వేసవిలో టీ, కాఫీలకు "నో" చెప్పండి - ఈ "డ్రింక్" ఒక్క గ్లాసు తాగారంటే ఉత్సాహంతో ఉరకలేస్తారు!
సమ్మర్ స్పెషల్ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ "డ్రింక్" - ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తాగేస్తారు!
Published : March 24, 2026 at 1:58 PM IST
Summer Special Healthy Drink Recipe : రోజురోజుకి పగటి పూట ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు మజ్జిగ, లస్సీ, చెరుకు రసం, కొబ్బరి నీళ్లు వంటివి తాగుతుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా ఈ సమ్మర్లో ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక హెల్దీ అండ్ ఎనర్జిటిక్ "డ్రింక్ రెసిపీ" ఉంది. ఫూల్ మఖానా, ఖర్జూరాలు, మిల్క్ కాంబినేషన్లో రెడీ అయ్యే ఈ డ్రింక్ వేసవిలో ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. డైలీ తాగే టీ, కాఫీలకు బదులుగా దీన్ని ఒక్క గ్లాసు తాగారంటే ఎన్నో హెల్త్ బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. పైగా ఈ రెసిపీ ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా సింపుల్. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ డ్రింక్ను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- లీటర్ - పాలు
- రెండు కప్పులు - ఫూల్ మఖానా
- డేట్స్(ఖర్జూరాలు) - 20
- పది - జీడిపప్పు పలుకులు
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - సబ్జా గింజలు
- ఐదారు - యాలకులు
- డ్రైఫ్రూట్స్ ముక్కలు - కొన్ని(గార్నిష్ కోసం)
తయారీ విధానం :
- సమ్మర్ స్పెషల్ ఈ ఎనర్జిటిక్ డ్రింక్ తయారీకి ముందుగా స్టవ్ మీద సాస్ పాన్లో పాలు పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- అవి వేడయ్యేలోపు మరో బర్నర్ మీద ఒక పాన్ పెట్టి ఫూల్ మఖానాను వేసి సన్నని సెగ మీద మూడ్నాలుగు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. ఆపై వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు మరో బర్నర్ మీద వేడి చేసుకుంటున్న పాలు బాగా మరిగాయనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కొద్దిగా చల్లారనివ్వాలి.
- పాలు చల్లారేలోపు ఈ డ్రింక్లో కాస్త తియ్యదనం కోసం డేట్స్ను గింజలు తొలగించుకుని ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో జీడిపప్పు పలుకులు వేసి అవి మునిగేంత గోరువెచ్చని పాలను(ముందుగా మరిగించుకున్న పాలలో నుంచి) పోసి పదిహేను నిమిషాలు నాననివ్వాలి.
- ఈ డ్రింక్ తయారీలో తియ్యదనం కోసం డేట్స్ వద్దనుకుంటే వాటి ప్లేస్లో బెల్లం, చక్కెర వంటివి తీసుకుని కూడా రెడీ చేసుకోవచ్చు.
- అలాగే, మరో చిన్న బౌల్లో సబ్జాగింజలను తీసుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసి వాటిని 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వేయించి చల్లార్చుకున్న ఫూల్మఖానా, యాలకులను వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో పావుగంట పాటు నానబెట్టుకున్న డేట్స్ను పాలతో సహా వేసుకుని మరోసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై గ్రైండ్ చేసుకున్న డేట్స్ మిశ్రమంలో వేడి చేసి పక్కనుంచిన పాలను సగం వరకు పోసి మళ్లీ ఒకసారి మిక్సీ పట్టాలి.
- ఈ స్టేజ్లో ఒకసారి ఆ డ్రింక్ను టేస్ట్ చేసి స్వీట్ సరిపోయిందో లేదో సరి చూసుకోవాలి.
- ఒకవేళ స్వీట్ ఎక్కువగా ఉందనిపిస్తే మిగిలిన పాలను యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. అదే స్వీట్ సరిపోతే కలపాల్సిన అవసరం లేదు.
- అనంతరం సర్వింగ్ గ్లాసులు తీసుకుని వాటిల్లో ముందుగా నానబెట్టిన సబ్జాగింజలను కొద్దిగా వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న డ్రింక్ను పోసి గ్లాసులను ఫిల్ చేసుకోవాలి. ఆపై ఆ డ్రింక్ పైన కొన్ని సన్నగా తరిగిన డ్రైఫ్రూట్స్ వేసుకుని సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, సమ్మర్లో ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేసే "టేస్టీ అండ్ ఎనర్జిటిక్ డ్రింక్" సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- వేసవిలో మార్నింగ్ టీ, కాఫీలకు బదులుగా దీన్ని తాగేయండి. లేదంటే మధ్యాహ్నం భోజనం తర్వాత చల్లగా తాగాలనుకుంటే ఈ డ్రింక్ను కాసేపు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచి ఆపై తాగారంటే పొట్టకు హాయిగా ఉంటుంది!
