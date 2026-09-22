"వెండి వస్తువులు మెరిపించడం నుంచి మరకలు పోగొట్టడం వరకు" - చక్కెరతో నమ్మలేని బెనిఫిట్స్!
-చక్కెరతో ఎన్నో ప్రయోజనాలు - నిత్య జీవితంలో వివిధ పనుల కోసం ఉపయోగించుకోవచ్చు!
Published : September 22, 2026 at 10:07 AM IST
Sugar Usage Tips: స్వీట్లు చేయాలన్న, పరమాన్నం, పాయసం వంటి రెసిపీలు చేయాలన్నా చక్కెర తప్పనిసరి. ఇక ఉదయం, సాయంత్రం తాగే టీ, కాఫీలు, జ్యూస్ల వంటి వాటిల్లో దీనిని యాడ్ చేయాల్సిందే. అయితే పంచదారను కేవలం వంటకాల్లో మాత్రమే కాకుండా నిత్య జీవితంలో వివిధ పనుల కోసం కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. మరి ఏఏ పనుల కోసం చక్కెరను వాడొచ్చో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
దుర్వాసనను పోగొట్టడానికి: మిక్సీ జార్లు, కాఫీ గ్రైండర్స్ వంటివి ఎక్కువ రోజులు వాడకుండా మూతపెట్టి అలాగే ఉంచడం వల్ల కొన్ని రోజులకు వాటి నుంచి దుర్వాసన వస్తుంటుంది. దీంతో చాలా మంది వాటిని క్లీన్ చేయడానికి అలానే వదిలేస్తుంటారు. అయితే వీటి నుంచి వచ్చే చెడు వాసనను పోగొట్టడానికి చక్కెర చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే కాఫీ గ్రైండర్స్, మిక్సీ జార్ల వంటి వాటిలో పావు కప్పు చక్కెర వేసి కాసేపు గ్రైండ్ చేసి.. ఆ తర్వాత కడిగేస్తే సరిపోతుందంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల అందులోని వాసనను చక్కెర పీల్చేసుకుంటుందని వివరిస్తున్నారు.
మరకలు, జిడ్డు మాయం: సైకిల్, బైక్ వంటి వాహనాలు రిపేర్ చేసే క్రమంలో చేతులకు గ్రీజు, ఆయిల్ అంటుకోవడం సహజం. ఇక ఇలా చేతులకు అంటుకున్నప్పుడు ఎంతగా కడిగినా ఆ జిడ్డు అంత తొందరగా వదలవు. అయితే దీనిని వదిలించేందుకు పంచదార సూపర్గా పనిచేస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే లిక్విడ్ హ్యాండ్వాష్లో కాస్త చక్కెర వేసి ఆ మిశ్రమంతో చేతుల్ని శుభ్రం చేసుకుంటే గ్రీజు మరకలు పోతాయంటున్నారు. అలాగే బట్టలకు అంటుకున్న మట్టి మరకలను పంచదార పేస్ట్ తొలగిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. గోరువెచ్చటి వాటర్లో కాస్త పంచదార వేసి పేస్ట్ లాగా మిక్స్ చేసుకుని, దాన్ని మరక ఉన్న చోట అప్లై చేసి గంట పాటు పక్కనుంచి, అనంతరం వాష్ చేస్తే సరిపోతుందంటున్నారు.
తుప్పు వదలగొట్టాలంటే: గిన్నెలు, గేట్లు, ఇతర సామాన్లకు సాధారణంగా తుప్పు పడుతుంటుంది. ఈ తుప్పును వదలగొట్టడానికి చక్కెర సూపర్ ఆప్షన్ అంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఒక నిమ్మ చెక్క రసాన్ని తీసుకొని అందులో మూడు టేబుల్స్పూన్ల చక్కెర వేసి బాగా కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని తుప్పు పట్టిన వస్తువులపై వేసి కడిగితే అవి ఈజీగా క్లీన్ అవుతాయని వివరిస్తున్నారు.
వెండి వస్తువుల మెరుపు కోసం: సాధారణంగా వెండి వస్తువులు కొన్ని రోజులకు మెరుపును కోల్పోతాయి. అప్పుడు చక్కెరతో ఈ ప్రయోగం చేస్తే కొత్తవాటిలా మెరిపించవచ్చంటున్నారు. అందుకోసం ఒక బౌల్లో 3 టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార, 1 టేబుల్ స్పూన్ రోజ్ వాటర్ వేసుకొని చక్కెర కరిగేంత వరకు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలంటున్నారు. ఆపై ఆ మిశ్రమంతో వెండి వస్తువులను కడిగితే అవి మునుపటి మెరుపుని పొంది తళతళలాడతాయని వివరిస్తున్నారు.
ఈ బెనిఫిట్స్ కూడా:
- ఉల్లిపాయలు కట్ చేసిన తర్వాత చేతులకు అంటుకున్న వాసన ఓ పట్టాన వదలదు. ఈ సమయంలో ఓ టేబుల్స్పూన్ చక్కెరకు టీస్పూన్ లిక్విడ్ హ్యాండ్వాష్ కలిపి ఆ మిశ్రమంతో చేతుల్ని రుద్దుకుంటే ఘాటైన వాసన పోతుందని వివరిస్తున్నారు.
- మూడు టేబుల్ స్పూన్ల చక్కెరకు టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ కలిపి కొన్ని నీళ్లు పోసి చిక్కగా చేసుకుని, ఈ మిశ్రమంతో పాత్రలను శుభ్రం చేస్తే చక్కటి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
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