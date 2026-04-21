ఒంటికి చలువ చేసే "సేమియా దద్దోజనం" - ఒక్కసారి తింటే మీ ఫేవరెట్ లిస్ట్​లో చేరిపోతుంది!

సమ్మర్​లో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే 'టిఫెన్' - ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తింటారు!

Body Cooling Breakfast Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 21, 2026 at 6:50 PM IST

Body Cooling Breakfast Recipe : ఎండలు రోజు రోజుకి పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే అందరూ మార్నింగ్ టిఫెన్స్ నుంచి డిన్నర్ వరకు ఒంటికి చలువ చేసే ఆహార పదార్థాలు తీసుకుంటుంటారు. అందులోనూ పెరుగు లేదా మజ్జిగతో చేసినవి ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకుంటుంటారు. ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం అలాంటిదే ఒక వెరైటీ అండ్ హెల్దీ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, టేస్టీ టేస్టీ "సేమియా దద్దోజనం".

నార్మల్​గా దద్దోజనం అనగానే అన్నం, పెరుగుతో కలిపి చేసుకునేది గుర్తొస్తుంది. ఎప్పుడూ అలాగే కాకుండా ఈ సారి కాస్త వెరైటీగా ఇలా సేమియాతో ట్రై చేయండి. ఇది సమ్మర్​లో, ఏ కూర చేయాలో తోచనప్పుడు సూపర్ ఆప్షన్​గా ఉంటుంది. అలాగే, రెగ్యులర్ టిఫెన్స్​ బోరింగ్​గా అనిపించినప్పుడు దీన్ని ట్రై చేయొచ్చు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా ఒంటి చలువ చేసే ఈ నయా టిఫెన్​ను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

సేమియా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు కప్పులు - సేమియా
  • పెరుగు - 500ఎంఎల్
  • కొన్ని - జీడిపప్పు పలుకులు
  • నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
  • ఒక టీస్పూన్ - ఆవాలు
  • ఒక టీస్పూన్ - జీలకర్ర
  • రెండు టీస్పూన్లు - శనగపప్పు
  • కొద్దిగా - మినప్పప్పు
  • రెండు - పచ్చిమిర్చి
  • రెండు - కీరదోసకాయలు
  • కొద్దిగా - కరివేపాకు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • ఒక చెంచా - మిరియాలపొడి
  • మూడ్నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు
  • కొన్ని - దానిమ్మ గింజలు(గార్నిష్ కోసం)

పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ టిఫెన్ తయారీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద పాన్​లో రెండు లీటర్ల నీళ్లు పోసి హీట్ చేసుకోవాలి.
  • వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు అందులో సేమియా వేసి జస్ట్ ఒక నిమిషం ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అంటే, సేమియా 80 శాతం ఉడికితే సరిపోతుంది.
  • అలా ఉడికించిన సేమియాను వెంటనే స్టెయినర్​లో వేసి వేడి నీళ్లను వంపేయాలి. ఆపై సేమియోలో ఇంకా మెత్తగా అవ్వకుండా వెంటనే చల్లని నీళ్లు పోసి వడకట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
కీర దోసకాయ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కీర దోసకాయలను శుభ్రంగా కడిగి పీలర్​తో చెక్కు తీసేసుకోవాలి. తర్వాత వాటిని సన్నగా తురిమి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. అలాగే, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చీలను సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • అనంతరం పోపు కోసం స్టవ్ మీద పాన్​లో తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత అందులో జీడిపప్పులను వేసి ఎర్రగా వేయించి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అదే ఆయిల్​లో ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి వేయించుకోవాలి.
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • పోపు దినుసులు మంచిగా వేగాక పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసి చక్కగా వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకుని దింపి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లో పెరుగును తీసుకుని ఉండలు లేకుండా విస్కర్​తో బాగా చిలుక్కోవాలి.
  • తర్వాత చిలికిన పెరుగులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని కీర దోస తురుము, టేస్ట్​కు సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న సేమియాను కూడా వేసి మిశ్రమం మొత్తం మంచిగా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
మిరియాలు (Getty Images)
  • ఆపై అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న తాలింపు మిశ్రమం, మిరియాల పొడి, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, కొన్ని దానిమ్మ గింజలు, వేయించి పెట్టుకున్న జీడిపప్పులు వేసి మరోసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, సరికొత్త టేస్ట్​తో వావ్ అనిపించే "సేమియా దద్దోజనం" సింపుల్​గా తయారవుతుంది!
  • ఇది బ్రేక్​ఫాస్ట్​, లంచ్​, డిన్నర్​ ఇలా అన్నింటికి పర్ఫెక్ట్​​గా సూట్​ అవుతుంది. మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ రెసిపీలకు బదులుగా దీన్ని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు.
జీడిపప్పులు (Getty Images)

