మునక్కాడలతో "మజ్జిగ పులుసు" - మండుటెండల్లో మజానిస్తుంది!

- సరికొత్త రుచినిచ్చే మజ్జిగ చారు - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 23, 2026 at 1:39 PM IST

Summer Special Curd Chutney : సమ్మర్​లో చాలా మంది మసాలా కూరలు, వేపుళ్లను తగ్గించి పొట్టకు హాయినిచ్చే ఆహార పదార్థాలను ఎక్కువగా తీసుకుంటుంటారు. అందులో భాగంగానే పెరుగుతో మజ్జిగ, వివిధ రకాల పెరుగు పచ్చళ్లు రెడీ చేసుకుని ఆరగిస్తుంటారు. ఇప్పుడు మీకోసం అలాంటిదే ఒక వెరైటీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, మునక్కాడలతో నోరూరించే "మజ్జిగ పులుసు". మునక్కాయ కాంబినేషన్​లో రెడీ అయ్యే ఈ పులుసు భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి టేస్ట్ చేశారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. పైగా, దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ కొత్తరకం మజ్జిగ చారును ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • నాలుగు - మునక్కాయలు
  • అరటీస్పూన్ - పసుపు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • రెండు కప్పులు - పెరుగు
  • నాలుగు టీస్పూన్లు - శనగపిండి
  • ఒక టీస్పూన్ - అల్లం
  • నాలుగైదు టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
  • అరటీస్పూన్ - మెంతులు
  • ఒక టీస్పూన్ - జీలకర్ర
  • పచ్చిమిర్చి - 10
  • కొద్దిగా - కరివేపాకు
  • రెండు - ఉల్లిపాయలు
  • కొద్దిగా - కొత్తిమీర తరుగు
  • ఒకటి - నిమ్మకాయ

మీరు వాడే "వంటనూనె" కల్తీది కావొచ్చు - ఇలా ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చంటున్న FSSAI

మునక్కాడ పెరుగు పచ్చడి చేసుకోండిలా :

  • ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ మజ్జిగ చారు తయారీకి ముందుగా తాజా మునక్కాయలను తీసుకుని రెండించుల పరిమాణంలో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆపై వాటిపై ఉండే తొక్కను తొలగించి ఒక గిన్నెలో వేసి శుభ్రంగా కడగాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద ఒక వెడల్పాటి గిన్నె ఉంచి అందులో కడిగిన మునక్కాయ ముక్కలు వేసి, అవి మునిగేంత వరకు నీళ్లు పోసుకోవాలి.
  • అలాగే, అందులో పసుపు, టేస్ట్​కు సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలిపి మునక్కాడలు కాస్త మెత్తబడే వరకు బాగా ఉడికించుకోవాలి. ఇందుకోసం ఏడెనిమిది నిమిషాల వరకు సమయం పట్టొచ్చు.
  • మునక్కాయ ముక్కలు సరిగ్గా ఉడికాయా, లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ఉడికించాక గరిటెతో కాస్త ఒత్తి చూస్తే సాఫ్ట్​గా అనిపించాలి.
  • ఆ విధంగా మునక్కాయలను ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని గిన్నెను దింపి పక్కనుంచాలి.
  • నెక్ట్స్ ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో కాస్త పుల్లగా ఉండే పెరుగు, శనగపిండి వేసుకుని విస్కర్​తో ఎలాంటి ముద్దలు లేకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అలా కలిపిన తర్వాత అందులో మూడు కప్పుల వరకు నీళ్లు పోసుకుని మరోసారి బాగా కలపాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక మెంతులను వేసి దోరగా ఫ్రై చేయాలి. అవి వేగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు, కొద్దిగా అల్లంపేస్ట్​ను వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి.
  • అనంతరం సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి. ఆనియన్స్ లైట్​గా వేగాక అందులో ముందుగా ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న మునక్కాడలను వాటర్ వడకట్టి వేసుకుని ఆయిల్​లో రెండు మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆపై ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పల్చని మజ్జిగ మిశ్రమం, మునక్కాడలు ఉడికించుకున్న నీళ్లను కూడా వేసుకుని అంతా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇదే స్టేజ్​లో ఒకసారి టేస్ట్ చెక్ చేసుకుని ఉప్పును అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఏడెనిమిది నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
  • మజ్జిగ మిశ్రమం మంచిగా మరిగి బుడగలు వస్తున్న క్రమంలో చివరగా కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగును వేసి, నిమ్మరసాన్ని పిండి ఓసారి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, కమ్మని రుచితో నోరూరించే మునక్కాడ మజ్జిగ పులుసు అప్పటిప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • ఈ మజ్జిగ చారు చల్లారిన తర్వాత గట్టిపడి పెరుగు పచ్చడిలా మారుతుంది. కాబట్టి కాస్త పలుచగా ఉన్నప్పుడే దించుకోవాలి.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ వేసవిలో ఓసారి ఇలా మునక్కాడ పెరుగు పచ్చడిని చేసుకుని చూడండి. ఇంట్లో వాళ్లందరూ హాయిగా తినేస్తారు.

పచ్చి చింతకాయలతో పసందైన "పప్పుచారు" - వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్భుతమే!

ఎండల్లో చల్ల చల్లని "సొరకాయ మజ్జిగ చారు" - నిమిషాల్లోనే రెడీ! - టేస్ట్ అద్భుతం!

