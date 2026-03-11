ETV Bharat / offbeat

సమ్మర్ స్పెషల్ నోరూరించే "దహీ ఇడ్లీ" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

- బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఎన్నడూ ట్రై చేయని సూపర్ రెసిపీ - వేసవిలో మంచి టేస్ట్​ను ఎంజాయ్ చేస్తారు!

Summer Special Curd Idli Recipe
Summer Special Curd Idli Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 11, 2026 at 10:24 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Summer Special Curd Idli Recipe : నార్మల్​గా చాలా మంది ఇళ్లలో బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో వారానికి రెండు మూడు సార్లైనా ఇడ్లీలు ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే, ఆరోగ్యానికి ఎంత మంచివైనప్పటికీ ఎప్పుడూ అవే చప్పని ఇడ్లీలు తినాలంటే అందరికీ నచ్చకపోవచ్చు. అందుకే, మీకోసం ఈ సమ్మర్ వేళ ఒక నయా రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, సూపర్ టేస్టీ "దహీ ఇడ్లీ".

ఇవి చూడడానికి మంచి కలర్​ఫుల్​గా ఉండడమే కాకుండా ఇలా నోట్లో వేసుకుంటే అలా కరిగిపోతాయి. దహీ వడను మించిన టేస్ట్​తో అదుర్స్ అనిపిస్తాయి. ఇడ్లీలు అంటే నచ్చని పిల్లలూ వీటిని చాలా ఇష్టంగా తింటారు. పైగా ఇవి రెడీ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్​. ఇంట్లో ఇడ్లీలు ఉన్నాయంటే కేవలం పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల్లోనే వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ దహీ ఇడ్లీలు ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • లీటర్ - పెరుగు
  • కొద్దిగా - ఉప్పు
  • రెండు చెంచాలు - పంచదార
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
  • రెండు టీస్పూన్లు - ఆవాలు
  • ఒక టీస్పూన్ - జీలకర్ర
  • రెండు - ఎండుమిర్చి
  • నాలుగు చిటికెళ్లు - ఇంగువ
  • కొద్దిగా - కరివేపాకు
  • రెండు - పచ్చిమిర్చి
  • రవ్వ ఇడ్లీలు - 12
  • అర కప్పు - దానిమ్మ గింజలు

పాలు లేకుండానే "పనీర్" తయారీ - తక్కువ పదార్థాలతో ఇంట్లోనే చేసుకోండిలా!

Summer Special Curd Idli Recipe
Summer Special Curd Idli Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో పెరుగును తీసుకుని బాగా చిలకాలి. ఒకవేళ పెరుగు మరీ చిక్కగా ఉంటే మాత్రం కొన్ని నీళ్లు పోసి కలుపుకోవాలి. ఎందుకంటే దహీ ఇడ్లీకి పెరుగు కాస్త లూజ్​గానే ఉండాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో కొద్దిగా ఉప్పు, పంచదార వేసి స్మూత్​ క్రీమ్​లా మారేవిధంగా బాగా చిలకాలి. అనంతరం బౌల్​పై మూతపెట్టి ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్​లో రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
Summer Special Curd Idli Recipe
Summer Special Curd Idli Recipe (Getty Images)
  • ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక జీడిపప్పులు వేసి వేయించి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అదే నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. అవి లైట్​గా వేగాక ఎండుమిర్చి తుంపలు, ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి తాలింపును ఎర్రగా వేయించుకోవాలి.
  • తాలింపు మంచిగా వేగాక సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు కూడా వేసుకుని సన్నని సెగ మీద అర నిమిషం పాటు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Summer Special Curd Idli Recipe
Summer Special Curd Idli Recipe (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లో రవ్వ ఇడ్లీలు తీసుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు తీసుకున్న ఇడ్లీలు చల్లారిన లేదా గట్టిగా అయితే వాటిపై లైట్​గా వాటర్ చల్లుకుని తీసుకోవాలి.
  • ఎందుకంటే ఇడ్లీలు గట్టిగా ఉంటే వాటి మీద పెరుగు పోసినప్పుడు రవ్వ మొత్తం పెరుగును పీల్చుకుని దహీ ఇడ్లీలు గట్టిగా అయిపోతాయని గుర్తుంచుకోవాలి. అందుకే, ఈ రెసిపీ కోసం ఇడ్లీలు తప్పనిసరిగా మెత్తగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • బౌల్​లో ఇడ్లీలు తీసుకున్నాక వాటి మీద చిలికి ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచిన పెరుగును ఇడ్లీలన్నీ మునిగేలా వేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమంపైన ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న తాలింపు మిశ్రమం, వేయించి పెట్టుకున్న జీడిపప్పులు వేసుకోవాలి.
Summer Special Curd Idli Recipe
Summer Special Curd Idli Recipe (Getty Images)
  • ఇక చివరగా దానిమ్మ గింజలతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, సమ్మర్ స్పెషల్ సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "దహీ ఇడ్లీ" సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • దీన్ని రెడీ చేసుకున్నాక వెంటనే తినేయొచ్చు లేదంటే కొద్దిసేపు ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచి తిన్నా ఆ టేస్ట్ సూపర్ ఉంటుంది.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ కర్డ్ ఇడ్లీ ట్రై చేయండి. సమ్మర్​లో సాయంత్రం పూట అలా కుర్చీలో కూర్చుని ఈ దహీ ఇడ్లీని తింటుంటే నెక్ట్స్ లెవల్​ టేస్ట్​ను​ ఎంజాయ్ చేస్తారు.
Summer Special Curd Idli Recipe
Summer Special Curd idli Recipe (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఈ రెసిపీ కోసం తాజా పెరుగును తీసుకోవాలి. అలాకాకుండా పెరుగు పుల్లగా ఉన్నట్లయితే వడలు అంత రుచిగా రావని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే ఈ రెసిపీలో కీరాను సన్నగా ముక్కలు తరిగి కూడా వేసుకోవచ్చు. అలాగే, సన్నని క్యారెట్ తురుమును జత చేసుకోవచ్చు.

పైనాపిల్​తో జ్యూస్ కాదు - ఇలా "రసం" ట్రై చేయండి! - సమ్మర్​లో మంచి టేస్ట్​ను​ ఎంజాయ్ చేస్తారు!

ఒంటికి చలువ చేసే టేస్టీ "పెసరపప్పు చారు" - సమ్మర్​లో అందరూ తప్పక ట్రై చేయాల్సిందే!

TAGGED:

CURD IDLI RECIPE
SUMMER SPECIAL BREAKFAST RECIPE
DAHI IDLI RECIPE
దహీ ఇడ్లీ తయారీ విధానం
SUMMER SPECIAL DAHI IDLI RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.