ఒంటికి చలువ చేసే "సేమియా దద్దోజనం" - ఒక్కసారి తింటే మీ ఫేవరెట్ లిస్ట్లో చేరిపోతుంది!
సమ్మర్లో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే 'టిఫెన్' - ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తింటారు!
Published : April 21, 2026 at 6:50 PM IST
Body Cooling Breakfast Recipe : ఎండలు రోజు రోజుకి పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే అందరూ మార్నింగ్ టిఫెన్స్ నుంచి డిన్నర్ వరకు ఒంటికి చలువ చేసే ఆహార పదార్థాలు తీసుకుంటుంటారు. అందులోనూ పెరుగు లేదా మజ్జిగతో చేసినవి ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకుంటుంటారు. ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం అలాంటిదే ఒక వెరైటీ అండ్ హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, టేస్టీ టేస్టీ "సేమియా దద్దోజనం".
నార్మల్గా దద్దోజనం అనగానే అన్నం, పెరుగుతో కలిపి చేసుకునేది గుర్తొస్తుంది. ఎప్పుడూ అలాగే కాకుండా ఈ సారి కాస్త వెరైటీగా ఇలా సేమియాతో ట్రై చేయండి. ఇది సమ్మర్లో, ఏ కూర చేయాలో తోచనప్పుడు సూపర్ ఆప్షన్గా ఉంటుంది. అలాగే, రెగ్యులర్ టిఫెన్స్ బోరింగ్గా అనిపించినప్పుడు దీన్ని ట్రై చేయొచ్చు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా ఒంటి చలువ చేసే ఈ నయా టిఫెన్ను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రెండు కప్పులు - సేమియా
- పెరుగు - 500ఎంఎల్
- కొన్ని - జీడిపప్పు పలుకులు
- నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- ఒక టీస్పూన్ - ఆవాలు
- ఒక టీస్పూన్ - జీలకర్ర
- రెండు టీస్పూన్లు - శనగపప్పు
- కొద్దిగా - మినప్పప్పు
- రెండు - పచ్చిమిర్చి
- రెండు - కీరదోసకాయలు
- కొద్దిగా - కరివేపాకు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- ఒక చెంచా - మిరియాలపొడి
- మూడ్నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు
- కొన్ని - దానిమ్మ గింజలు(గార్నిష్ కోసం)
తయారీ విధానం :
- ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ టిఫెన్ తయారీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద పాన్లో రెండు లీటర్ల నీళ్లు పోసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు అందులో సేమియా వేసి జస్ట్ ఒక నిమిషం ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అంటే, సేమియా 80 శాతం ఉడికితే సరిపోతుంది.
- అలా ఉడికించిన సేమియాను వెంటనే స్టెయినర్లో వేసి వేడి నీళ్లను వంపేయాలి. ఆపై సేమియోలో ఇంకా మెత్తగా అవ్వకుండా వెంటనే చల్లని నీళ్లు పోసి వడకట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కీర దోసకాయలను శుభ్రంగా కడిగి పీలర్తో చెక్కు తీసేసుకోవాలి. తర్వాత వాటిని సన్నగా తురిమి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. అలాగే, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చీలను సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- అనంతరం పోపు కోసం స్టవ్ మీద పాన్లో తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత అందులో జీడిపప్పులను వేసి ఎర్రగా వేయించి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అదే ఆయిల్లో ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి వేయించుకోవాలి.
- పోపు దినుసులు మంచిగా వేగాక పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసి చక్కగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లో పెరుగును తీసుకుని ఉండలు లేకుండా విస్కర్తో బాగా చిలుక్కోవాలి.
- తర్వాత చిలికిన పెరుగులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని కీర దోస తురుము, టేస్ట్కు సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న సేమియాను కూడా వేసి మిశ్రమం మొత్తం మంచిగా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆపై అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న తాలింపు మిశ్రమం, మిరియాల పొడి, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, కొన్ని దానిమ్మ గింజలు, వేయించి పెట్టుకున్న జీడిపప్పులు వేసి మరోసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సరికొత్త టేస్ట్తో వావ్ అనిపించే "సేమియా దద్దోజనం" సింపుల్గా తయారవుతుంది!
- ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ ఇలా అన్నింటికి పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అవుతుంది. మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ రెసిపీలకు బదులుగా దీన్ని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు.
