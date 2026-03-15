సమ్మర్ స్పెషల్ : నోరూరించే "కీరా పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి నెక్ట్స్ లెవల్ టేస్ట్!

- రెగ్యులర్ పచ్చళ్లను మించిన టేస్ట్ - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

Published : March 15, 2026 at 4:01 PM IST

Keera Dosakaya Pachadi Recipe : సమ్మర్​లో ఎక్కువ మంది తినే వాటిల్లో 'కీరా దోసకాయ' ఒకటి. వాటర్ కంటెంట్, పీచు పదార్థం అధికంగా ఉండే ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అయితే, నార్మల్​గా ఎక్కువమంది కీరదోసను చెక్కు తీసేసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని తింటుంటారు. లేదంటే సలాడ్​లలో ఎక్కువగా వాడుతుంటారు. అలాకాకుండా ఎప్పుడైనా కీరా దోసకాయతో "పచ్చడిని" ట్రై చేశారా? లేదు అంటే మాత్రం ఈ సీజన్​​లో ఓసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి. రెగ్యులర్ పచ్చళ్లకు భిన్నమైన రుచితో చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇది అన్నంతోపాటు టిఫెన్స్​లోకి నెక్ట్స్ లెవల్ టేస్ట్​నిస్తుంది. పైగా, దీన్ని అప్పటికప్పుడు ఇన్​స్టంట్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ పచ్చడిని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కీరా దోసకాయ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కీరా దోసకాయలు - నాలుగు (మీడియం సైజ్​వి)
  • టమాటాలు - నాలుగు (మీడియం సైజ్​వి)
  • పల్లీలు - రెండు చెంచాలు
  • పొట్టు మినప్పప్పు - మూడు చెంచాలు
  • పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • జీలకర్ర - ఒక స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పది
  • చింతపండు - కొద్దిగా

పల్లీలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సమ్మర్​ స్పెషల్ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా తాజా కీరాదోసకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత వాటిని మరీ చిన్న ముక్కలుగా కాకుండా ఆలూ క్యూబ్స్​లా మీడియం సైజ్​ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • అలాగే, టమాటాలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్​లో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పల్లీలను వేసి వేయించాలి.
  • అవి సగం వరకు వేగాక పొట్టు మినప్పప్పు వేసి దోరగా వేయించుకుని మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి.
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • తర్వాత అదే నూనెలో మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని పచ్చిమిరపకాయలను ముక్కలుగా తుంచి వేసుకుని బాగా వేయించుకోవాలి.
  • పచ్చిమిర్చి వేగిన తర్వాత వాటిని పల్లీలు ఉన్న మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం అదే పాన్​లో మరికొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న కీరా ముక్కలు, టమాటా ముక్కలు, కొద్దిగా పసుపు వేసుకుని కలుపుతూ అరనిమిషం పాటు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత పాన్​పై మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కీరా, టమాటా ముక్కల్లోని నీరంతా పోయి మెత్తగా మగ్గే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
టమాటాలు (Getty Images)
  • ఆ విధంగా మగ్గించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆ మిశ్రమాన్ని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • అది చల్లారేలోపు మిక్సీ జార్​లో ఉన్న పచ్చిమిర్చి మిశ్రమంలో జీలకర్ర, రుచికి తగినంత ఉప్పు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా చింతపండు వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో చల్లారిన కీరా-టమాటా ముక్కల మిశ్రమం వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా రోట్లో రుబ్బుకున్నట్లుగా కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు పచ్చడిలోకి పోపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
వెల్లుల్లి (Getty Images)

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - తగినంత
  • శనగపప్పు - ఒక స్పూన్
  • మినప్పప్పు - ఒక చెంచా
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - మూడు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఇంగువ - అరస్పూన్
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
పోపు దినుసులు (Getty Images)
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించుకోవాలి.
  • తాలింపు మంచిగా వేగాక ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి పోపును మంచిగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో కొద్దిగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలుపుకోవాలి.
  • అలాగే, ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిని కూడా వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, కీరా దోసకాయలతో సూపర్ టేస్టీ "పచ్చడి" నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో కీరా దోసకాయ పచ్చడిని ట్రై చేయండి. సమ్మర్​లో సరికొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు.

TAGGED:

KEERA DOSAKAYA PACHADI RECIPE
CUCUMBER CHUTNEY RECIPE
HOW TO PREPARE KEERA CHUTNEY
కీరాతో సూపర్ టేస్టీ పచ్చడి
SUMMER SPECIAL CHUTNEY RECIPE

