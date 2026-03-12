ETV Bharat / offbeat

ఒంటికి చలువ చేసే "బీరకాయ కర్రీ" - పెరుగు పోసి ఇలా వండారంటే టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్!

- సమ్మర్​లో అందరూ ట్రై చేయాల్సిన 'రెసిపీ' - ఒక్కసారి తింటే టేస్ట్​కు ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

Beerakaya Perugu Kura Recipe
Beerakaya Perugu Kura Recipe (ETV Bharat)
Published : March 12, 2026 at 5:10 PM IST

Beerakaya Perugu Kura Recipe : సమ్మర్​లో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో ఒకటి "బీరకాయ". దీనిలో వాటర్ లెవల్స్ ఎక్కువగా ఉండి శరీరాన్ని డీహైడ్రేషన్ నుంచి కావాడుతుంది. అలాగే, ఒంటికి చలువ కూడా చేస్తుంది. ఇక ఇందులోని ఫైబర్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే! అలాంటి బీరకాయను ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా వండుతుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ చేసే పద్ధతిలో కాకుండా ఈసారి కాస్త వెరైటీగా ట్రై చేయండి. పెరుగుతో సూపర్ టేస్టీగా "బీరకాయ కూర" ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. పచ్చిమిర్చి కాంబోలో రెడీ అయ్యే ఈ కర్రీ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్​లో ఉంటుంది. పిల్లలతో పాటు బీరకాయ అంటే నచ్చనివాళ్లూ దీన్ని చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఇది అన్నంతో పాటు పూరీ, చపాతీ, రోటీల్లోకి కూడా మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. మరి, ఈ నయా స్టైల్ బీరకాయ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బీరకాయలు - అరకిలో
  • శనగపిండి - నాలుగైదు టీస్పూన్లు
  • నూనె - మూడు టేబుల్​స్పూన్లు
  • సన్నని అల్లం ముక్కలు - రెండు టీస్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి ముక్కలు - రుచికి తగినన్ని
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • టమాటాలు - నాలుగు
  • పెరుగు - రెండు కప్పులు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

Beerakaya Perugu Curry Recipe
బీరకాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా తాజా బీరకాయలను తీసుకుని పీలర్​తో పైన చెక్కును తొలగించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత వాటిని శుభ్రంగా కడిగి ఆలూ క్యూబ్స్​లా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిరపకాయలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్​లో శనగపిండిని వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ బాగా వేయించుకోవాలి. శనగపిండి మంచిగా వేగిందనుకున్నాక దాన్ని ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Beerakaya Perugu Curry Recipe
శనగపిండి (Getty Images)
  • నెక్ట్స్ అదే పాన్​ను స్టవ్​ మీద ఉంచి మూడు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత సన్నని అల్లం ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి ఒకట్రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • అవన్నీ దోరగా ఫ్రై అయ్యాక అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కలను వేసి హై-ఫ్లేమ్​లో రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా వేయించాక టమాటా ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలపాలి.
Beerakaya Perugu Curry Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఆపై పాన్​పై మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ బీరకాయ ముక్కలు 70 నుంచి 80శాతం మగ్గే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • బీరకాయ ముక్కలు మగ్గేలోపు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లో పెరుగు తీసుకుని ఆపై అందులో వేయించి పక్కనుంచిన శనగపిండి, పసుపు వేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • పెరుగు మిశ్రమాన్ని బాగా కలిపిన తర్వాత అందులో రెండు కప్పుల నీళ్లు యాడ్ చేసుకుని మరోసారి బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Beerakaya Perugu Curry Recipe
పెరుగు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఉడుకుతున్న బీరకాయ ముక్కలు ​మంచిగా మగ్గాయనుకున్నాక మూత తీసి అందులో ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న శనగపిండి-పెరుగు మిశ్రమాన్ని వేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి బీరకాయలు మెత్తగా మగ్గి, మజ్జిగ నీళ్ల కాస్త దగ్గరపడే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • బీరకాయ ముక్కలు మంచిగా మగ్గి, గ్రేవీ చిక్కగా మారిందనుకున్నాక చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆ కర్రీలోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
Beerakaya Perugu Curry Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

పోపు కోసం :

  • నూనె - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఐదారు
  • ఆవాలు - ఒకటీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒకటీస్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగు
  • ఇంగువ - అరటీస్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
Beerakaya Perugu Curry Recipe
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • పోపు స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక చితక్కొట్టిన వెల్లుల్లిరెబ్బలు వేసి కాస్త వేయించాలి.
  • అవి కొంచెం వేగాక ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇవి కూడా వేగిన తర్వాత ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి పోపును బాగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కర్రీలో వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ఎన్నడూ తినని సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే "బీరకాయ పెరుగు కర్రీ" అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!

