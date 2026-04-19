ETV Bharat / offbeat

వేసవిలో ఒంటికి చలువ చేసే "దోశలు" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

- సొరకాయతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ 'దోశలు' - పిల్లలూ భలే ఇష్టంగా తింటారు!

Sorakaya Dosa Recipe
Sorakaya Dosa Recipe
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 19, 2026 at 11:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Sorakaya Dosa Recipe in Telugu : వేసవిలో ఆరోగ్యానికి చలువ చేసే కూరగాయల్లో 'సొరకాయ' ముందు వరుసలో ఉంటుంది. అయితే, దీనితో ఎప్పుడూ చేసుకునే కర్రీలే కాకుండా మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఒక అద్భుతమైన రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అదే, కరకరలాడే "సొరకాయ దోశలు". ఇవి మీరు రెగ్యులర్​గా చేసుకునే మినప దోశ, పెసరట్టును మించిన టేస్ట్​తో సూపర్​గా ఉంటాయి. మంచి రుచితో పాటు సమ్మర్​లో ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు చేస్తాయి. క్రంచీగా, సాఫ్ట్​గా ఉండే వీటిని చిన్నారులూ ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తినేస్తారు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ సొరకాయ అట్లు ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు అవసరమైన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - నాలుగు కప్పులు
  • లేత సొరకాయ - ఒకటి(చిన్న సైజ్​ది)
  • కరివేపాకు - నాలుగు రెమ్మలు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • సన్నని అల్లం తరుగు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - మూడ్నాలుగు చెంచాలు
  • సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒకటిన్నర కప్పులు

Sorakaya Dosa Recipe
సొరకాయ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో బియ్యాన్ని తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి రాత్రంతా నానబెట్టాలి.
  • నెక్ట్స్ డే మార్నింగ్ నానిన బియ్యాన్ని వాటర్ వడకట్టి జల్లిగిన్నెలోకి తీసుకుని అదనపు వాటర్ తొలగిపోయేలా కాసేపు పక్కనుంచాలి.
  • ఆలోపు తాజా లేత సొరకాయ తీసుకుని పీలర్​తో చెక్కు తీసుకుని క్యూబ్స్​లా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే, వీలైనంత సన్నగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Sorakaya Dosa Recipe
బియ్యం (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కట్ చేసుకున్న సొరకాయ ముక్కలు, కరివేపాకు, నానబెట్టి వడకట్టిన బియ్యం, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది రవ్వ అట్టుకు కావాల్సిన విధంగా కాస్త జారుగా, మెత్తగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండి మిశ్రమాన్ని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
Sorakaya Dosa Recipe
ఉల్లిపాయ తరుగు (ETV Bharat)
  • తర్వాత అందులో వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లం తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు, సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని ఒకసారి అవన్నీ పిండిలో మంచిగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద దోశ పాన్ పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. పెనం హీట్ అయ్యాక ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని మరోసారి కలిపి ఒకట్రెండు గరిటెలు వేసుకుని నెమ్మదిగా అట్టులా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
Sorakaya Dosa Recipe
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • తర్వాత అట్టు అంచుల వెంట కొద్దిగా నూనె వేసుకుని స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వన్ సైడ్ చక్కగా కాల్చుకోవాలి.
  • దోశ వన్ సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత మరో వైపునకు తిప్పేసి అటు వైపు కూడా మంచిగా కాల్చుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలా పిండి మొత్తాన్ని మీకు కావాల్సిన సైజ్​లో అట్లుగా పోసుకుని నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే చాలు.
  • అంతే, సమ్మర్​లో సూపర్ టేస్ట్​తో పాటు ఆరోగ్యాన్నిచ్చే కరకరలాడే "సొరకాయ దోశలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి రెగ్యులర్ దోశలకు బదులుగా ఇలా సొరకాయ అట్లు ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ తృప్తిగా తినేస్తారు.
Sorakaya Dosa Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • చిట్కాలు :
  • ఈ రెసిపీకి మార్కెట్లో స్పెషల్​గా దొరికే దోశ రైస్ వాడితే అట్లు ఇంకా క్రిస్పీగా, టేస్టీగా వస్తాయి. ఒకవేళ అవి లేనట్లయితే రేషన్ బియ్యం లేదా నార్మల్ రైస్ వంటివి వాడుకోవచ్చు.
  • ఇక్కడ మీరు పిండిని మరీ పలుచగా కలిపినట్లయితే రవ్వ అట్టు మాదిరిగా వేసుకోవాలి.
  • ఒకవేళ తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ దోశలు చేసుకోవాలనుకుంటే సొరకాయతో పాటు ఇతర పదార్థాలు తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

TAGGED:

ANAPAKAYA DOSA RECIPE
BOTTLE GOURD BREAKFAST RECIPES
SUMMER SPECIAL DOSA RECIPE
సొరకాయతో సూపర్ టేస్టీ దోశలు
SORAKAYA DOSA RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.