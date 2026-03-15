ETV Bharat / offbeat

మండుటెండల్లో హాయినిచ్చే "బాదం షేక్" - ఇలా చేస్తే మస్త్​ టేస్టీగా ఉంటుంది!

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 2:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Badam Shake Making in Telugu : రోజు రోజుకూ ఎండలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే చాలా మంది ఉక్కపోత నుంచి బయటపడేందుకు, ఎండ నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు కూల్​కూల్​గా ఉండే జ్యూసులు, డ్రింక్​లను ఆశ్రయిస్తున్నారు. కొందరు ఇండ్లలో కూడా వీటిని ప్రిపేర్ చేసి తాగుతారు. అలాంటి వారి కోసమే ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే బాదం షేక్​. ఒక్కసారి దీనిని ఇలా చేశారంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకూ ఒకటికి రెండు గ్లాసులు ఇష్టంగా తాగుతారు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బాదం పలుకులు - సరిపడా
  • పాలు - 1 లీటర్​
  • కుంకుమ పువ్వు - చిటికెడు
  • కస్టర్డ్​ పౌడర్​ - ఒకటిన్నర స్పూన్​
  • యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్​
  • పంచదార - 6 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • పిస్తా పలుకులు - 1 టీ స్పూన్​
  • జీడిపప్పు పలుకులు - 1 టీ స్పూన్​
తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో 20 బాదం పలుకులు, సరిపడా నీళ్లు పోసి గంట సేపు నానబెట్టాలి. గంట సేపటి తర్వాత బాదం పలుకులను పొట్టు తీసి ఓ గిన్నెలో వేయాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో బాదం, జీడిపప్పు, పిస్తా పలుకులను ముక్కలుగా తరిగి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో లీటర్ పాలు పోయాలి. అనంతరం మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పాలు రెండు పొంగులు వచ్చే వరకు మరిగించాలి.
  • ఆ తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఓ అర కప్పు పాలను గిన్నెలోకి తీసి పెట్టుకోవాలి. అనంతరం మిల్క్​ను కలుపుతూ మరిగించాలి. ఇందులోనే చిటికెడు కుంకుమపువ్వు వేసి కలపాలి.
  • తీసి పెట్టుకున్న అర కప్పు పాలు చల్లారిన తర్వాత ఇందులో ఒకటిన్నర స్పూన్ కస్టర్డ్​పౌడర్ వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • పాలు చిక్కబడిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి కలపాలి. అనంతరం కస్టర్డ్​ పౌడర్​ కలిపిన పాలను కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ నాలుగు నిమిషాల పాటు మరిగించాలి.
  • నాలుగు నిమిషాల అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న బాదం పేస్ట్ వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మరో ఐదు నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి.
  • ఐదు నిమిషాల అనంతరం ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక టీ స్పూన్ బాదం ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ పిస్తా పలుకులు, ఒక టీ స్పూన్ జీడిపప్పు పలుకులు యాడ్ చేసి మరో 5 నిమిషాల పాటు మరిగించాలి.
  • బాదం పాలు చిక్కగా మారిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఆ తర్వాత దీనిని నాలుగు గంటల పాటు ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచాలి.
  • నాలుగు గంటల తర్వాత బాదం మిశ్రమాన్ని ఫ్రిడ్జ్​లోంచి బయటకు తీసి గ్లాస్​లోకి సర్వ్​ చేసి ఆపైన డ్రైఫ్రూట్స్​తో గార్నిష్​ చేసుకుంటే సరి.
  • అంతే టేస్టీటేస్టీ బాదం షేక్​ సిద్ధంగా ఉంటుంది!

TAGGED:

ALMOND MILKSHAKE MAKING IN TELUGU
బాదం షేక్ తయారీ విధానం
BADAM MILKSHAKE PREPARE
BADAM MILK PROCESS
BADAM SHAKE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.