్రాచీన పద్ధతిలో టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
Published : March 9, 2026 at 10:11 AM IST
Urad Dal Java Recipe in Telugu : మార్చిలోనే భానుడి భగభగలతో జనాలు ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అందరూ ఎండల నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు మజ్జిగ, జావ వంటి పానీయాలను తీసుకుంటుంటారు. అయితే, నార్మల్గా జావ అనగానే మనందరికీ రాగిపిండితో చేసుకునేదే ముందుగా గుర్తొస్తుంది. అది కాకుండా సమ్మర్లో ఆరోగ్యానికి మంచి బూస్ట్నిచ్చే మరో అద్భుతమైన రెసిపీ ఉంది. అదే, ఈశా ఫౌండేషన్ స్పెషల్ సూపర్ టేస్టీ "మినుముల జావ".
ఇది తమిళనాడులో ఎంతో ప్రాచీనమైన హెల్దీ డ్రింక్ కూడా. పాతకాలం పద్ధతిలో చేసుకునే ఈ జావ మీరు ఇప్పటి వరకు టేస్ట్ చేయని మంచి రుచినిస్తుంది. అలాగే, పొట్టకు లైట్గా ఉండి సూపర్ ఎనర్జీని ఇస్తుంది. శరీరానికి సత్తువనిచ్చే దీన్ని చిన్న పిల్లలు కూడా హ్యాపీగా తాగేస్తారు, మరి, లేట్ చేయకుండా తమిళులు మెచ్చే ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ జావను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నల్ల మినుములు - అర కప్పు
- బియ్యం - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- మెంతులు - అరటీస్పూన్
- యాలకులు - ఏడెనిమిది
- బెల్లం తురుము - ఒక కప్పు
- సన్నని పచ్చికొబ్బరి తురుము - అర కప్పు
- ఉప్పు - కొద్దిగా(ఆప్షనల్)
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద పాన్లో నల్ల మినుములను సన్నని సెగ మీద కలుపుతూ నాలుగైదు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి.
- అలా వేయించుకున్నాక అందులోనే రెండు టేబుల్స్పూన్ల బియ్యం, మెంతులు కూడా వేసి లో ఫ్లేమ్లోనే మంచి సువాసన వచ్చేంత వరకు వేయించాలి.
- ఇక్కడ మినుములు దొరకని వారు పొట్టు లేని మినప్పప్పు అయినా వాడుకోవచ్చు. కానీ, ఫ్లేవర్ మారుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
- మినుముల మిశ్రమాన్ని చక్కగా వేయించుకున్నాక ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసి నాలుగైదు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో నానబెట్టుకున్న మినుముల మిశ్రమాన్ని శుభ్రంగా కడిగి వేసుకోవాలి.
- ఆపై యాలకులు కూడా వేసి, తగినన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
- నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో బెల్లం తురుము తీసుకుని ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి అది పూర్తిగా కరిగేంత వరకు మరిగించుకోవాలి. బెల్లం పూర్తిగా కరిగాక ఆ వాటర్ను వడకట్టి పక్కనుంచాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ మీద అదే పాన్లో రెండు లీటర్ల మంచి నీళ్లు తీసుకుని మరిగించుకోవాలి.
- వాటర్ వేడెక్కుతున్న క్రమంలో అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మినుముల పేస్ట్ను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ గడ్డలు ఏర్పడకుండా కలుపుతూ ఉండాలి.
- మినుముల పేస్ట్ను మొత్తం వేసుకున్నాక ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి, ఆపై చిక్కబడేంత వరకు మరిగించుకోవాలి. మరీ ఎక్కువ చిక్కబడే వరకు మరిగించవద్దు. ఎందుకంటే చల్లారితే మరికాస్త చిక్కగా, పేస్ట్లా అవుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
- మినుముల మిశ్రమం మరిగి చిలికిన పలుచని పెరుగులా మారినప్పుడు అందులో కరిగించి పెట్టుకున్న బెల్లం వాటర్ను జత చేసి అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం కాస్త చిక్కబడిన తర్వాత చివరగా అందులో సన్నని పచ్చికొబ్బరి తురుము, ఫ్లేవర్స్ అన్నింటినీ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఈ స్టేజ్లో మీకు నచ్చితే కొద్దిగా ఉప్పు కూడా వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఒకట్రెండు నిమిషాలు మరిగించుకుని దింపేసుకోవాలి.
- ఇక దీన్ని చల్లారిన తర్వాత లేదా వేడి వేడిగా ఉన్నప్పుడు కూడా సర్వింగ్ బౌల్స్లోకి తీసుకుని హాయిగా తాగేయొచ్చు.
- అంతే, తమిళుల ప్రాచీనకాలం నాటి పద్ధతిలో ఈశా ఫౌండేషన్ స్పెషల్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "మినుముల జావ" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్గా చేసుకునే రాగులకు బదులుగా ఓసారి ఇలా మినుములతో ట్రై చేయండి. నెక్ట్స్ లెవల్ టేస్ట్ను ఎంజాయ్ చేస్తారు.
