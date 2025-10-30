ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేని "గుత్తి వంకాయ కర్రీ" - టేస్టీ సాత్వికాహారం కోరుకుంటే ఇలా ట్రై చేయండి!
గుత్తి వంకాయ కర్రీ ఈ పద్ధతిలో చేసి చూడండి - ఎంతో రుచితో అద్దిరిపోతుంది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2025 at 1:56 PM IST
Brinjal Curry Making in Telugu : వంకాయతో చేసే వంటకాలు అంటే చాలా మందికి ఎంతో ఇష్టం. అందులోను గుత్తి వంకాయ కూర గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. కొంతమందికి ఈ పేరు చెబితేనే చాలు ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అనిపిస్తుంది. దీనిని తయారు చేయాలంటే ముందుగా స్టఫింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. కానీ స్టఫింగ్ అవసరమే లేకుండా ఈ కర్రీని ఈ పద్ధతిలో సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఉల్లివెల్లుల్లి లేకుండానే ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. మరి దీనిని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
"టమోటా ఆవ చట్నీ" ఒక్కసారి చేసిపెట్టుకుంటే చాలు! - టిఫిన్ ఏదైనా కమ్మగా తినేయొచ్చు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గుత్తి వంకాయలు - అర కేజీ
- పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- నూనె - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
- అల్లం - కొద్దిగా
- పచ్చికొబ్బరి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నువ్వులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- యాలకులు - 2
- దాల్చినచెక్క - కొంచెం
- టమోటాలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 2
- చింతపండు - 25 గ్రాములు
- కారం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా అర కిలో వంకాయలను కడిగి నాలుగు వైపులా గాట్లు పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని ఉప్పు కలిపిన నీటిలో వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఇంకో గిన్నెలో 25 గ్రాముల చింతపండు వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేసి వేయించి మిక్సీజార్లో తీసుకోవాలి. ఇదే పాన్లో ఒక స్పూన్ ధనియాలు వేసి వేయించి వాటిని కూడా మిక్సీజార్లో వేయాలి.
- అదేవిధంగా ఇందులో కొద్దిగా అల్లం, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చికొబ్బరి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేయాలి. అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు, 2 యాలకులు, కొంచెం దాల్చినచెక్క వేసి మెత్తగా పొడి చేయాలి. అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలను వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
- మరోవైపు ఇదే పాన్లో మరో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. ఇప్పుడు నాలుగు వైపులా గాట్లు పెట్టుకున్న వంకాయలను వేసి మూతపెట్టి మగ్గనివ్వాలి.
- వంకాయలు బాగా మగ్గిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్టు, కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేయాలి. అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, చింతపండు రసం వేసి బాగా కలపాలి.
- అదేవిధంగా పచ్చిమిర్చి ముక్కలు , కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత చివరన కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే ఉల్లివెల్లుల్లి లేకుండానే కార్తీకమాసం స్పెషల్ గుత్తివంకాయ కర్రీ రెడీ అయినట్లే!
- వేడివేడి అన్నంలో గుత్తి వంకాయ కర్రీ వేసుకొని తిన్నారంటే ఆహా అనాల్సిందే!
పిల్లలు ఎంతో ఇష్టపడే "బేసన్ పూరీలు" - కరకరలాడే ఈ స్నాక్ 5 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
స్ట్రీట్ స్టైల్ " బ్రెడ్ బజ్జీలు" - చల్లని వేళ ఇంట్లోనే అప్పటికప్పుడు చేసుకోండిలా!