ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేని "గుత్తి వంకాయ కర్రీ" - టేస్టీ సాత్వికాహారం కోరుకుంటే ఇలా ట్రై చేయండి!

గుత్తి వంకాయ కర్రీ ఈ పద్ధతిలో చేసి చూడండి - ఎంతో రుచితో అద్దిరిపోతుంది

Stuffed Brinjal Curry
Stuffed Brinjal Curry
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 1:56 PM IST

2 Min Read
Brinjal Curry Making in Telugu : వంకాయతో చేసే వంటకాలు అంటే చాలా మందికి ఎంతో ఇష్టం. అందులోను గుత్తి వంకాయ కూర గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. కొంతమందికి ఈ పేరు చెబితేనే చాలు ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అనిపిస్తుంది. దీనిని తయారు చేయాలంటే ముందుగా స్టఫింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. కానీ స్టఫింగ్ అవసరమే లేకుండా ఈ కర్రీని ఈ పద్ధతిలో సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఉల్లివెల్లుల్లి లేకుండానే ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. మరి దీనిని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Gutti Vankaya Curry
వంకాయలు

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గుత్తి వంకాయలు - అర కేజీ
  • పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నూనె - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
  • అల్లం - కొద్దిగా
  • పచ్చికొబ్బరి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • నువ్వులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • యాలకులు - 2
  • దాల్చినచెక్క - కొంచెం
  • టమోటాలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • చింతపండు - 25 గ్రాములు
  • కారం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
Gutti Vankaya Curry
పల్లీలు

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా అర కిలో వంకాయలను కడిగి నాలుగు వైపులా గాట్లు పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని ఉప్పు కలిపిన నీటిలో వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఇంకో గిన్నెలో 25 గ్రాముల చింతపండు వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేసి వేయించి మిక్సీజార్​లో తీసుకోవాలి. ఇదే పాన్​లో ఒక స్పూన్ ధనియాలు వేసి వేయించి వాటిని కూడా మిక్సీజార్​లో వేయాలి.
Gutti Vankaya Curry
టమోటాలు
  • అదేవిధంగా ఇందులో కొద్దిగా అల్లం, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చికొబ్బరి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేయాలి. అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు, 2 యాలకులు, కొంచెం దాల్చినచెక్క వేసి మెత్తగా పొడి చేయాలి. అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలను వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
  • మరోవైపు ఇదే పాన్​లో మరో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. ఇప్పుడు నాలుగు వైపులా గాట్లు పెట్టుకున్న వంకాయలను వేసి మూతపెట్టి మగ్గనివ్వాలి.
Gutti Vankaya Curry
చింతపండు
  • వంకాయలు బాగా మగ్గిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్టు, కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేయాలి. అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, చింతపండు రసం వేసి బాగా కలపాలి.
  • అదేవిధంగా పచ్చిమిర్చి ముక్కలు , కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
Gutti Vankaya Curry
అల్లం
  • 10 నిమిషాల తర్వాత చివరన కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే ఉల్లివెల్లుల్లి లేకుండానే కార్తీకమాసం స్పెషల్ గుత్తివంకాయ కర్రీ రెడీ అయినట్లే!
  • వేడివేడి అన్నంలో గుత్తి వంకాయ కర్రీ వేసుకొని తిన్నారంటే ఆహా అనాల్సిందే!

