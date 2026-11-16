కార్తిక హోమాలతో సకల సంపదలు - ఏవరు, ఏ హోమం జరిపించాలో చెప్తున్న పండితులు!
Kartika Homam : కార్తిక మాసంలో హోమాలు జరిపించడం వల్ల ఎన్నోలాభాలున్నాయని పండితులు చెప్తున్నారు. సోమవారాలు, ఏకాదశి, క్షీరాబ్ది ద్వాదశి, కార్తిక పౌర్ణమి, మాస శివరాత్రి రోజులలో నిర్వహించడం అత్యంత శుభప్రదం అని పేర్కొన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 11:07 AM IST
శివకేశవులకు ప్రీతికరమైనది కార్తికం. ఈ పవిత్ర మాసంలో చేసే హోమాలకు విశేషమైన ఆధ్యాత్మిక, గ్రహ దోష నివారణ, ఆరోగ్య ఫలితాలు ఉంటాయని జ్యోతిష పండితులు చెప్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యమైన హోమాలు, వాటి విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందాం.
రుద్ర హోమం : కార్తీక మాసం శివారాధనకు అత్యంత శ్రేష్ఠమైనది కాబట్టి రుద్ర హోమం ప్రధానమైనది. శ్రీ రుద్రం (నమకం, చమకం) మంత్రాలతో ఈ హోమాన్ని నిర్వహిస్తారు. దీనివల్ల సమస్త పాపాలు తొలగిపోయి, మనశ్శాంతి, ఆయురారోగ్యాలు, కార్యసిద్ధి కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా కార్తీక సోమవారాలు, ఆరుద్ర నక్షత్రం రోజున ఇది మరింత విశేషం.
మృత్యుంజయ హోమం : దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలు, అపమృత్యు భయం, జాతకంలోని మారక దోషాల నివారణకు మహా మృత్యుంజయ మంత్రంతో ఈ హోమం చేస్తారు. ఇది శారీరక, మానసిక బలాన్ని అందిస్తుంది.
చండీ హోమం : దుర్గా సప్తశతి పారాయణంతో చేసే ఈ హోమం శత్రు బాధల నివారణకు, అడ్డంకులు తొలగి విజయం సాధించడానికి, కుటుంబ రక్షణకు ఎంతో శక్తివంతమైనది. కార్తీక పౌర్ణమి లేదా అష్టమి తిథులలో దీనిని ఎక్కువగా నిర్వహిస్తారు.
సుదర్శన హోమం : కార్తిక మాసంలో విష్ణు ఆరాధనకు కూడా అంతే ప్రాముఖ్యత ఉంది (ఉత్థాన ఏకాదశి, క్షీరాబ్ది ద్వాదశి). దుష్ట శక్తుల ప్రభావం, నరదృష్టి సహా ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడటానికి సుదర్శన చక్ర మంత్రంతో ఈ హోమం చేస్తారు.
లక్ష్మీ నారాయణ హోమం / శ్రీ సూక్త హోమం : కార్తిక శుద్ధ ద్వాదశి (తులసి కళ్యాణం) పౌర్ణమి రోజులలో ఐశ్వర్యాభివృద్ధి, వ్యాపారంలో లాభాలు, గృహంలో సుఖసంతోషాల కోసం శ్రీ సూక్త మంత్రాలతో ఈ హోమాన్ని నిర్వహిస్తారు.
నవగ్రహ హోమం : జాతకంలోని గ్రహ దోషాలు, ఏలినాటి శని లేదా రాహు-కేతువుల ప్రతికూల ప్రభావాలను తగ్గించుకోవడానికి తొమ్మిది గ్రహాలకు సంబంధించిన సమిధలు, మంత్రాలతో ఈ హోమం చేస్తారు.
ధన్వంతరి హోమం : వాతావరణ మార్పుల వల్ల వచ్చే వ్యాధుల నుంచి రక్షణ పొందడానికి, సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కోసం ఆయుర్వేద అధిదేవత అయిన ధన్వంతరి మంత్రంతో ఈ హోమం నిర్వహిస్తారు.
తులసి హోమం : ఈ మాసంలో తులసి పూజకు విశేష స్థానం ఉంది. తులసి దళాలు, ఆవు నెయ్యితో చేసే ఈ హోమం వల్ల గృహ దోషాలు తొలగి, లక్ష్మీ కటాక్షం, మోక్ష ప్రాప్తి కలుగుతాయని విశ్వాసం.
ఈ హోమాలను కార్తిక సోమవారాలు, ఏకాదశి, క్షీరాబ్ది ద్వాదశి, కార్తిక పౌర్ణమి, మాస శివరాత్రి రోజులలో నిర్వహించడం అత్యంత శుభప్రదం.
హోమాలు ప్రయోజనాలు
హోమ సమయంలో ద్రవ్యాలను (నెయ్యి, సమిధలు, ఔషధ మూలికలు) అగ్నిలో వేసి ఆహుతి ఇచ్చినప్పుడు అందులోని సూక్ష్మ శక్తి వాతావరణమంతా వ్యాపించి సమస్త ప్రాణికోటికి మేలు చేస్తుంది.
ఆవు నెయ్యి, రావి, మర్రి, మోదుగ సమిధలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు అగ్నిలో దహనమై వెలువడే ధూమం వాతావరణంలోని విషవాయువులను, సూక్ష్మక్రిములను నశింపజేస్తుంది.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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