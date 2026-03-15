సమ్మర్ స్పెషల్ : నోరూరించే "కీరా పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్లోకి నెక్ట్స్ లెవల్ టేస్ట్!
- రెగ్యులర్ పచ్చళ్లను మించిన టేస్ట్ - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
Published : March 15, 2026 at 4:01 PM IST
Keera Dosakaya Pachadi Recipe : సమ్మర్లో ఎక్కువ మంది తినే వాటిల్లో 'కీరా దోసకాయ' ఒకటి. వాటర్ కంటెంట్, పీచు పదార్థం అధికంగా ఉండే ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అయితే, నార్మల్గా ఎక్కువమంది కీరదోసను చెక్కు తీసేసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని తింటుంటారు. లేదంటే సలాడ్లలో ఎక్కువగా వాడుతుంటారు. అలాకాకుండా ఎప్పుడైనా కీరా దోసకాయతో "పచ్చడిని" ట్రై చేశారా? లేదు అంటే మాత్రం ఈ సీజన్లో ఓసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి. రెగ్యులర్ పచ్చళ్లకు భిన్నమైన రుచితో చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇది అన్నంతోపాటు టిఫెన్స్లోకి నెక్ట్స్ లెవల్ టేస్ట్నిస్తుంది. పైగా, దీన్ని అప్పటికప్పుడు ఇన్స్టంట్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ పచ్చడిని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కీరా దోసకాయలు - నాలుగు (మీడియం సైజ్వి)
- టమాటాలు - నాలుగు (మీడియం సైజ్వి)
- పల్లీలు - రెండు చెంచాలు
- పొట్టు మినప్పప్పు - మూడు చెంచాలు
- పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
- పసుపు - కొద్దిగా
- జీలకర్ర - ఒక స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పది
- చింతపండు - కొద్దిగా
దోసకాయతో ఘుమఘుమలాడే "చేపల పులుసు" - పాతకాలం పద్ధతిలో టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
తయారీ విధానం :
- ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా తాజా కీరాదోసకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత వాటిని మరీ చిన్న ముక్కలుగా కాకుండా ఆలూ క్యూబ్స్లా మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- అలాగే, టమాటాలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్లో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పల్లీలను వేసి వేయించాలి.
- అవి సగం వరకు వేగాక పొట్టు మినప్పప్పు వేసి దోరగా వేయించుకుని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అదే నూనెలో మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని పచ్చిమిరపకాయలను ముక్కలుగా తుంచి వేసుకుని బాగా వేయించుకోవాలి.
- పచ్చిమిర్చి వేగిన తర్వాత వాటిని పల్లీలు ఉన్న మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం అదే పాన్లో మరికొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న కీరా ముక్కలు, టమాటా ముక్కలు, కొద్దిగా పసుపు వేసుకుని కలుపుతూ అరనిమిషం పాటు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత పాన్పై మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కీరా, టమాటా ముక్కల్లోని నీరంతా పోయి మెత్తగా మగ్గే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ విధంగా మగ్గించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆ మిశ్రమాన్ని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- అది చల్లారేలోపు మిక్సీ జార్లో ఉన్న పచ్చిమిర్చి మిశ్రమంలో జీలకర్ర, రుచికి తగినంత ఉప్పు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా చింతపండు వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో చల్లారిన కీరా-టమాటా ముక్కల మిశ్రమం వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా రోట్లో రుబ్బుకున్నట్లుగా కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు పచ్చడిలోకి పోపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నూనె - తగినంత
- శనగపప్పు - ఒక స్పూన్
- మినప్పప్పు - ఒక చెంచా
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - మూడు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఇంగువ - అరస్పూన్
- సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించుకోవాలి.
- తాలింపు మంచిగా వేగాక ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి పోపును మంచిగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో కొద్దిగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలుపుకోవాలి.
- అలాగే, ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిని కూడా వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, కీరా దోసకాయలతో సూపర్ టేస్టీ "పచ్చడి" నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో కీరా దోసకాయ పచ్చడిని ట్రై చేయండి. సమ్మర్లో సరికొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు.
ఆంధ్రా కారం కోడి - ఈ సండే మసాలా నషాళాన్ని తాకాల్సిందే!
"ఇండక్షన్ స్టవ్" వాడుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే అసలుకే ముప్పు!