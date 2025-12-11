ETV Bharat / offbeat

కలర్‌ఫుల్‌ "క్యారెట్‌ రవ్వ లడ్డూలు" - తయారు చేస్తుంటేనే నోరూరిపోతుంది!

ఆహా అనిపించే స్వీట్ రెసిపీ - అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

Semolina Carrot Ladoo
Semolina Carrot Ladoo (Getty Images)
Semolina Carrot Ladoo Prepare : సాధారణంగా లడ్డూలనూ అందరూ ఇష్టంగా తింటారు! తియ్యగా ఉండి నోటికి రుచినిచ్చే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకూ టేస్ట్ చేస్తారు. అంతేకాకుండా మ్యారేజ్​స్​, ఫంక్షన్స్​ సహా ఇతర కార్యక్రమాల్లో వీటిని ప్రిపేర్​ చేసి భోజనాల్లో వడ్డిస్తారు. ఇక లడ్డూలు అనగానే చాలా మందికి రవ్వ, బూందీ, మోతీచూర్​ లడ్డూ వంటి మాత్రమే తెలుసు. ఎప్పుడూ పాతవే కాకుండా ఈసారి క్యారెట్, రవ్వతో లడ్డూలు చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ అనాల్సిందే.

మీకు స్వీట్​ తినాలనిపించినప్పుడు నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్​ అవుతాయి. ఇంటికి బంధువులు వచ్చినప్పపుడు లేదా చిన్నచిన్న వేడుకల్లో ఈ విధంగా చేసి వారికి సర్​ప్రైజ్​ ఇవ్వండి. ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతోనే ఈ రెసిపీని చేయోచ్చు. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే తిన్నవారు సూపర్ అనాల్సిందే. మరి ఇన్​స్టంట్​గా తయారయ్యే ఈ క్యారెట్ రవ్వ లడ్డూలకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దామా?

Semolina Carrot Ladoo
క్యారెట్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • జీడిపప్పు - అర కప్పు
  • బాదం - అర కప్పు
  • నెయ్యి - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • క్యారెట్ తురుము - 1 కప్పు
  • పచ్చికొబ్బరి తురుము - అర కప్పు
  • పంచదార - ఒకటిన్నర కప్పు
  • యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • పాలు - 1 కప్పు
  • పిస్తా, కిస్​మిస్​లు - 1 టేబుల్ స్పూన్
Semolina Carrot Ladoo
పాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో క్యారెట్​ను తురిమి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత అర కప్పు జీడిపప్పు, అర కప్పు బాదం పలుకులు వేసి వేయించాలి. వీటిని మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
Semolina Carrot Ladoo
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • ఇదే పాన్​లో కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేసి వేయించాలి. రవ్వ వేగిన తర్వాత కప్పు క్యారెట్ తురుము యాడ్ చేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇందులోనే అర కప్పు పచ్చికొబ్బరి తురుము, ఒకటిన్నర కప్పుల పంచదార, అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఇవి బాగా వేగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న బాదం, జీడిపప్పు పొడి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ పిస్తా, కిస్​మిస్ వేసి కలపాలి.
Semolina Carrot Ladoo
కొబ్బరి తురుము (Getty Images)
  • అనంతరం ఒక కప్పు కాచి చల్లార్చిన పాలు పోయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఈ మిశ్రమం కాస్త వెచ్చగా ఉన్నప్పుడే కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉండలుగా చుట్టుకోవాలి.
Semolina Carrot Ladoo
పంచదార (Getty Images)
  • అంతే టేస్టీటేస్టీ క్యారెట్ రవ్వ లడ్డూలు సిద్ధంగా ఉంటాయి! ఇది బలమూ, రుచే కాదు పిల్లలు, పెద్దలకు ఆకర్షణీయంగానూ కనిపిస్తాయి.
  • ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ మరోసారి చేయమని అడుగుతారు!
  • ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి!

