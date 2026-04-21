మండుటెండల్లో మజానిచ్చే "బాదం పాలు" - ఇంట్లోనే ఈజీగా రెడీ చేసుకోండిలా!
Published : April 21, 2026 at 10:34 AM IST
Homemade Badam Shake Recipe : ఎండల్లో కూల్ కూల్గా లస్సీ, మిల్క్ షేక్, జ్యూస్ వంటివి తాగుతుంటే ఏ మజానే వేరు. ఇవి మాత్రమే కాదు సమ్మర్లో చల్ల చల్లగా తాగుతుంటే హాయినిచ్చే మరో రెసిపీ ఉంది. అదే, "బాదం షేక్". దీన్నే మన ఊళ్లలో 'బాదం పాలు' అంటారు. మధ్య మధ్యలో బాదం పలుకులు పంటికి తగులుతూ ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు వీటిని తాగడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. అందుకే, సమ్మర్లో ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునేలా "బాదం షేక్" రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే బండ్ల మీద అమ్మే టేస్ట్, టెక్చర్తో అద్దిరిపోతుంది. పైగా, ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా స్ట్రీట్ ఫుడ్ స్టైల్లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే బాదం షేక్ను ఇంట్లోనే ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బాదం పప్పులు - 100 గ్రాములు
- పాలు - 2 లీటర్లు
- కస్టర్డ్ పౌడర్ - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- చక్కెర - రుచికి తగినంత
- కుంకుమ పువ్వు - రెండు చిటికెళ్లు
- యెల్లో ఫుడ్ కలర్ - కొద్దిగా(ఆప్షనల్)
- సన్నగా కట్ చేసిన బాదం పలుకులు - కొన్ని
- జీడిపప్పు పలుకులు - కొన్ని
మండుటెండల్లో కూల్ కూల్గా "మ్యాంగో కుల్ఫీ" - స్టవ్తో పని లేకుండా నిమిషాల్లోనే రెడీ!
తయారీ విధానం :
- స్ట్రీట్ ఫుడ్ స్టైల్లో టేస్టీగా ఉండే ఈ బాదం షేక్ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో బాదం పప్పులు తీసుకోవాలి. తర్వాత అందులో వేడి నీళ్లు పోసి ఒక గంట పాటు నాననివ్వాలి.
- గంట తర్వాత నానిన బాదం పప్పుల పొట్టును తొలగించుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పొట్టు తీసిన బాదం పప్పులు, 400ఎంఎల్ పాలు పోసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత ఒక గిన్నెలో కస్టర్డ్ పౌడర్ తీసుకుని అందులో 100ఎంఎల్ పాలు పోసి ఉండలు లేకుండా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, ఒక చిన్న గిన్నెలో ఆరు టేబుల్స్పూన్ల నీళ్లు తీసుకుని కుంకుమ పువ్వు వేసి నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద మందపాటి, వెడల్పు గిన్నె ఉంచి ఒకటిన్నర లీటర్ల చిక్కటి పాలు పోసుకోవాలి.
- ఆపై హై ఫ్లేమ్లో పాలు ఒకట్రెండు పొంగులు వచ్చే వరకు మరిగించుకోవాలి. అలా మరిగించుకున్నాక అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మెత్తని బాదం పేస్ట్ను వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు మూడు పొంగులు వచ్చే వరకు ఐదారు నిమిషాలు మరిగించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా మరిగించుకున్నాక అందులో మీ రుచికి తగినంత చక్కెర, నానబెట్టుకున్న కుంకుమ పువ్వు నీళ్లు వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పాలలో కలిపి పక్కన పెట్టుకున్న కస్టర్డ్ పౌడర్ను వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- ఆపై మీకు బాదం షేక్ కాస్త కలర్ఫుల్గా కనిపించాలంటే కొద్దిగా యెల్లో ఫుడ్ కలర్ వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలుపుతూ బాదం పాల మిశ్రమం చిక్కబడే వరకు మరిగించుకోవాలి. సాంబార్ కన్సిస్టెన్సీలో చిక్కగా మారితే సరిపోతుంది. ఆవిధంగా మరిగించుకున్నాక గిన్నెను దింపి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- బాదం పాల మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మరో బౌల్లో పోసుకుని మూతపెట్టి ఫ్రీజర్లో కనీసం రెండు గంటల పాటు ఉంచాలి.
- ఆ మిశ్రమాన్ని రెండు గంటలు ఫ్రిజ్లో ఉంచాక అది సగం గడ్డ కడుతుంది, మరో సగం పాలు పాలుగా ఉంటుంది.
- అప్పుడు దాన్ని మరోసారి బాగా కలిపి మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని 30 సెకన్ల పాటు బ్లెండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం సర్వింగ్ గ్లాసులు తీసుకుని వాటిల్లో సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న కొన్ని బాదం, జీడిపప్పు పలుకులు వేసుకోవాలి.
- ఆపై వాటిల్లో ముందుగా బ్లెండ్ చేసుకున్న బాదం పాల మిశ్రమాన్ని సరిపడా నింపి, పైన మళ్లీ కొన్ని డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, బండ్ల మీద అమ్మే "బాదం షేక్" సూపర్ టేస్ట్తో ఇంట్లోనే హెల్దీగా రెడీ అవుతుంది!
- ఇక్కడ మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న బాదం షేక్ క్వాంటిటీ 8 నుంచి 10 మంది వరకు సరిపోతుంది.
- ఒకవేళ మీరు అంతకంటే తక్కువ లేదా ఎక్కువ మందికి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే అందుకు అనుగుణంగా పదార్థాలను తగ్గించి/పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
- మరి, నచ్చితే మీరూ సమ్మర్లో ఇంట్లోనే ఈజీగా ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తాగేస్తారు.
కేరళ స్పెషల్ "బనానా మిల్క్ షేక్" - మండుటెండల్లో ఒక్క గ్లాసు తాగితే చిల్!!