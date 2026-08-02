'ఈ మార్కెట్'లో ఏదైనా అతి తక్కువ ధరకే! - డెలివరీ చార్జీలూ ఉండవు!
మై డియర్ స్టూడెంట్స్ - క్యాంపస్ మార్కెట్లో ఏదైనా తక్కువ ధరకే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 1:48 PM IST
Campus Swap : బయట మార్కెట్లో రూ.5వేలకు దొరికే వస్తువు ఇక్కడ రూ.500కే లభిస్తుంది. ల్యాప్టాప్ ధర రూ.12 వేలు మాత్రమే. ఎలక్ట్రిక్ కెటిల్ రూ.300, హెడ్ఫోన్స్ రూ.400లు ఇలా చెప్పుకొంటూ పోతే బ్రాండెడ్ గ్యాడ్జెట్స్ తక్కువ ధరకే!. సైంటిఫిక్ కాలిక్యులేటర్పైన 90శాతం డిస్కౌంట్ వస్తుందంటే నమ్ముతారా? నమ్మాల్సిందే! ఇక ఊరించొద్దు! ‘ఇంత బంపర్ ఆఫర్ ఎక్కడో చెబితే మేం కూడా కొనుక్కుంటాం’ అంటారా? కానీ, ఇవి అందరికీ కాదు. కళాశాల విద్యార్థులకు మాత్రమే. ల్యాప్టాప్లు మాత్రమే కాదు! జిమ్ ఎక్విప్మెంట్, ఫిట్నెస్ సైకిళ్లు, రన్నింగ్ నోట్స్ వరకూ ఏవైనా చౌకగా దొరికే 'క్యాంపస్ స్వాపింగ్' గురించిన ఆసక్తికరమైన విషయాలే ఇవి.
ప్రముఖ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లో చదువుతున్న చరణ్ కి బెంగళూరులో మంచి ప్యాకేజీతో ఉద్యోగం వచ్చింది. వచ్చే వారమే ఉద్యోగంలో చేరాల్సి ఉండగా కావల్సినవన్నీ ప్యాక్ చేసి పెట్టుకున్నాడు. ఇక, తన గదిలో రెండు ల్యాబ్కోట్లు, స్టడీటేబుల్, పాత ఇంజినీరింగ్ టెక్ట్స్బుక్స్, సైకిల్, తను ఇష్టంగా కొనుక్కున్న జిమ్ ఎక్విప్మెంట్ మాత్రం మిగిలిపోయాయి. వాటిని తీసుకెళ్లే అవసరం లేక, ఇక్కడ ఉంచలేక ఏంచేయాలో ఆలోచించాడు.
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ఈ సమయంలోనే అదే క్యాంపస్లో సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్న వరుణ్ హాస్టల్ నుంచి క్యాంపస్కి రావడానికి సెకండ్హ్యాండ్ సైకిల్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు. అలాగే మంచి సెకండ్ హ్యాండ్ ల్యాప్టాప్ కూడా దొరుకుతుందేమోనని చూస్తున్నాడు. "క్యాంపస్ స్వాప్" యాప్లో ఈ ఇద్దరూ కలుసుకోగా చరణ్ తన దగ్గరున్న వస్తువులను ఫొటోలు తీసి అప్లోడ్ చేశాడు. వరుణ్ తనకు నచ్చిన వాటిని సెలక్ట్ చేసుకున్నాడు. ఇద్దరూ క్యాంటీన్లో కలుసుకున్నాక వరుణ్ డబ్బులిచ్చి వాటిని తీసుకున్నాడు. ఇవే వస్తువులు కొత్తవి కొనాలంటే ఎక్కువ ధర చెల్లించడంతో పాటు సమయాన్నీ వెచ్చించాలి. ఇతర ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫాంలో కొనాలంటే డెలివరీ ఛార్జీలూ అదనం. ఇవేమీ లేకుండానే క్యాంపస్లో విద్యార్థులు ఒకరికి కావాల్సిన వస్తువులు మరొకరు ఇచ్చిపుచ్చుకునే ఈ పద్ధతిని 'క్యాంపస్ స్వాపింగ్' లేదా ‘క్యాంపస్ థ్రిఫ్టింగ్’అని అంటున్నారు. ఐఐటీలూ, ఎన్ఐటీలు మొదలుకుని దేశవ్యాప్తంగా అన్ని కళాశాలల్లో మొదలైన ఈ సంస్కృతితో అమ్మేవాళ్లకీ, కొనేవాళ్లకీ మేలు జరుగుతోంది.
తక్కువ ధరకే
చదువంటే లక్షల ఫీజులు చెల్లించాల్సిందే. వీటికి తోడు అదనంగా హాస్టల్లో ఉంటే ఫర్నిచర్ కొనాలి. హాస్టల్ నుంచి క్యాంపస్కి వెళ్లడానికి సైకిల్, చదువుకోవడానికి స్టడీ టేబుల్, బట్టలు ఆరేసుకునేందుకు స్టాండ్, ఇంజినీరింగ్ స్టూడెంట్స్ అయితే డ్రాయింగ్ బోర్డ్, ఇతరత్రా టూల్స్ తప్పనిసరి.
హాస్టల్ లో కాకుండా విడిగా రూమ్లో ఉంటుంటే వండుకోవడానికి ఇండక్షన్ స్టవ్, వేడినీళ్లకి ఎలక్ట్రిక్ కెటిల్ అవసరం ఉంటుంది. అవన్నీ కొత్తగా కొనాలంటే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. కానీ, సీనియర్లు, హాస్టల్ రూమ్లు ఖాళీ చేసే విద్యార్థుల దగ్గర అవి తక్కువ ధరలే దొరుకుతాయి. సైంటిఫిక్ కాలిక్యులేటర్లూ, కీబోర్డులూ, కూలర్లూ, టేబుల్ ఫ్యాన్లూ, బెడ్స్ వంటివన్నీ తక్కువ ధరకే లభిస్తాయి. క్యాంపస్ జీవితానికి అవసరమైన స్టడీమెటీరియల్ కొనేవాళ్లనీ, అమ్మేవాళ్లనీ ఒక వేదికపైకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రత్యేకంగా కొన్ని క్యాంపస్ యాప్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అందులో క్యాంపస్స్వాప్, స్వాప్, ఐఐటీడీ.స్టోర్, అల్ట్రాఓవర్, అగోరా, జుగాడ్, గ్రిడ్, ట్రేడ్ఐఐటీ, ఆస్పాస్-ఐఐటీ బీహెచ్యూ, కేజీపీ మార్కెట్ప్లేస్ వంటి యాప్స్ ఉన్నాయి.
కేవలం క్యాంపస్ విద్యార్థుల అవసరాల కోసం ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దిన ఈ యాప్స్లో పాత ల్యాబ్కోట్లూ, డ్రాయింగ్ బోర్డులూ, ఇంజినీరింగ్ టూల్స్, పాత సెమిస్టర్కి సంబంధించిన టెక్స్ట్బుక్స్ లభిస్తాయి. అంతేగాకుండా పవర్ బ్యాంక్లూ, స్టడీ టేబుల్స్, ల్యాప్టాప్లు, టేబుల్ ల్యాంప్స్అం దుబాటులో ఉంటాయి.
ఒకటీ రెండుసార్లు మాత్రమే వాడిన బ్రాండెడ్ షూ, దుస్తులు, ఐరన్బాక్సులు, జిమ్ పరికరాలు, సైకిళ్లు ఇలా విద్యార్థులకు అవసరమైన సమస్త వస్తువులూ తక్కువ ధరకే దొరుకుతాయి. ఈ యాప్స్లోకి లాగిన్ అవ్వాలంటే కాలేజీ వాళ్లు ఇచ్చిన ప్రత్యేకమైన ఐడీ ఉండాల్సిందే. ఇందులో బయటి వ్యక్తులకు అవకాశం ఉండదు. ఫిల్టర్లు వాడడం వల్ల తమ క్యాంపస్లో దొరికే వస్తువులు తక్కువ ధరకు, డెలివరీ ఛార్జీలు లేకుండా అందుకోవచ్చు.
నైపుణ్యాలనీ అమ్ముకోవచ్చు
టెక్స్ట్బుక్స్, ఫర్నిచర్ మాత్రమే కాకుండా నైపుణ్యాలను సైతం క్యాంపస్ యాప్స్ లో అమ్ముకోవచ్చు. మంచి ప్యాకేజీలు వచ్చి వెళ్లిపోయే టాపర్స్ రాసుకున్న నోట్స్ ఎంత ధరైనా పెట్టి కొనడానికి చాలామంది ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నవారికి ఎగ్జామ్స్ సమయంలో పాఠాలు చెప్పడానికీ, రెజ్యుమేల తయారీకీ, కాలేజీ ఫెస్ట్లో రీల్స్ చేయడానికీ, పోస్టర్లు తయారుచేయడానికీ ఈ యాప్స్ ఉపయోగించుకోవచ్చు.
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