ETV Bharat / offbeat

"వెండి వస్తువులు మెరిపించడం నుంచి మరకలు పోగొట్టడం వరకు" - చక్కెరతో నమ్మలేని బెనిఫిట్స్​!

-చక్కెరతో ఎన్నో ప్రయోజనాలు - నిత్య జీవితంలో వివిధ పనుల కోసం ఉపయోగించుకోవచ్చు!

Sugar Usage Tips
Sugar Usage Tips (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2026 at 10:07 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Sugar Usage Tips: స్వీట్లు చేయాలన్న, పరమాన్నం, పాయసం వంటి రెసిపీలు చేయాలన్నా చక్కెర తప్పనిసరి. ఇక ఉదయం, సాయంత్రం తాగే టీ, కాఫీలు, జ్యూస్​ల వంటి వాటిల్లో దీనిని యాడ్​ చేయాల్సిందే. అయితే పంచదారను కేవలం వంటకాల్లో మాత్రమే కాకుండా నిత్య జీవితంలో వివిధ పనుల కోసం కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. మరి ఏఏ పనుల కోసం చక్కెరను వాడొచ్చో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

దుర్వాసనను పోగొట్టడానికి: మిక్సీ జార్లు, కాఫీ గ్రైండర్స్ వంటివి ఎక్కువ రోజులు వాడకుండా మూతపెట్టి అలాగే ఉంచడం వల్ల కొన్ని రోజులకు వాటి నుంచి దుర్వాసన వస్తుంటుంది. దీంతో చాలా మంది వాటిని క్లీన్​ చేయడానికి అలానే వదిలేస్తుంటారు. అయితే వీటి నుంచి వచ్చే చెడు వాసనను పోగొట్టడానికి చక్కెర చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే కాఫీ గ్రైండర్స్, మిక్సీ జార్ల వంటి వాటిలో పావు కప్పు చక్కెర వేసి కాసేపు గ్రైండ్ చేసి.. ఆ తర్వాత కడిగేస్తే సరిపోతుందంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల అందులోని వాసనను చక్కెర పీల్చేసుకుంటుందని వివరిస్తున్నారు.

మరకలు, జిడ్డు మాయం: సైకిల్​, బైక్​ వంటి వాహనాలు రిపేర్​ చేసే క్రమంలో చేతులకు గ్రీజు, ఆయిల్​ అంటుకోవడం సహజం. ఇక ఇలా చేతులకు అంటుకున్నప్పుడు ఎంతగా కడిగినా ఆ జిడ్డు అంత తొందరగా వదలవు. అయితే దీనిని వదిలించేందుకు పంచదార సూపర్​గా పనిచేస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే లిక్విడ్ హ్యాండ్‌వాష్‌లో కాస్త చక్కెర వేసి ఆ మిశ్రమంతో చేతుల్ని శుభ్రం చేసుకుంటే గ్రీజు మరకలు పోతాయంటున్నారు. అలాగే బట్టలకు అంటుకున్న మట్టి మరకలను పంచదార పేస్ట్ తొలగిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. గోరువెచ్చటి వాటర్​లో కాస్త పంచదార వేసి పేస్ట్ లాగా మిక్స్ చేసుకుని, దాన్ని మరక ఉన్న చోట అప్లై చేసి గంట పాటు పక్కనుంచి, అనంతరం వాష్ చేస్తే సరిపోతుందంటున్నారు. ​

తుప్పు వదలగొట్టాలంటే: గిన్నెలు, గేట్లు, ఇతర సామాన్లకు సాధారణంగా తుప్పు పడుతుంటుంది. ఈ తుప్పును వదలగొట్టడానికి చక్కెర సూపర్​ ఆప్షన్​ అంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఒక నిమ్మ చెక్క రసాన్ని తీసుకొని అందులో మూడు టేబుల్‌స్పూన్ల చక్కెర వేసి బాగా కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని తుప్పు పట్టిన వస్తువులపై వేసి కడిగితే అవి ఈజీగా క్లీన్​ అవుతాయని వివరిస్తున్నారు.

వెండి వస్తువుల మెరుపు కోసం: సాధారణంగా వెండి వస్తువులు కొన్ని రోజులకు మెరుపును కోల్పోతాయి. అప్పుడు చక్కెరతో ఈ ప్రయోగం చేస్తే​ కొత్తవాటిలా మెరిపించవచ్చంటున్నారు. అందుకోసం ఒక బౌల్​లో 3 టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార, 1 టేబుల్ స్పూన్ రోజ్ వాటర్ వేసుకొని చక్కెర కరిగేంత వరకు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలంటున్నారు. ఆపై ఆ మిశ్రమంతో వెండి వస్తువులను కడిగితే అవి మునుపటి మెరుపుని పొంది తళతళలాడతాయని వివరిస్తున్నారు.

ఈ బెనిఫిట్స్​ కూడా:

  • ఉల్లిపాయలు కట్ చేసిన తర్వాత చేతులకు అంటుకున్న వాసన ఓ పట్టాన వదలదు. ఈ సమయంలో ఓ టేబుల్‌స్పూన్ చక్కెరకు టీస్పూన్ లిక్విడ్ హ్యాండ్‌వాష్ కలిపి ఆ మిశ్రమంతో చేతుల్ని రుద్దుకుంటే ఘాటైన వాసన పోతుందని వివరిస్తున్నారు.
  • మూడు టేబుల్ స్పూన్ల చక్కెరకు టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ కలిపి కొన్ని నీళ్లు పోసి చిక్కగా చేసుకుని, ఈ మిశ్రమంతో పాత్రలను శుభ్రం చేస్తే చక్కటి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.

బెల్లం Vs పంచదార - రెండిట్లో ఏది బెస్ట్?

ఇంట్రస్టింగ్ : మీరు వాడే చక్కెర స్వచ్ఛమైనదేనా? - సింపుల్​గా ఇలా చెక్ చేసుకోండి! - కల్తీదైతే ఇట్టే తెలిసిపోతుంది!

TAGGED:

OTHER USES OF SUGAR BEYOND COOKING
SUGAR USAGE TIPS
BENEFITS OF SUGAR BEYOND COOKING
పంచదార ఉపయోగాలు
SUGAR USAGE TIPS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.