ఈశా ఫౌండేషన్ స్పెషల్ "మినుముల జావ" - పిల్లలూ చాలా ఇష్టంగా తాగుతారు!

సమ్మర్​లో మంచి ఎనర్జీనిచ్చే నయా రెసిపీ - ప్రాచీన పద్ధతిలో టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

Urad Dal Java Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 9, 2026 at 10:11 AM IST

3 Min Read
Urad Dal Java Recipe in Telugu : మార్చిలోనే భానుడి భగభగలతో జనాలు ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అందరూ ఎండల నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు మజ్జిగ, జావ వంటి పానీయాలను తీసుకుంటుంటారు. అయితే, నార్మల్​గా జావ అనగానే మనందరికీ రాగిపిండితో చేసుకునేదే ముందుగా గుర్తొస్తుంది. అది కాకుండా సమ్మర్​లో ఆరోగ్యానికి మంచి బూస్ట్​నిచ్చే మరో అద్భుతమైన రెసిపీ ఉంది. అదే, ఈశా ఫౌండేషన్ స్పెషల్ సూపర్ టేస్టీ "మినుముల జావ".

ఇది తమిళనాడులో ఎంతో ప్రాచీనమైన హెల్దీ డ్రింక్ కూడా. పాతకాలం పద్ధతిలో చేసుకునే ఈ జావ మీరు ఇప్పటి వరకు టేస్ట్ చేయని మంచి రుచినిస్తుంది. అలాగే, పొట్టకు లైట్​గా ఉండి సూపర్ ఎనర్జీని ఇస్తుంది. శరీరానికి సత్తువనిచ్చే దీన్ని చిన్న పిల్లలు కూడా హ్యాపీగా తాగేస్తారు, మరి, లేట్ చేయకుండా తమిళులు మెచ్చే ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ జావను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Urad Dal Java Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నల్ల మినుములు - అర కప్పు
  • బియ్యం - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • మెంతులు - అరటీస్పూన్
  • యాలకులు - ఏడెనిమిది
  • బెల్లం తురుము - ఒక కప్పు
  • సన్నని పచ్చికొబ్బరి తురుము - అర కప్పు
  • ఉప్పు - కొద్దిగా(ఆప్షనల్)

Urad Dal Java Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద పాన్​లో నల్ల మినుములను సన్నని సెగ మీద కలుపుతూ నాలుగైదు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి.
  • అలా వేయించుకున్నాక అందులోనే రెండు టేబుల్​స్పూన్ల బియ్యం, మెంతులు కూడా వేసి లో ఫ్లేమ్​లోనే మంచి సువాసన వచ్చేంత వరకు వేయించాలి.
  • ఇక్కడ మినుములు దొరకని వారు పొట్టు లేని మినప్పప్పు అయినా వాడుకోవచ్చు. కానీ, ఫ్లేవర్ మారుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • మినుముల మిశ్రమాన్ని చక్కగా వేయించుకున్నాక ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసి నాలుగైదు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
Urad Dal Java Recipe (Getty Images)
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో నానబెట్టుకున్న మినుముల మిశ్రమాన్ని శుభ్రంగా కడిగి వేసుకోవాలి.
  • ఆపై యాలకులు కూడా వేసి, తగినన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
  • నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో బెల్లం తురుము తీసుకుని ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి అది పూర్తిగా కరిగేంత వరకు మరిగించుకోవాలి. బెల్లం పూర్తిగా కరిగాక ఆ వాటర్​ను వడకట్టి పక్కనుంచాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ మీద అదే పాన్​లో రెండు లీటర్ల మంచి నీళ్లు తీసుకుని మరిగించుకోవాలి.
  • వాటర్ వేడెక్కుతున్న క్రమంలో అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మినుముల పేస్ట్​ను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ గడ్డలు ఏర్పడకుండా కలుపుతూ ఉండాలి.
Urad Dal Java Recipe (Getty Images)
  • మినుముల పేస్ట్​ను మొత్తం వేసుకున్నాక ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి, ఆపై చిక్కబడేంత వరకు మరిగించుకోవాలి. మరీ ఎక్కువ చిక్కబడే వరకు మరిగించవద్దు. ఎందుకంటే చల్లారితే మరికాస్త చిక్కగా, పేస్ట్​లా అవుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • మినుముల మిశ్రమం మరిగి చిలికిన పలుచని పెరుగులా మారినప్పుడు అందులో కరిగించి పెట్టుకున్న బెల్లం వాటర్​ను​ జత చేసి అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం కాస్త చిక్కబడిన తర్వాత చివరగా అందులో సన్నని పచ్చికొబ్బరి తురుము, ఫ్లేవర్స్​ అన్నింటినీ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఈ స్టేజ్​లో మీకు నచ్చితే కొద్దిగా ఉప్పు కూడా వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Urad Dal Java Recipe (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఒకట్రెండు నిమిషాలు మరిగించుకుని దింపేసుకోవాలి.
  • ఇక దీన్ని చల్లారిన తర్వాత లేదా వేడి వేడిగా ఉన్నప్పుడు కూడా సర్వింగ్ బౌల్స్​లోకి తీసుకుని హాయిగా తాగేయొచ్చు.
  • అంతే, తమిళుల ప్రాచీనకాలం నాటి పద్ధతిలో ఈశా ఫౌండేషన్ స్పెషల్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "మినుముల జావ" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్​గా చేసుకునే రాగులకు బదులుగా ఓసారి ఇలా మినుములతో ట్రై చేయండి. నెక్ట్స్ లెవల్ టేస్ట్​ను ఎంజాయ్ చేస్తారు.

