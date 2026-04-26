సమ్మర్లో ఒంటికి చలువ చేసే " బార్లీ పాయసం" - రుచి చూస్తే వదలరంతే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 26, 2026 at 10:39 AM IST
Barley Payasam Recipe in Telugu : ఎండలు మండిపోతున్నాయి. రోజురోజుకి ఉష్ణోగ్రతలు క్రమక్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే ఎండ నుంచి ఉపశమనం కోసం, ఒంట్లో వేడిని తగ్గించుకునేందుకు చాలా మంది లస్సీ, మజ్జిగతో పాటు వివిధ రకాలు జ్యూస్లు, కూల్డ్రింక్స్ తాగుతుంటారు. అయితే ఇవి మాత్రమే కాకుండా సమ్మర్లో చేసుకునే మరో అద్భుతమైన రెసిపీని ఇవాళ మీకు పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే బార్లీ పాయసం. ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతోనే సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయోచ్చు. మరి ఇక లేట్ చేయకుండా సమ్మర్ స్పెషల్ బార్లీ పాయసం ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బార్లీ గింజలు - ఒక కప్పు
- పాలు - ఒక కప్పు
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- పిస్తా పలుకులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- బాదం పలుకులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీడిపప్పు పలుకులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఖర్జూర పొడి - ఒక కప్పు
తయారీ విధానం :
- ఈ స్వీట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో కప్పు బార్లీ గింజలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ పిస్తా పలుకులు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ బాదం పలుకులు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీడిపప్పు పలుకులు వేసి వేయించాలి. ఇవి చక్కగా వేగాక ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లో కప్పు నీళ్లు పోయాలి. వాటర్ బాయిల్ అయ్యాక నానబెట్టిన బార్లీ గింజలను నీళ్లతో సహా వేసి ఉడికించాలి. ఇది చక్కగా ఉడికాక కప్పు ఖర్జూర పొడి, ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి మరో రెండు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
- ఈ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికాక వేయించిన బాదంపిస్తా పలుకులు వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే నోరూరించే బార్లీ పాయసం సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- మీరు ఈ పాయసాన్ని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే బార్లీ గింజలు, పాలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
- ఇక లేట్ చేయకుండా మీరు కూడా ఇంట్లో ఈ విధంగా చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి.
టిప్స్ :
- బార్లీ గింజలు ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పుతో, అదే కొలత ప్రకారం పాలు, ఖర్జూర పొడి తీసుకోవాలి.
- బార్లీ మిశ్రమం పూర్తిగా ఉడికిన తర్వాతనే ఖర్జూర పొడి యాడ్ చేయాలి.
