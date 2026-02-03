స్ట్రీట్ స్టైల్లో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "సమోసాలు" - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
పనీర్, చీజ్ స్టఫింగ్తో అద్దిరిపోయే 'సమోసాలు' - ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!
Published : February 3, 2026 at 11:00 AM IST
Street Style Samosa Recipe : 'సమోసా' మనలో చాలా మంది ఎక్కువగా ఇష్టపడే స్ట్రీట్ ఫుడ్లో ఒకటి. ఈవెనింగ్ టైమ్ ఫ్రెండ్స్తో కలిసి బయట టీ తాగుతున్నప్పుడు, సినిమాకు వెళ్లినప్పుడు వీటిని టేస్ట్ చేస్తుంటారు ఎక్కువ మంది. అప్పుడు అవి చాలా క్రీస్పీగా ఉండి తింటుంటే మంచి రుచికరంగా అనిపిస్తాయి. కానీ, అదే సమోసాలను ఇంటి వద్ద తయారు చేస్తే అంత టేస్టీగా రావట్లేదని ఫీల్ అవుతుంటారు. అలాంటి వారూ ఓసారి ఇలా "సమోసాలు" ట్రై చేయండి. పనీర్, చీజ్ స్టఫింగ్తో సూపర్ టేస్టీగా, క్రిస్పీగా వస్తాయి. ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒకటిన్నర కప్పులు - మైదా
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- వేయించేందుకు సరిపడా - నూనె
స్టఫింగ్ కోసం :
- ఒక కప్పు - పనీర్ తురుము
- ఒక కప్పు - చీజ్ తురుము
- అర కప్పు - ఉడికించిన స్వీట్కార్న్
- పావు కప్పు - క్యాప్సికం ముక్కలు
- పావు కప్పు - కొత్తిమీర తరుగు
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - పచ్చిమిర్చి తరుగు
- రెండు చెంచాలు - చిల్లీఫ్లేక్స్
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- అర చెంచా - మిరియాలపొడి
- అర చెంచా - చాట్మసాలా
పిల్లలు మెచ్చే టేస్టీ "రవ్వ బైట్స్" - కేవలం 10 నిమిషాల్లోనే రెడీ! - నూనె పీల్చవు!
తయారీ విధానం :
- స్ట్రీట్ స్టైల్లో నోరూరించే ఈ సమోసాల తయారీ కోసం ముందుగా స్టఫింగ్లోకి అవసరమైన స్వీట్కార్న్ గింజలను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు ఒక కప్పు పరిమాణంలో సన్నని పనీర్ తురుము, చీజ్ తురుమును సిద్ధం చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- అలాగే, పావు కప్పు పరిమాణంలో సన్నని క్యాప్సికం ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగును రెడీ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి తరుగును కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు పిండిని కలుపుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక గిన్నెలో మైదా, తగినంత ఉప్పు వేసుకుని కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని చపాతీ ముద్దలా కలుపుకోవాలి.
- పిండిని ఆవిధంగా కలిపిన తర్వాత దానిపై రెండు చెంచాల నూనె వేసి మరోసారి కలిపి మూతపెట్టి కాసేపు పక్కనుంచాలి.
- ఆలోపు సమోసాలోకి అవసరమైన స్టఫింగ్ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పనీర్ తురుము, చీజ్ తురుము, పచ్చిమిర్చి తరుగు, ఉడికించుకున్న స్వీట్కార్న్ గింజలు, సన్నని క్యాప్సికం ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, చిల్లీఫ్లేక్స్, రుచికి తగినంత ఉప్పు, మిరియాలపొడి, చాట్మసాలా వేసుకుని పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. దాంతో స్టఫింగ్ రెడీ అవుతుంది!
- ఇప్పుడు ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండి ముద్దలో నుంచి కొద్దిగా పిండిని తీసుకుని పల్చని చపాతీలా వత్తి చాకుతో మధ్యకు కట్ చేయాలి.
- తర్వాత ఒక్కో ముక్కను త్రికోణం ఆకారంలో ఫోల్డ్ చేసుకుని అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న రెండు చెంచాల పనీర్ స్టఫింగ్ వేసుకుని అంచుల్ని మూసి ఊడిపోకుండా తడిచేత్తో అద్దాలి.
- ఇలా పిండి మొత్తాన్ని పనీర్ స్టఫింగ్తో సమోసాల్లా చేసుకుని ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న సమోసాలను రెండుమూడు చొప్పున కాగుతున్న నూనెలో వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఎర్రగా వేయించుకోవాలి.
- అవి మంచి కలర్ వచ్చేలా వేగాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే అన్నీ సమోసాలను వేయించి తీసుకోవాలి.
- ఆపై వీటిని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, టమాటా సాస్తో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే చాలు.
- అంతే, స్ట్రీట్ స్టైల్లో కరకరలాడుతూ నోరూరించే "చీజ్ పనీర్ సమోసాలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ రెగ్యులర్ స్నాక్స్ కాకుండా ఓసారి సింపుల్గా ఇలా సమోసాలు ట్రై చేయండి. పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు.
ప్రొటీన్ రిచ్ "మీల్ మేకర్ పకోడీ" - టేస్టీగా కరకరలాడుతాయి!