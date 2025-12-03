నోరూరించే "చికెన్ లెగ్ పీస్లు" - స్ట్రీట్ స్టైల్లో ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదికీ చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది!
చికెన్తో సింపుల్గా చేసుకునే రెసిపీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 3, 2025 at 11:30 AM IST
Chicken Drumsticks Making : స్ట్రీట్ ఫుడ్ అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. ఇక ఇందులో చికెన్తో చేసిన వంటకాలంటే చాలా మందికి నోరూరుతుంది. ఇందులో చికెన్ లెగ్ పీస్ రెసిపీ కూడా ఒకటి. ఇవి పైకి క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఉంటాయి. అయితే వీటిని ఇంట్లోనే చేసినప్పుడు ఆ స్టైల్లో రావడం లేదని కొందరు చెబుతుంటారు. అలాంటి వారు ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో చేశారంటే బయట తిన్న విధంగానే వస్తాయి. మరి నోరూరించే ఈ రెసిపీ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
"పచ్చి రొయ్యలు బెండకాయ పులుసు - పుల్లపుల్లగా, కారంగా కమ్మగా ఉంటుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ లెగ్పీస్లు - 4
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- మిరియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
- కార్న్ఫ్లోర్ - 2 టేబుల్ స్పన్లు
- మైదాపిండి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - 6
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా నాలుగు లెగ్పీస్లను తీసుకొని కత్తితో గాట్లు పెట్టుకోవాలి
- ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో లెగ్పీస్లు, అర టేబుల్ ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం వేయాలి. అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, అర టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ఫ్లోర్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మైదా, ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మూతపెట్టి 20 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె బాగా వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న లెగ్పీస్లను వేసి రెండు వైపులా అటుఇటు తిప్పుతూ ఒక నిమిషం పాటు దోరగా వేగనివ్వాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో వేయాలి. ఇదే నూనెలో కొద్దిగా కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు చికెన్ లెగ్పీస్ల పైన కొద్దిగా కారం, వేయించిన కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి వేయాలి. అలాగే కొంచెం ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి. ఇక అంతే నోరూరించే స్ట్రీట్ స్టైల్ చికెన్ లెగ్పీస్లు రెడీ అయినట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు! మీరు చికెన్ లెగ్పీస్ రెసిపీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే లెగ్పీస్లతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
గుజరాతీ స్పెషల్ "మేథీ ముతియాలు" - కరకరలాడే విటిని పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు!
వంకాయ ప్రియులకు "బగారా బైంగన్" ఒక వరమే! - తెలుగువారు మిస్ కాకూడని రెసిపీ ఇది!