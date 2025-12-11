కలర్ఫుల్ "క్యారెట్ రవ్వ లడ్డూలు" - తయారు చేస్తుంటేనే నోరూరిపోతుంది!
ఆహా అనిపించే స్వీట్ రెసిపీ - అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 11, 2025 at 8:23 PM IST
Semolina Carrot Ladoo Prepare : సాధారణంగా లడ్డూలనూ అందరూ ఇష్టంగా తింటారు! తియ్యగా ఉండి నోటికి రుచినిచ్చే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకూ టేస్ట్ చేస్తారు. అంతేకాకుండా మ్యారేజ్స్, ఫంక్షన్స్ సహా ఇతర కార్యక్రమాల్లో వీటిని ప్రిపేర్ చేసి భోజనాల్లో వడ్డిస్తారు. ఇక లడ్డూలు అనగానే చాలా మందికి రవ్వ, బూందీ, మోతీచూర్ లడ్డూ వంటి మాత్రమే తెలుసు. ఎప్పుడూ పాతవే కాకుండా ఈసారి క్యారెట్, రవ్వతో లడ్డూలు చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ అనాల్సిందే.
మీకు స్వీట్ తినాలనిపించినప్పుడు నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ అవుతాయి. ఇంటికి బంధువులు వచ్చినప్పపుడు లేదా చిన్నచిన్న వేడుకల్లో ఈ విధంగా చేసి వారికి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి. ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతోనే ఈ రెసిపీని చేయోచ్చు. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే తిన్నవారు సూపర్ అనాల్సిందే. మరి ఇన్స్టంట్గా తయారయ్యే ఈ క్యారెట్ రవ్వ లడ్డూలకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- జీడిపప్పు - అర కప్పు
- బాదం - అర కప్పు
- నెయ్యి - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
- క్యారెట్ తురుము - 1 కప్పు
- పచ్చికొబ్బరి తురుము - అర కప్పు
- పంచదార - ఒకటిన్నర కప్పు
- యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
- పాలు - 1 కప్పు
- పిస్తా, కిస్మిస్లు - 1 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో క్యారెట్ను తురిమి పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత అర కప్పు జీడిపప్పు, అర కప్పు బాదం పలుకులు వేసి వేయించాలి. వీటిని మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇదే పాన్లో కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేసి వేయించాలి. రవ్వ వేగిన తర్వాత కప్పు క్యారెట్ తురుము యాడ్ చేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేయాలి.
- ఇందులోనే అర కప్పు పచ్చికొబ్బరి తురుము, ఒకటిన్నర కప్పుల పంచదార, అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఇవి బాగా వేగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న బాదం, జీడిపప్పు పొడి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ పిస్తా, కిస్మిస్ వేసి కలపాలి.
- అనంతరం ఒక కప్పు కాచి చల్లార్చిన పాలు పోయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమం కాస్త వెచ్చగా ఉన్నప్పుడే కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉండలుగా చుట్టుకోవాలి.
- అంతే టేస్టీటేస్టీ క్యారెట్ రవ్వ లడ్డూలు సిద్ధంగా ఉంటాయి! ఇది బలమూ, రుచే కాదు పిల్లలు, పెద్దలకు ఆకర్షణీయంగానూ కనిపిస్తాయి.
- ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ మరోసారి చేయమని అడుగుతారు!
- ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి!
