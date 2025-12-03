ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "చికెన్ లెగ్​ పీస్​లు" - స్ట్రీట్ స్టైల్లో ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదికీ చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది!

చికెన్​తో సింపుల్​గా చేసుకునే రెసిపీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Chicken Leg Piece
Chicken Leg Piece (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 11:30 AM IST

2 Min Read
Chicken Drumsticks Making : స్ట్రీట్ ఫుడ్ అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. ఇక ఇందులో చికెన్​తో చేసిన వంటకాలంటే చాలా మందికి నోరూరుతుంది. ఇందులో చికెన్ లెగ్ ​పీస్ రెసిపీ కూడా ఒకటి. ఇవి పైకి క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఉంటాయి. అయితే వీటిని ఇంట్లోనే చేసినప్పుడు ఆ స్టైల్లో రావడం లేదని కొందరు చెబుతుంటారు. అలాంటి వారు ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో చేశారంటే బయట తిన్న విధంగానే వస్తాయి. మరి నోరూరించే ఈ రెసిపీ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Chicken Drumsticks
చికెన్ లెగ్​పీస్​లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ లెగ్​పీస్​లు - 4
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మిరియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • కార్న్​ఫ్లోర్ - 2 టేబుల్ స్పన్లు
  • మైదాపిండి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
Chicken Drumsticks
మిరియాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా నాలుగు లెగ్​పీస్​లను తీసుకొని కత్తితో గాట్లు పెట్టుకోవాలి
  • ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో లెగ్​పీస్​లు, అర టేబుల్ ఉప్పు, ​ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం వేయాలి. అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, అర టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్​ఫ్లోర్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మైదా, ఒక టీ స్పూన్​ నిమ్మరసం వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మూతపెట్టి 20 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Chicken Drumsticks
కార్న్​ఫ్లోర్​ (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె బాగా వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న లెగ్​పీస్​లను వేసి రెండు వైపులా అటుఇటు తిప్పుతూ ఒక నిమిషం పాటు దోరగా వేగనివ్వాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లో వేయాలి. ఇదే నూనెలో కొద్దిగా కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Chicken Drumsticks
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు చికెన్​ లెగ్​పీస్​ల పైన కొద్దిగా కారం, వేయించిన కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి వేయాలి. అలాగే కొంచెం ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి. ఇక అంతే నోరూరించే స్ట్రీట్ స్టైల్ చికెన్ లెగ్​పీస్​లు రెడీ అయినట్లే!
Chicken Drumsticks
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు! మీరు చికెన్​ లెగ్​పీస్​ రెసిపీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే లెగ్​పీస్​లతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

