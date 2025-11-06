స్ట్రీట్ స్టైల్ "గోబీ ఫ్రైడ్ రైస్" - ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వస్తే ఇలా చేసి పెట్టండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2025 at 12:22 PM IST
Gobi Fried Rice : వర్షం పడుతున్నపుడు మనసంతా స్ట్రీట్ ఫుడ్ వైపే మళ్లుతుంది. పునుగులు, బోండాలు, బజ్జీలు తినాలనిపిస్తుంది. లేదంటే ఫ్రైడ్ రైస్, మంచూరియా లాంటి చైనీస్ వంటకాలు ఆకర్షిస్తుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇంట్లోనే గోబీ ఫ్రైడ్ రైస్ సింపుల్గా ఎలా చేసుకోవాలో, అచ్చం స్ట్రీట్ ఫుడ్ టేస్ట్ ఎలా వస్తుందో ఇలా ట్రై చేసేయండి. ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేయండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- రైస్ - పావు కేజీ
- ఉప్పు - చిటికెడు
- నూనె - అర స్పూన్
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
- దాల్చిన చెక్క - 1 చిన్న ముక్క
- లవంగాలు - 2
- యాలక్కాయ - 2
- కాలీ ఫ్లవర్ - పావు కేజీ
- కారం - 2 స్పూన్లు
- మిరియాల పొడి - అర స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
- గరం మసాలా పొడి - అర స్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- క్యాబేజీ తరుగు - పావు కప్పు
- క్యారెట్ - పావు కప్పు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర స్పూన్
- మైదా - పావు కప్పు
- కార్న్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- బియ్యం పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టీ స్పూన్
- క్యాప్సికం ముక్కలు - పావు కప్పు
- సోయా సాస్ - కొద్దిగా
- వెనిగర్ - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా రైస్ పొడి పొడిగా ఉడికించుకుని తీసుకోవాలి. పావు కేజీ రైస్ అరగంట నానబెట్టుకుని ఉప్పు, నూనె, నిమ్మరసం, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలక్కాయ వేసుకుని ఉడికిస్తే చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది.
- కాలీ ఫ్లవర్ ముక్కలను మీడియం సైజులో ముక్కలు కట్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. ముక్కలు కడిగిన తర్వాత నీళ్లలో ఉడికించుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉప్పు, కారం, మిరియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా పొడి వేసుకుని ముక్కలకు పట్టించాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పావు కప్పు మైదా, 2టేబుల్ స్పూన్లు కార్న్, 2టేబుల్ స్పూన్లు బియ్యం పిండి వేసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు చిలకరించుకుని మిక్స్ చేసుకుని ముక్కలకు పట్టించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. కడాయిలో నూనె పోసి వేడెక్కిన తర్వాత గోబీ ముక్కలను ఫ్రై చేసుకుని తీసుకోవాలి.
- ఫ్రైడ్ రైస్ కోసం కడాయి పెట్టుకుని 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుని నూనెలో ఫ్రై చేయాలి. అర టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వాసన పోయే వరకు వేయించి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. పావు కప్పు క్యాబేజీ తరుగు, క్యారెట్ ముక్కలు, క్యాప్సికం ముక్కలు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి.
- మంట హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని వేయించుకోవాలి. లైట్గా వేగిన తర్వాత డీప్ ఫ్రై చేసిన గోబీ ముక్కలు కూడా వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత పొడి పొడిగా ఉడికించుకున్న రైస్ వేసుకుని ఉప్పు, కారం, మిరియాల పొడి, గరం మసాలా వేసుకుని కలుపుకోవాలి. అన్నీ కలిపిన తర్వాత మరో 2 నిమిషాలు ఉడికించుకుని అందులో సోయా, వెనిగర్ వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. రైస్ హీటెక్కే వరకు కలుపుతూ ఉడికించుకుని కొద్దిగా కొత్తిమీర వేస్తే చాలు.
