హైదరాబాదీ స్పెషల్ "దహీ వడ" - సమ్మర్​లో ఇలా చేసుకుని తింటుంటే భలే టేస్ట్!

పిండి పులియబెట్టకుండానే అప్పటికప్పుడు రెడీ - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినేస్తారు!

Hyderabadi Special Dahi Vada
Hyderabadi Special Dahi Vada
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 15, 2026 at 10:51 AM IST

Hyderabadi Special Dahi Vada Recipe : రోజు రోజుకి ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది టిఫెన్స్ నుంచి స్నాక్స్ వరకు శరీరానికి చలువ చేసే ఆహార పదార్థాలను తీసుకుంటుంటారు. ముఖ్యంగా పెరుగు, మజ్జిగతో చేసినవి ఎక్కువగా తింటుంటారు. ఇప్పుడు మీ అందరికోసం అలాంటిదే ఒక సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, హైదరాబాదీ స్పెషల్ "దహీ వడ". దీనినే 'దహీ బడే' అని కూడా పిలుస్తుంటారు. ఇవి మంచి రుచినివ్వడమే కాకుండా వేసవిలో ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. సూపర్ సాఫ్ట్​గా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తాయి. పిండి రుబ్బడం, పులియబెట్టడం లేకుండానే వీటిని అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ 'పెరుగు వడలను' ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

పెరుగు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పెరుగు - ఒక కప్పు
  • కొత్తిమీర తరుగు - ఒక కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • పుదీనా ఆకులు - ఒక కప్పు
  • ఆయిల్ - అర కప్పు
  • ఎండుమిర్చి - పదిహేను
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - నాలుగు రెమ్మలు
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్
  • కారం - ఒక టీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • వేయించిన జీలకర్ర పొడి - ఒక టీస్పూన్
శనగపిండి (Getty Images)

వడల కోసం :

  • శనగపిండి - మూడు కప్పులు
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • పసుపు - అర టీస్పూన్
  • వేయించిన జీలకర్ర పొడి - ఒక టీస్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టీస్పూన్లు
  • కారం - ఒక టీస్పూన్
  • బేకింగ్ సోడా - కొద్దిగా
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • ఆయిల్ - వేయించడానికి తగినంత

కొత్తిమీర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక కప్పు చొప్పున పుదీనా, కొత్తిమీర తరుగును చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కొత్తిమీర తరుగు, పుదీనా, పచ్చిమిర్చితో పాటు కాసిన్ని చల్లని నీళ్లు వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లో పెరుగును తీసుకుని విస్కర్​తో ఎక్కడా తరకలు లేకుండా బాగా చిలకాలి. ఆపై చిలికిన పెరుగులో అర లీటర్ చల్లని నీళ్లు పోసి కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద పాన్​లో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఎండుమిర్చిని వేసి రంగు మారేంత వరకు బాగా వేయించుకోవాలి.
  • ఎండుమిర్చి బాగా వేగాక వాటిని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
పుదీనా (Getty Images)
  • తర్వాత వేడిగా ఉన్న అదే నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, ఇంగువ వేసి వేయించాలి. అవి లైట్​గా వేగాక అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • ఆపై కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. అది కూడా మంచిగా వేగిందనుకున్నాక పసుపు, కారం, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పుదీనా-కొత్తిమీర పేస్ట్ వేసుకుని, అది మాడిపోకుండా కాసిన్ని నీళ్లు కూడా పోసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • తర్వాత స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఆ మిశ్రమంలో నూనె సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • ఇలా వేయించుకునేటప్పుడే అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, వేయించిన జీలకర్రపొడి వేసుకుని బాగా కలిపి వేయించాలి.
  • పుదీనా మిశ్రమం చక్కగా వేగి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • అనంతరం ఆ తాలింపు మిశ్రమాన్ని ముందుగా చిలికి పెట్టుకున్న చల్లని మజ్జిగలో పోసి అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఆ మజ్జిగ గిన్నెను కొద్దిసేపు ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచాలి.
  • ఆలోపు వడలు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లో జల్లించుకున్న శనగపిండి తీసుకుని ఆపై అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు, వేయించిన జీలకర్రపొడి, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కారం వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, కొద్దిగా బేకింగ్​సోడా, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా బాగా కలపాలి.
  • తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ బీట్ చేస్తూ మూడ్నాలుగు నిమిషాలు పిండిని బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ పలుచగా కాకుండా కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
అల్లం (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక మంటను మీడియంగా ఉంచి చేతిని తడి చేసుకుని ముందుగా కలిపిన పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పెద్ద నిమ్మకాయంత సైజ్ బోండాలుగా వేసుకోవాలి.
  • కడాయిలో వేయించడానికి తగినన్ని వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • అవి మంచిగా వేగాక గరిటెతో తీసి చల్లని నీళ్లలో వేసి మూడు నుంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉంచాలి.
  • ఆ తర్వాత ఒక్కో బోండాను నెమ్మదిగా తీసి చేతితో కొద్దిగా నీరు పిండేసి ఒక వెడల్పాటి ట్రే లేదా గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
పోపు దినుసులు (Getty Images)
  • ఇలా బోండాలన్నింటినీ లైట్​గా నీళ్లు పిండి గిన్నెలోకి తీసుకుని చక్కగా సర్దాలి.
  • అనంతరం వాటిపై ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచిన మజ్జిగ మిశ్రమం మొత్తం పోయాలి. ఇక చివరగా వేయించి పెట్టుకున్న ఎండుమిర్చితో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకోండి.
  • అంతే, హైదరాబాదీ స్పెషల్ నోరూరించే "దహీ వడలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
  • ఎండుమిర్చి కొరుక్కుంటూ ఈ దహీ వడను తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్ నెక్ట్స్ లెవల్​లో ఉంటుంది.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సమ్మర్​లో ఓసారి ఇలా 'దహీ వడలు' ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

