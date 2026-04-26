సమ్మర్​లో ఒంటికి చలువ చేసే " బార్లీ పాయసం" - రుచి చూస్తే వదలరంతే!

బార్లీతో సింపుల్​గా చేసుకునే రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ సూపర్ అనాల్సిందే!

Barley Payasam
Barley Payasam (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 10:39 AM IST

Barley Payasam Recipe in Telugu : ఎండలు మండిపోతున్నాయి. రోజురోజుకి ఉష్ణోగ్రతలు క్రమక్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే ఎండ నుంచి ఉపశమనం కోసం, ఒంట్లో వేడిని తగ్గించుకునేందుకు చాలా మంది లస్సీ, మజ్జిగతో పాటు వివిధ రకాలు జ్యూస్​లు, కూల్​డ్రింక్స్ తాగుతుంటారు. అయితే ఇవి మాత్రమే కాకుండా సమ్మర్​లో చేసుకునే మరో అద్భుతమైన రెసిపీని ఇవాళ మీకు పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే బార్లీ పాయసం. ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతోనే సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్​ పాటిస్తూ ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయోచ్చు. మరి ఇక లేట్​ చేయకుండా సమ్మర్​ స్పెషల్​ బార్లీ పాయసం ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Barley Payasam
బార్లీ గింజలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బార్లీ గింజలు - ఒక కప్పు
  • పాలు - ఒక కప్పు
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • పిస్తా పలుకులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • బాదం పలుకులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీడిపప్పు పలుకులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఖర్జూర పొడి - ఒక కప్పు
Barley Payasam
పాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ స్వీట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో కప్పు బార్లీ గింజలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ పిస్తా పలుకులు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ బాదం పలుకులు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీడిపప్పు పలుకులు వేసి వేయించాలి. ఇవి చక్కగా వేగాక ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Barley Payasam
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఇదే పాన్​లో కప్పు నీళ్లు పోయాలి. వాటర్ బాయిల్ అయ్యాక నానబెట్టిన బార్లీ గింజలను నీళ్లతో సహా వేసి ఉడికించాలి. ఇది చక్కగా ఉడికాక కప్పు ఖర్జూర పొడి, ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి మరో రెండు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
  • ఈ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికాక వేయించిన బాదంపిస్తా పలుకులు వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Barley Payasam
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • ఇక అంతే నోరూరించే బార్లీ పాయసం సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • మీరు ఈ పాయసాన్ని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే బార్లీ గింజలు, పాలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
Barley Payasam
యాలకులు (Getty Images)
  • ఇక లేట్ చేయకుండా మీరు కూడా ఇంట్లో ఈ విధంగా చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి.

టిప్స్ :

  • బార్లీ గింజలు ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పుతో, అదే కొలత ప్రకారం పాలు, ఖర్జూర పొడి తీసుకోవాలి.
  • బార్లీ​ మిశ్రమం పూర్తిగా ఉడికిన తర్వాతనే ఖర్జూర పొడి యాడ్ చేయాలి.

