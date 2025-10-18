స్ట్రీట్ స్టైల్ "పనీర్ ఫ్రాంకీ" - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోండిలా!
సింపుల్గా తయారయ్యే పనీర్ ఫ్రాంకీ - ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 18, 2025 at 11:53 AM IST
Paneer Wrap Prepare in Telugu : పనీర్ ఫ్రాంకీ ఇప్పుడు చాలా చోట్ల దొరుకుతున్నాయి. వీటిని ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. ఇలా ప్రిపేర్ చేసి మీ ఇంటిల్లిపాదీని సర్ప్రైజ్ చేయండి. మరి పనీర్ ఫ్రాంకీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమపిండి - 1 కప్పు
- మైదాపిండి - 1 కప్పు
- నూనె - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
- పనీర్ - 300 గ్రాములు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- కారం- అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
- గరం మసాలా - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- చాట్ మసాలా - పావు టీ స్పూన్
- కశ్మీరీ కారం - 1 టీ స్పూన్
- బ్లాక్ సాల్ట్ - 2 చిటికెడ్లు
- పెరుగు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - అర కప్పు
- క్యాప్సికం ముక్కలు - అర కప్పు
- క్యారెట్ ముక్కలు - పావు కప్పు
- టమోటా - 1
- కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో ఒక కప్పు గోధుమపిండి, ఒక కప్పు మైదాపిండి, కాస్త ఉప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోస్తూ ఆరు నిమిషాల పాటు పిండిని ఒత్తుకోవాలి. అనంతరం మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- మరోవైపు స్టఫింగ్ కోసం మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని 300 గ్రాముల పనీర్ ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, అర టీ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వేయాలి. అలాగే పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా, కొద్దిగా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా యాడ్ చేయాలి.
- అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ కశ్మీరీ కారం, రెండు చిటికెళ్ల బ్లాక్ సాల్ట్, ఆ తర్వాత మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగు వేసి మిక్స్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత పనీర్ మిశ్రమాన్ని వేసి ఫ్రై చేయాలి. పనీర్ కాస్త వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న అర కప్పు క్యాప్సికం ముక్కలు, అరకప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పావు కప్పు క్యారెట్ ముక్కలు, టమోటా ముక్కలు, కాస్త కొత్తిమీర తరుగు వేసి 10 నిమిషాల పాటు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని మరోసారి ఒత్తుకొని చిన్నచిన్న ముద్దలుగా చేసుకోవాలి.
- అలాగే ఒక్కొ పిండి ముద్దను తీసుకొని చపాతీ కర్రతో చపాతీ షేప్లో చేసుకోవాలి. పైన కొద్దిగా నూనె, కాసింత మైదాపిండి చల్లాలి. ఆ తర్వాత రోల్మాదిరిగా చుట్టి మరోసారి ఒత్తి చపాతీ ఆకారంలో చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పెనం పెట్టుకొని చపాతీలను మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు వైపులా నూనె అప్లై చేస్తూ కాల్చి ప్లేట్లో తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు చపాతీలపై రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పనీర్ స్టఫింగ్, కొద్దిగా మైనిస్, ఒక టీ స్పూన్ గ్రీన్చిల్లీ సాస్ వేయాలి. అలాగే కొంచెం టమోటా కేచప్, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి గట్టిగా రోల్ మాదిరిగా చుట్టుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఆ రోల్ను రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇక అంతే పనీర్ ఫ్రాంకీ రెడీ అయినట్లే.
