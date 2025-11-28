5 నిమిషాల్లో "మైసూర్ బజ్జీ" కావాలంటే ఇలా చేయండి - టిఫిన్స్, స్నాక్స్లోకి సూపర్ ఛాయిస్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2025 at 3:23 PM IST
Mysore Bajji : మార్నింగ్, ఈవెనింగ్ స్నాక్స్ తినాలనిపిస్తే అలా చల్లగాలికి వెళ్తూ వీధిలో మిర్చీ బండి దగ్గర ఆగిపోతాం. మిర్చి బజ్జీ, మైసూర్ బజ్జీ ఆర్డర్ చేసి వేడి వేడిగా తినేసి వస్తుంటాం. కానీ, ఎప్పుడూ బయటకు వెళ్లడం సాధ్యపడదు. పైగా ఖర్చు కూడా ఎక్కువే. అందుకే ఇంట్లోనే ఈజీగా, అప్పటికప్పుడు 5 నిమిషాల్లో మైసూర్ బజ్జీ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ఓ సారి ఇంట్లోనే ట్రై చేసి చూడండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- పెరుగు - 1 గ్లాసు
- సోడా - కొద్దిగా
- ఉప్పు - తగినంత
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- మైదా - 2.5గ్లాసులు
- బియ్యం పిండి - 2టేబుల్ స్పూన్లు
- నూనె - 2 స్పూన్లు
చట్నీ కోసం :
- పల్లీలు - 100 గ్రాములు
- పచ్చిమిర్చి - 4
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
- పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
పోపు కోసం :
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- మినప్పప్పు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- శనగపప్పు - అర స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక గిన్నెలో 1 గ్లాసు పుల్లటి పెరుగు తీసుకోవాలి. అందులోనే పావు టీ స్పూన్ వంట సోడా వేసుకోవాలి. సోడా పెరుగులో కలిసేలా బాగా బీట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉప్పు, జీలకర్ర వేసి గోరు వెచ్చని నీళ్లు పోసి కలుపుకోవాలి. పెరుగు తీసుకున్న గ్లాసుతోనే 2.5గ్లాసుల మైదా వేసుకోవాలి. మైదా బదులు గోధుమ పిండి లేదా మైదా, గోధుమ పిండి సగం, సగం వేసుకోవచ్చు.
- ఆ తర్వాత 2టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యం పిండి వేసుకుని చేతితో బాగా బీట్ చేసుకుంటూ కలపాలి. బాగా బీట్ చేస్తూ కలపడం వల్ల బోండాలు బాగా వస్తాయి. ఆ తర్వాత 2 స్పూన్ల నూనె కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇపుడు గిన్నెపై మూతపెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు చట్నీ కోసం స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని పల్లీలు వేయించి తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అదే ప్యాన్లో పచ్చిమిర్చి వేయించి కొద్దిగా నూనె వేసి 12 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకుని వేయించాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మిశ్రమాన్ని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఆ తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అవసరమైతే కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని పోపు కలపాలి.
- పోపు కోసం ఆవాలు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర, శనగపప్పు వేసుకుని వేయించి ఎండు మిర్చి తుంచి వేసుకోవాలి. చివరగా కరివేపాకు, ఇంగువ వేసుకుని దించుకోవాలి.
- ఇలా చట్నీ రెడీ చేసుకున్న తర్వాత మైసూర్ బజ్జీలు తయారు చేయడానికి స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకుని హై ఫ్లేమ్లో వేడెక్కిన తర్వాత మంట తగ్గించాలి. ఇపుడు బోండాలు వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి.
