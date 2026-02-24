బండి మీద అమ్మే రుచితో కరకరలాడే "పకోడీ" - పిండి కలపడంలోనే అసలు సీక్రెట్!
Published : February 24, 2026 at 2:47 PM IST
Street Style Onion Pakoda Recipe : సాయంత్రం టైమ్లో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ కరకరలాడుతూ మంచి రుచికరంగా ఉండే స్నాక్స్ తినడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడుతుంటారు. అలాంటి టైమ్లో మెజార్టీ పీపుల్కు ముందుగా గుర్తొచ్చేది "పకోడీ". అయితే, దీన్ని బయట మిర్చి బండ్లు, స్వీట్ షాపుల్లో తిన్నప్పుడు క్రిస్పీగా, టేస్టీగా ఉంటుంది. అదే, ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఏదో మిస్ అయిన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. అలాంటివారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో "ఆనియన్ పకోడీ" ట్రై చేయండి. ముఖ్యంగా పిండి కలిపేటప్పుడు ఈ ఒక్క సీక్రెట్ టిప్ పాటించారంటే చాలు! పకోడీ స్ట్రీట్ స్టైల్లో కరకరలాడుతూ టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- రెండు కప్పులు - శనగపిండి
- అర కప్పు - బియ్యప్పిండి
- మీడియ సైజ్ ఉల్లిపాయలు - నాలుగు
- నాలుగైదు - పచ్చిమిర్చి
- ఒక టీస్పూన్ - వాము
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- ఒక చెంచా - కారం
- కొద్దిగా - కరివేపాకు
- నాలుగు చెంచాలు - కొత్తిమీర తరుగు
- ఒక టీస్పూన్ - ధనియాలపొడి
- అర చెంచా - వంటసోడా
- వేయించేందుకు సరిపడా - నూనె
ఆనియన్ పకోడీ తయారీ విధానం :
- ఈ స్ట్రీట్ స్టైల్ క్రిస్పీ పకోడీ తయారీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయలను పొడుగ్గా, సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అలాగని మరీ సన్నగా కట్ చేసుకోవద్దు. అలా కట్ చేసుకుంటే పకోడీ ఫ్రై అయ్యే సరికి ఉల్లిపాయ కాస్త మాడిపోయినట్లుగా అయి రుచి మారిపోతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
- అదేవిధంగా, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా తరుక్కుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు తరుగు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, వాము, టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు, కారం, ధనియాలపొడి వేసుకుని అవన్నీ ఉల్లిపాయ ముక్కలకు పట్టేలా చేతితో కొంచెం పిండినట్లు చేస్తూ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా మూడ్నాలుగు నిమిషాలు కలపగానే ఉల్లిపాయల నుంచి కొద్దిగా నీళ్లు ఊరి ఆ మిశ్రమం తడి తడిగా మారుతుంది.
- అప్పుడు అందులో శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, వంటసోడా వేసుకుని మరోసారి ఆ మిశ్రమం మొత్తాన్ని బాగా కలిసేలా కాస్త ప్రెస్ చేసినట్లు చేస్తూ కలుపుకోవాలి.
- ఇక్కడ నీళ్లు యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఉల్లిపాయల్లో ఉన్న తడికే పిండి అనేది బైండింగ్లా తయారవుతుంది.
- ఒకవేళ అలా కలిపినా మీకు పిండి మిశ్రమం అనేది పొడిపొడిగా అనిపిస్తే ఐదు నిమిషాల పాటు పిండి మిశ్రమాన్ని మూతపెట్టి పక్కనుంచాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఉల్లిపాయల నుంచి కొద్దిగా నీరు ఊరుతుంది. అప్పుడు మరోసారి చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ పిండిని బాగా కలిపితే సరిపోతుంది.
- "నీళ్లు యాడ్ చేయకుండా పిండి కలిపే" ఈ సీక్రెట్ టిప్ ఫాలో అవ్వడం ద్వారా బండి మీద అమ్మేదానిలా పకోడీ కరకరలాడుతూ రావడమే కాకుండా మంచి టేస్టీగానూ ఉంటుంది.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. నూనె వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి కలిపి పెట్టుకున్న పిండి ముద్దలో నుంచి కొద్దిగా తీసుకుని కాగుతున్న నూనెలో చేతి వేళ్లతో కొద్దికొద్దిగా డ్రాప్ చేస్తూ పకోడీలా వేసుకోవాలి.
- పకోడీని వేసుకునేటప్పుడు మరీ ముద్దముద్దలా కాకుండా పల్చగా వేసుకోవాలి. అప్పుడే మంచిగా వేగి క్రిస్పీగా వస్తుంది.
- అలా పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు కాలనివ్వాలి.
- ఆపై గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేస్తూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించాలి.
- అనంతరం టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచి ఆపై వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, బండి మీద అమ్మే రుచిలో కరకరలాడే "ఆనియన్ పకోడీ" సింపుల్గా ఇంట్లోనే తయారవుతుంది!
