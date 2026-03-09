ETV Bharat / offbeat

ఒంటికి చలువ చేసే టేస్టీ "పెసరపప్పు చారు" - సమ్మర్​లో అందరూ తప్పక ట్రై చేయాల్సిందే!

రుచితో పాటు ఆరోగ్యాన్నిచ్చే కమ్మని "చారు" - ఒక్కసారి తింటే వన్స్​మోర్ అంటారంతే!

Summer Special Charu Recipe
Summer Special Charu Recipe (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 9, 2026 at 12:20 PM IST

3 Min Read
Summer Special Charu Recipe : కొంతమందికి భోజనంలోకి ఎన్ని కూరలు ఉన్నా సరే చివర్లో చారు లేదా రసం వంటివి లేకపోతే తృప్తిగా తిన్నామనే భావన కలగదు. ఈ క్రమంలోనే అందరి ఇళ్లలో తరచుగా టమాటా చారు, పచ్చి పులుసు, పప్పు చారు వంటివి రెడీ చేస్తుంటారు. అయితే, పప్పుచారు తయారీకి ఎక్కువ మంది కందిపప్పును వాడుతుంటారు. అలాకాకుండా ఓసారి ఇలా పెసరపప్పుతో చారును ట్రై చేసి చూడండి. ఇది వేసవిలో ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఒంటికి చలువ చేస్తుంది! మిగతా పప్పులతో పోల్చితే దీనితో గ్యాస్ ట్రబుల్ సమస్య కూడా తక్కువే! మంచి రుచికరంగా ఉండే ఈ చారుతో ఇంటిల్లిపాదీ నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ పప్పు చారును ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Summer Special Charu Recipe
పెసరపప్పు (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • రెండు కప్పులు - పెసరపప్పు
  • నాలుగు - ఉల్లిపాయలు(మీడియం సైజ్​వి)
  • ఒక టీస్పూన్ - పసుపు
  • నాలుగైదు - టమాటాలు
  • రుచికి తగినన్ని - పచ్చిమిర్చి
  • కొద్దిగా - కరివేపాకు
  • పెద్ద నిమ్మకాయంత - చింతపండు
  • టేస్ట్​కి సరిపడా - ఉప్పు
  • రెండు టీస్పూన్లు - వేయించిన ధనియాల పొడి
  • ఏడెనిమిది టీస్పూన్లు - పచ్చికొబ్బరిపొడి
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం

Summer Special Charu Recipe
చింతపండు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ చారు తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో పెసరపప్పును తీసుకుని ఒకటికి రెండుసార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో ఆరు కప్పుల నీళ్లు పోసి అరగంట పాటు నాననివ్వాలి.
  • అలాగే, ఒక చిన్న బౌల్​లో తగినంత చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి, కొన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
  • అవి నానేలోపు రెండు ఉల్లిపాయలను పొడుగ్గా, సన్నని చీలికలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే, టమాటాలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా, పచ్చిమిర్చీలను చీలికలుగా తరుక్కుని పక్కనుంచాలి.
Summer Special Charu Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కుక్కర్ గిన్నె తీసుకుని అందులో నానిన పెసరపప్పును వాటర్​తో సహా వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పసుపు వేసి కలిపి మూతపెట్టి సన్నని సెగ మీద మూడు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • పప్పు ఉడికేలోపు నానబెట్టుకున్న చింతపండు నుంచి రసం తీసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ కుక్కర్​లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి గరిటెతో పప్పును మెత్తగా మెదుపుకోవాలి.
  • అనంతరం మాష్ చేసుకున్న పప్పు మిశ్రమాన్ని ఒక సాస్ పాన్​లోకి తీసుకుని చారుకి సరిపడా నీళ్లు పోసి కలుపుకోవాలి.
Summer Special Charu Recipe
టమాటాలు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత అందులోనే ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కాడలతో సహా కరివేపాకు రెమ్మలు, సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న రెండు ఉల్లిపాయల ముక్కలు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, చింతపండు రసం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, వేయించిన ధనియాల పొడి కూడా యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ ఆ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి ఐదారు నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్ మీద బాయిల్ చేసుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా మరిగించాక ఆఖర్లో పచ్చికొబ్బరి పొడి, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
Summer Special Charu Recipe
నెయ్యి (Getty Images)

పోపు కోసం :

  • నాలుగైదు స్పూన్లు - ఆయిల్
  • రెండు చెంచాలు - నెయ్యి
  • కొద్దిగా - ఆవాలు
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • అర టీస్పూన్ - మెంతులు
  • ఐదారు - ఎండుమిర్చి
  • 12 - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
  • రెండు - ఉల్లిపాయలు
  • కొద్దిగా - కరివేపాకు
  • ఒక టీస్పూన్ - ఇంగువ
Summer Special Charu Recipe
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె, నెయ్యి వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. నెయ్యి కరిగి వేడయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, మెంతులు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవన్నీ పచ్చివాసన పోయేలా కాస్త వేగిన తర్వాత అందులో సన్నని ఉల్లిపాయ చీలికలు, కరివేపాకు వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఎర్రగా మగ్గే వరకు వేయించాలి.
  • ఒక చివర్లో ఇంగువ వేసి కాసేపు కలుపుతూ వేయించి స్టవ్ కట్టేయాలి.
Summer Special Charu Recipe
పోపు దినుసులు (Getty Images)
  • అనంతరం ఆ తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పప్పుచారులో వేసి మొత్తం కలిసేలా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, మండుటెండల్లో మజానిచ్చే కమ్మని "పెసరపప్పు చారు" అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే ఈ సమ్మర్​లో మీరూ ఓసారి ఈ చారు రెసిపీని ట్రై చేయండి.
  • ఒకవేళ తక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకోవాలనుకుంటే పప్పుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

