మండే ఎండల్లో ఒంటికి చలువ చేసే "పానకం షర్బత్" - ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!

నోరూరించే షర్బత్ రెసిపీ - ఒక్కసారి తాగారంటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకుంటారు!

Panakam Sharbat
Panakam Sharbat (Getty Images)
Published : March 22, 2026 at 5:19 PM IST

Panakam Sharbat in Telugu : సమ్మర్​లో నీళ్లు ఎంత తాగినా దాహం వేస్తూనే ఉంటుంది. దీంతో ఈ సీజన్‌లో అందరూ ఒంటికి చలువ చేసే ఆహార పదార్థాలను ఎక్కువగా తినడానికి లేదా తాగడానికి ఇష్టపడతారు. ఈ నేపథ్యంలోనే మెజార్టీ పీపుల్​ మజిగ్గ, నిమ్మకాయతో షర్బత్ ప్రిపేర్ చేసి తాగుతుంటారు. అలాంటి వారి కోసం ఈరోజు ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే పానకం షర్బత్​. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఓసారి ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఒకటికి రెండు గ్లాసులు ఇష్టంగా తాగుతారు. మరి, ఈ టేస్టీ టేస్టీ షర్బత్​ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

జోధ్​పుర్ స్టైల్ "మిర్చీ బజ్జీలు" - కిర్రాక్​ టేస్ట్​తో అద్దిరిపోతాయి!

Panakam Sharbat
నిమ్మకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నిమ్మకాయలు - 4
  • దొడ్డు ఉప్పు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • యాలకులు - 10
  • బెల్లం తురుము - 350 గ్రాములు
  • మిరియాలు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • సోంపు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • అల్లం - కొద్దిగా
  • తులసి ఆకులు - కొన్ని
  • సబ్జా గింజలు - రెండున్నర టేబుల్​ స్పూన్లు
  • శొంఠి - కొంచెం
బెల్లం తురుము (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఓ చిన్న కప్పులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల సబ్జా గింజలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో కొద్దిగా శొంఠి, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, కొంచెం ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ సోంపు వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే 10 యాలకులు వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
యాలకులు (Getty Images)
  • అనంతరం షర్బత్ తయారీ కోసం ఓ గిన్నెలో 350 గ్రాముల బెల్లం తురుము, గ్రైండ్ చేసుకున్న శొంఠిమిరియాల మిశ్రమం, నానబెట్టిన సబ్జా గింజలు వేయాలి. అదేవిధంగా నాలుగు లీటర్ల నీళ్లు, కొన్ని తులసి ఆకులు, కొద్దిగా అల్లం ముక్కలు వేయాలి.
  • అనంతరం నిమ్మరసాన్ని పిండి నిమ్మ చెక్కలను అలాగే వదిలేయాలి. అప్పుడే పానకంలోకి ఫ్లేవర్ దిగుతుంది. ఇలా అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేశాక బెల్లం పూర్తిగా కరిగే వరకు బాగా కలిపి మూడు గంటలపాటు ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచాలి.
మిరియాలు (Getty Images)
  • మూడు గంటల తర్వాత నిమ్మచెక్కలు, తులసి ఆకులు, అల్లం ముక్కలు తీసేసి గ్లాసుల్లో పోసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే చల్లచల్లని పానకం షర్బత్ మీ ముందుంటుంది!
సోంపు (Getty Images)
  • ఈ తీరులో ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేస్తే పిల్లలు, పెద్దలూ ఒకటికి రెండు గ్లాసులు ఇష్టంగా తాగుతారు.
  • మీరు ఈ షర్బత్​ను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే నిమ్మకాయలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకుంటే సరి.

నెల్లూరు స్పెషల్ "వంకాయ బజ్జీ కర్రీ" - కొత్తవాళ్లైనా ఇలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు!

పాకం పట్టకుండానే "కొబ్బరి లడ్డూలు" - వీటిని తిన్నారంటే ఇంకొకటి కావాలంటారు!

