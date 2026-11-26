Human Height : మనుషుల 'ఎత్తు' ఎందుకు తగ్గుతోంది? - తాజా పరిశోధనలో ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు!
Why are Humans Becoming Smaller : వ్యవసాయం, సాంకేతికత పెరిగినా మనుషుల ఎత్తు ఎందుకు తగ్గింది? - అసలు రహస్యం ఇదే అని తేల్చిన జర్మనీ పరిశోధకులు!
Published : November 26, 2026 at 1:52 PM IST
పాత ఫొటోల్లో మన పూర్వీకులు(తాత, ముత్తాతలు) ఎంతో పొడవుగా, బలంగా కనిపిస్తుంటారు. కానీ, మన తరానికి వచ్చేసరికి ఆ ఎత్తు ఎక్కడో మాయమైపోయింది. 'అప్పటి మనుషుల్లా ఇప్పుడు ఎవరూ ఎందుకు ఎత్తు పెరగడం లేదు' అనే ప్రశ్న చాలా మందిలో వస్తుంటుంది. అయితే, కాలంతో పాటు మనుషుల ఎత్తు తగ్గడం వెనుక ఉన్న అసలు నిజాలను తాజా పరిశోధన బయటపెట్టింది. వ్యవసాయం, సాంకేతికత విస్తరిస్తున్నా ఎత్తు పెరగడంలో ఎందుకు వెనుకబడుతున్నామో జర్మనీ పరిశోధకులు తేల్చారు. ఇంతకీ, పూర్వీకులతో పోలిస్తే మనుషుల ఎత్తు ఎందుకు తగ్గింది? అందుకు గల కారణాలేంటి? పరిశోధనలో ఎలాంటి విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
మనిషి ఆయుష్షు పెరిగింది, జీవన ప్రమాణాలు మారాయి, అసాధ్యమనుకున్న వ్యాధులను సైతం జయించే స్థాయికి వైద్యశాస్త్రం ఎదిగింది. సాగు, సాంకేతికత విస్తరిస్తున్నా కొద్దీ అన్ని రంగాల్లో దూసుకుపోతున్నాం. అయితే, శారీరక ఎదుగుదలలో మాత్రం వెనుకబడుతున్నామని ఓ అధ్యయం తేల్చడం అవాక్కయ్యేలా చేస్తోంది. కానీ ఇది నిజమని జర్మనీ పరిశోధకులు తేల్చారు. మన పూర్వీకులు ఆజానుబాహులుగా ఉండేవారు. వారితో పోలిస్తే ప్రస్తుత తరం మనుషుల ఎత్తు క్రమంగా తగ్గిపోతోందని 18,457 అస్థి పంజరాలపై శాస్త్రవేత్తలు జరిపిన ఈ అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. జర్మనీలోని టూబింజెన్ విశ్వవిద్యాలయం, మ్యాక్స్ ప్లాంక్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ జియో ఆంథ్రోపాలజీకి చెందిన పరిశోధకులు కలిసి ఈ రిసెర్చ్ను నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా ఐరోపా, ఆసియా ఖండాల్లోని 45 దేశాల్లో ఉన్న 783 పురాతత్వ తవ్వక ప్రదేశాల్లో లభించిన 18వేలకు పైగా అస్థి పంజరాలను లోతుగా విశ్లేషించగా, ఎన్నో ఆశ్చర్యపరించే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
ఈ పరిశోధనలో ముఖ్యంగా ఆగ్నేయాసియా దేశాల్లో మనుషుల ఎత్తు భారీగా తగ్గినట్లు శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. సుమారు 7 వేల సంవత్సరాల క్రితం ఈ దేశాల్లో మనుషుల సగటు ఎత్తు 5 అడుగుల 10 అంగుళాలు ఉండేది. క్రీస్తు శకం 1,800 సంవత్సరం నాటికి అది ఏకంగా 5 అడుగుల 3 అంగుళాలకు పడిపోయింది. అంటే, ఎత్తు 7 అంగుళాలు తగ్గిపోయింది.
ఎత్తుకు, అభివృద్ధికీ సంబంధమేంటి?
ఈ అధ్యయనంలో పరిశోధకులు పురాతన అస్థిపంజరాల తొడ ఎముక (ఫీమర్) పరిమాణాన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకున్నారు. తొడ ఎముక పొడవును బట్టి ఒక వ్యక్తి ఎత్తును అంచనా వేయవచ్చు. ఒక వ్యక్తి తన జీవిత కాలంలో ఎంత ఎత్తు పెరిగాడో తెలుసుకోవడానికి ఇది సూచనగా పని చేస్తుంది. నార్మల్గా జన్యు నిర్మాణం మనిషి ఎత్తును నిర్దేశిస్తుంది. అయితే, బాల్యంలో అందే పోషకాహారం కూడా మనిషి ఎదుగుదలలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఆహారంలో తగినన్ని పోషకాలు లభించక, తరచూ అనారోగ్యానికి గురయ్యే పిల్లలు పూర్తిస్థాయిలో ఎత్తు పెరగలేరు. అందుకే, ఒక జనసమూహ జీవన స్థితిగతులు, ఆరోగ్యం ఎలా ఉండేవనడానికి వారి సరాసరి ఎత్తు సూచనగా నిలుస్తుంది. ముఖ్యంగా క్రీస్తు శకం 500 సంవత్సరం నుంచి 1,900 సంవత్సరం మధ్య కాలంలో మానవాళి సగటు ఎత్తు గణనీయంగా తగ్గిందని గుర్తించారు పరిశోధకులు. వ్యవసాయం, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం బాగా డెవలప్ అయింది కూడా ఈ కాలంలోనే. దీంతో వ్యవసాయ, సాంకేతిక పరిజ్ఞాన అభివృద్ధికి, మనుషుల తగ్గు తగ్గడానికి మధ్య బలమైన సంబంధం ఉన్నట్లు శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు.
కారణాలేంటి?
సమాజాలు నాగరికత వైపు అడుగులు వేసింది కూడా ఈ కాలంలోనే. అయితే సామాజిక అభివృద్ధి జరుగుతున్న కొద్దీ మనిషి ఎత్తు ఎందుకు తగ్గుతూ వచ్చింది? అనే ప్రశ్నకు పరిశోధకులు ఆసక్తికరమైన సమాధానం చెప్పారు. వ్యవసాయం, ఆహారోత్పత్తి పెరిగేకొద్దీ మనుషులు ఒకే చోట స్థిర నివాసాలు ఏర్పరచుకున్నారు. దీనివల్ల జనావాసాల్లో రద్దీ పెరిగి, ఆహారం కోసం పోటీ తీవ్రమైంది. ఫలితంగా పోషకాల పంపిణీలో అసమానతలు తలెత్తాయని చెబుతున్నారు.
ఉదాహరణకు, 11వ శతాబ్దపు చైనాలో అధిక దిగుబడి అందించే వరి వంగడాలు కనుగొనడంతో ఆహారోత్పత్తి భారీగా పెరిగింది. అయితే ఆహార లభ్యత పెరిగినప్పటికీ, అందుకు తగ్గట్లుగా అందరికీ సమానంగా పోషకాలు లభించలేదని అధ్యయనకర్తల వాదన. జనాభా పెరిగే కొద్దీ మనుషుల వనరులు తరిగిపోయాయి. మనుషులు మనుగడ సాగించేందుకు సరిపడా ఆహారం లభ్యమైనా, పోషకాల కొరత ఏర్పడి మానవాళి శారీరక ఎదుగుదలపై దాని ప్రభావం పడిందని చెబుతున్నారు పరిశోధకులు.
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