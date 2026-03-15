మండుటెండల్లో హాయినిచ్చే "బాదం షేక్" - ఇలా చేస్తే మస్త్ టేస్టీగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 15, 2026 at 2:46 PM IST
Badam Shake Making in Telugu : రోజు రోజుకూ ఎండలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే చాలా మంది ఉక్కపోత నుంచి బయటపడేందుకు, ఎండ నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు కూల్కూల్గా ఉండే జ్యూసులు, డ్రింక్లను ఆశ్రయిస్తున్నారు. కొందరు ఇండ్లలో కూడా వీటిని ప్రిపేర్ చేసి తాగుతారు. అలాంటి వారి కోసమే ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే బాదం షేక్. ఒక్కసారి దీనిని ఇలా చేశారంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకూ ఒకటికి రెండు గ్లాసులు ఇష్టంగా తాగుతారు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బాదం పలుకులు - సరిపడా
- పాలు - 1 లీటర్
- కుంకుమ పువ్వు - చిటికెడు
- కస్టర్డ్ పౌడర్ - ఒకటిన్నర స్పూన్
- యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- పంచదార - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
- పిస్తా పలుకులు - 1 టీ స్పూన్
- జీడిపప్పు పలుకులు - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో 20 బాదం పలుకులు, సరిపడా నీళ్లు పోసి గంట సేపు నానబెట్టాలి. గంట సేపటి తర్వాత బాదం పలుకులను పొట్టు తీసి ఓ గిన్నెలో వేయాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో బాదం, జీడిపప్పు, పిస్తా పలుకులను ముక్కలుగా తరిగి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో లీటర్ పాలు పోయాలి. అనంతరం మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి పాలు రెండు పొంగులు వచ్చే వరకు మరిగించాలి.
- ఆ తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఓ అర కప్పు పాలను గిన్నెలోకి తీసి పెట్టుకోవాలి. అనంతరం మిల్క్ను కలుపుతూ మరిగించాలి. ఇందులోనే చిటికెడు కుంకుమపువ్వు వేసి కలపాలి.
- తీసి పెట్టుకున్న అర కప్పు పాలు చల్లారిన తర్వాత ఇందులో ఒకటిన్నర స్పూన్ కస్టర్డ్పౌడర్ వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- పాలు చిక్కబడిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి కలపాలి. అనంతరం కస్టర్డ్ పౌడర్ కలిపిన పాలను కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ నాలుగు నిమిషాల పాటు మరిగించాలి.
- నాలుగు నిమిషాల అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న బాదం పేస్ట్ వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మరో ఐదు నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి.
- ఐదు నిమిషాల అనంతరం ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక టీ స్పూన్ బాదం ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ పిస్తా పలుకులు, ఒక టీ స్పూన్ జీడిపప్పు పలుకులు యాడ్ చేసి మరో 5 నిమిషాల పాటు మరిగించాలి.
- బాదం పాలు చిక్కగా మారిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఆ తర్వాత దీనిని నాలుగు గంటల పాటు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచాలి.
- నాలుగు గంటల తర్వాత బాదం మిశ్రమాన్ని ఫ్రిడ్జ్లోంచి బయటకు తీసి గ్లాస్లోకి సర్వ్ చేసి ఆపైన డ్రైఫ్రూట్స్తో గార్నిష్ చేసుకుంటే సరి.
- అంతే టేస్టీటేస్టీ బాదం షేక్ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
