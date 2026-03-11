సమ్మర్ స్పెషల్ నోరూరించే "దహీ ఇడ్లీ" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!
- బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఎన్నడూ ట్రై చేయని సూపర్ రెసిపీ - వేసవిలో మంచి టేస్ట్ను ఎంజాయ్ చేస్తారు!
Summer Special Curd Idli Recipe : నార్మల్గా చాలా మంది ఇళ్లలో బ్రేక్ఫాస్ట్లో వారానికి రెండు మూడు సార్లైనా ఇడ్లీలు ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే, ఆరోగ్యానికి ఎంత మంచివైనప్పటికీ ఎప్పుడూ అవే చప్పని ఇడ్లీలు తినాలంటే అందరికీ నచ్చకపోవచ్చు. అందుకే, మీకోసం ఈ సమ్మర్ వేళ ఒక నయా రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, సూపర్ టేస్టీ "దహీ ఇడ్లీ".
ఇవి చూడడానికి మంచి కలర్ఫుల్గా ఉండడమే కాకుండా ఇలా నోట్లో వేసుకుంటే అలా కరిగిపోతాయి. దహీ వడను మించిన టేస్ట్తో అదుర్స్ అనిపిస్తాయి. ఇడ్లీలు అంటే నచ్చని పిల్లలూ వీటిని చాలా ఇష్టంగా తింటారు. పైగా ఇవి రెడీ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. ఇంట్లో ఇడ్లీలు ఉన్నాయంటే కేవలం పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల్లోనే వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ దహీ ఇడ్లీలు ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- లీటర్ - పెరుగు
- కొద్దిగా - ఉప్పు
- రెండు చెంచాలు - పంచదార
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- రెండు టీస్పూన్లు - ఆవాలు
- ఒక టీస్పూన్ - జీలకర్ర
- రెండు - ఎండుమిర్చి
- నాలుగు చిటికెళ్లు - ఇంగువ
- కొద్దిగా - కరివేపాకు
- రెండు - పచ్చిమిర్చి
- రవ్వ ఇడ్లీలు - 12
- అర కప్పు - దానిమ్మ గింజలు
తయారీ విధానం :
- ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో పెరుగును తీసుకుని బాగా చిలకాలి. ఒకవేళ పెరుగు మరీ చిక్కగా ఉంటే మాత్రం కొన్ని నీళ్లు పోసి కలుపుకోవాలి. ఎందుకంటే దహీ ఇడ్లీకి పెరుగు కాస్త లూజ్గానే ఉండాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో కొద్దిగా ఉప్పు, పంచదార వేసి స్మూత్ క్రీమ్లా మారేవిధంగా బాగా చిలకాలి. అనంతరం బౌల్పై మూతపెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్లో రెండు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక జీడిపప్పులు వేసి వేయించి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అదే నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. అవి లైట్గా వేగాక ఎండుమిర్చి తుంపలు, ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి తాలింపును ఎర్రగా వేయించుకోవాలి.
- తాలింపు మంచిగా వేగాక సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు కూడా వేసుకుని సన్నని సెగ మీద అర నిమిషం పాటు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో రవ్వ ఇడ్లీలు తీసుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు తీసుకున్న ఇడ్లీలు చల్లారిన లేదా గట్టిగా అయితే వాటిపై లైట్గా వాటర్ చల్లుకుని తీసుకోవాలి.
- ఎందుకంటే ఇడ్లీలు గట్టిగా ఉంటే వాటి మీద పెరుగు పోసినప్పుడు రవ్వ మొత్తం పెరుగును పీల్చుకుని దహీ ఇడ్లీలు గట్టిగా అయిపోతాయని గుర్తుంచుకోవాలి. అందుకే, ఈ రెసిపీ కోసం ఇడ్లీలు తప్పనిసరిగా మెత్తగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- బౌల్లో ఇడ్లీలు తీసుకున్నాక వాటి మీద చిలికి ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచిన పెరుగును ఇడ్లీలన్నీ మునిగేలా వేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ మిశ్రమంపైన ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న తాలింపు మిశ్రమం, వేయించి పెట్టుకున్న జీడిపప్పులు వేసుకోవాలి.
- ఇక చివరగా దానిమ్మ గింజలతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, సమ్మర్ స్పెషల్ సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "దహీ ఇడ్లీ" సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- దీన్ని రెడీ చేసుకున్నాక వెంటనే తినేయొచ్చు లేదంటే కొద్దిసేపు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచి తిన్నా ఆ టేస్ట్ సూపర్ ఉంటుంది.
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ కర్డ్ ఇడ్లీ ట్రై చేయండి. సమ్మర్లో సాయంత్రం పూట అలా కుర్చీలో కూర్చుని ఈ దహీ ఇడ్లీని తింటుంటే నెక్ట్స్ లెవల్ టేస్ట్ను ఎంజాయ్ చేస్తారు.
చిట్కాలు :
- ఈ రెసిపీ కోసం తాజా పెరుగును తీసుకోవాలి. అలాకాకుండా పెరుగు పుల్లగా ఉన్నట్లయితే వడలు అంత రుచిగా రావని గుర్తుంచుకోవాలి.
- ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే ఈ రెసిపీలో కీరాను సన్నగా ముక్కలు తరిగి కూడా వేసుకోవచ్చు. అలాగే, సన్నని క్యారెట్ తురుమును జత చేసుకోవచ్చు.
