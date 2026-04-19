వేసవిలో ఒంటికి చలువ చేసే "దోశలు" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
- సొరకాయతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ 'దోశలు' - పిల్లలూ భలే ఇష్టంగా తింటారు!
Published : April 19, 2026 at 11:31 AM IST
Sorakaya Dosa Recipe in Telugu : వేసవిలో ఆరోగ్యానికి చలువ చేసే కూరగాయల్లో 'సొరకాయ' ముందు వరుసలో ఉంటుంది. అయితే, దీనితో ఎప్పుడూ చేసుకునే కర్రీలే కాకుండా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఒక అద్భుతమైన రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అదే, కరకరలాడే "సొరకాయ దోశలు". ఇవి మీరు రెగ్యులర్గా చేసుకునే మినప దోశ, పెసరట్టును మించిన టేస్ట్తో సూపర్గా ఉంటాయి. మంచి రుచితో పాటు సమ్మర్లో ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు చేస్తాయి. క్రంచీగా, సాఫ్ట్గా ఉండే వీటిని చిన్నారులూ ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తినేస్తారు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ సొరకాయ అట్లు ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు అవసరమైన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - నాలుగు కప్పులు
- లేత సొరకాయ - ఒకటి(చిన్న సైజ్ది)
- కరివేపాకు - నాలుగు రెమ్మలు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
- సన్నని అల్లం తరుగు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - మూడ్నాలుగు చెంచాలు
- సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒకటిన్నర కప్పులు
తయారీ విధానం :
- ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో బియ్యాన్ని తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి రాత్రంతా నానబెట్టాలి.
- నెక్ట్స్ డే మార్నింగ్ నానిన బియ్యాన్ని వాటర్ వడకట్టి జల్లిగిన్నెలోకి తీసుకుని అదనపు వాటర్ తొలగిపోయేలా కాసేపు పక్కనుంచాలి.
- ఆలోపు తాజా లేత సొరకాయ తీసుకుని పీలర్తో చెక్కు తీసుకుని క్యూబ్స్లా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే, వీలైనంత సన్నగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కట్ చేసుకున్న సొరకాయ ముక్కలు, కరివేపాకు, నానబెట్టి వడకట్టిన బియ్యం, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది రవ్వ అట్టుకు కావాల్సిన విధంగా కాస్త జారుగా, మెత్తగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండి మిశ్రమాన్ని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లం తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు, సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని ఒకసారి అవన్నీ పిండిలో మంచిగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద దోశ పాన్ పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. పెనం హీట్ అయ్యాక ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని మరోసారి కలిపి ఒకట్రెండు గరిటెలు వేసుకుని నెమ్మదిగా అట్టులా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత అట్టు అంచుల వెంట కొద్దిగా నూనె వేసుకుని స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వన్ సైడ్ చక్కగా కాల్చుకోవాలి.
- దోశ వన్ సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత మరో వైపునకు తిప్పేసి అటు వైపు కూడా మంచిగా కాల్చుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలా పిండి మొత్తాన్ని మీకు కావాల్సిన సైజ్లో అట్లుగా పోసుకుని నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే చాలు.
- అంతే, సమ్మర్లో సూపర్ టేస్ట్తో పాటు ఆరోగ్యాన్నిచ్చే కరకరలాడే "సొరకాయ దోశలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి రెగ్యులర్ దోశలకు బదులుగా ఇలా సొరకాయ అట్లు ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ తృప్తిగా తినేస్తారు.
- చిట్కాలు :
- ఈ రెసిపీకి మార్కెట్లో స్పెషల్గా దొరికే దోశ రైస్ వాడితే అట్లు ఇంకా క్రిస్పీగా, టేస్టీగా వస్తాయి. ఒకవేళ అవి లేనట్లయితే రేషన్ బియ్యం లేదా నార్మల్ రైస్ వంటివి వాడుకోవచ్చు.
- ఇక్కడ మీరు పిండిని మరీ పలుచగా కలిపినట్లయితే రవ్వ అట్టు మాదిరిగా వేసుకోవాలి.
- ఒకవేళ తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ దోశలు చేసుకోవాలనుకుంటే సొరకాయతో పాటు ఇతర పదార్థాలు తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
