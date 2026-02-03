ETV Bharat / offbeat

స్ట్రీట్ స్టైల్​లో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "సమోసాలు" - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

పనీర్, చీజ్ స్టఫింగ్​తో అద్దిరిపోయే 'సమోసాలు' - ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!

Samosa Recipe
Samosa Recipe (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 3, 2026 at 11:00 AM IST

3 Min Read
Street Style Samosa Recipe : 'సమోసా' మనలో చాలా మంది ఎక్కువగా ఇష్టపడే స్ట్రీట్ ఫుడ్​లో ఒకటి. ఈవెనింగ్ టైమ్ ఫ్రెండ్స్​తో కలిసి బయట టీ తాగుతున్నప్పుడు, సినిమాకు వెళ్లినప్పుడు వీటిని టేస్ట్ చేస్తుంటారు ఎక్కువ మంది. అప్పుడు అవి చాలా క్రీస్పీగా ఉండి తింటుంటే మంచి రుచికరంగా అనిపిస్తాయి. కానీ, అదే సమోసాలను ఇంటి వద్ద తయారు చేస్తే అంత టేస్టీగా రావట్లేదని ఫీల్ అవుతుంటారు. అలాంటి వారూ ఓసారి ఇలా "సమోసాలు" ట్రై చేయండి. పనీర్, చీజ్ స్టఫింగ్​తో సూపర్ టేస్టీగా, క్రిస్పీగా వస్తాయి. ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Street Style Samosa Recipe
మైదా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒకటిన్నర కప్పులు - మైదా
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • వేయించేందుకు సరిపడా - నూనె
Street Style Samosa Recipe
పనీర్ (Getty Images)

స్టఫింగ్‌ కోసం :

  • ఒక కప్పు - పనీర్ తురుము
  • ఒక కప్పు - చీజ్ తురుము
  • అర కప్పు - ఉడికించిన స్వీట్​కార్న్
  • పావు కప్పు - క్యాప్సికం ముక్కలు
  • పావు కప్పు - కొత్తిమీర తరుగు
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - పచ్చిమిర్చి తరుగు
  • రెండు చెంచాలు - చిల్లీఫ్లేక్స్
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • అర చెంచా - మిరియాలపొడి
  • అర చెంచా - చాట్​మసాలా

Street Style Samosa Recipe
క్యాప్సికం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • స్ట్రీట్ స్టైల్​లో నోరూరించే ఈ సమోసాల తయారీ కోసం ముందుగా స్టఫింగ్​లోకి అవసరమైన స్వీట్​కార్న్ గింజలను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి ఉడికేలోపు ఒక కప్పు పరిమాణంలో సన్నని పనీర్ తురుము, చీజ్ తురుమును సిద్ధం చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • అలాగే, పావు కప్పు పరిమాణంలో సన్నని క్యాప్సికం ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగును రెడీ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి తరుగును కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
Street Style Samosa Recipe
స్వీట్​కార్న్ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు పిండిని కలుపుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక గిన్నెలో మైదా, తగినంత ఉప్పు వేసుకుని కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని చపాతీ ముద్దలా కలుపుకోవాలి.
  • పిండిని ఆవిధంగా కలిపిన తర్వాత దానిపై రెండు చెంచాల నూనె వేసి మరోసారి కలిపి మూతపెట్టి కాసేపు పక్కనుంచాలి.
  • ఆలోపు సమోసాలోకి అవసరమైన స్టఫింగ్​ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
Street Style Samosa Recipe
పచ్చిమిర్చి తరుగు (Getty Images)
  • ఇందుకోసం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పనీర్ తురుము, చీజ్ తురుము, పచ్చిమిర్చి తరుగు, ఉడికించుకున్న స్వీట్​కార్న్ గింజలు, సన్నని క్యాప్సికం ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, చిల్లీఫ్లేక్స్, రుచికి తగినంత ఉప్పు, మిరియాలపొడి, చాట్​మసాలా వేసుకుని పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. దాంతో స్టఫింగ్ రెడీ అవుతుంది!
Street Style Samosa Recipe
మిరియాలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండి ముద్దలో నుంచి కొద్దిగా పిండిని తీసుకుని పల్చని చపాతీలా వత్తి చాకుతో మధ్యకు కట్ చేయాలి.
  • తర్వాత ఒక్కో ముక్కను త్రికోణం ఆకారంలో ఫోల్డ్ చేసుకుని అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న రెండు చెంచాల పనీర్ స్టఫింగ్​ వేసుకుని అంచుల్ని మూసి ఊడిపోకుండా తడిచేత్తో అద్దాలి.
  • ఇలా పిండి మొత్తాన్ని పనీర్ స్టఫింగ్​తో సమోసాల్లా చేసుకుని ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
Street Style Samosa Recipe
సమోసా (Eenadu)
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న సమోసాలను రెండుమూడు చొప్పున కాగుతున్న నూనెలో వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఎర్రగా వేయించుకోవాలి.
  • అవి మంచి కలర్ వచ్చేలా వేగాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే అన్నీ సమోసాలను వేయించి తీసుకోవాలి.
  • ఆపై వీటిని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, టమాటా సాస్​తో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే చాలు.
  • అంతే, స్ట్రీట్ స్టైల్​లో కరకరలాడుతూ నోరూరించే "చీజ్ పనీర్ సమోసాలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ రెగ్యులర్ స్నాక్స్​ కాకుండా ఓసారి సింపుల్​గా ఇలా సమోసాలు ట్రై చేయండి. పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు.

