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అంతిమయాత్రలో పాల్గొంటున్న వీధి కుక్క - ఆ గ్రామంలో నాలుగేళ్లుగా ఇదే వింత!

గ్రామస్థులు చనిపోతే అంత్యక్రియల్లో పాల్గొనే కుక్క - కర్ణాటకలో వింత!

street_dog_participating
street_dog_participating (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 1:35 PM IST

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street dog participating in a villagers' funeral : కర్ణాటక రాష్ట్రం గడగ్ జిల్లాలోని ముండర్గి తాలూకా, దంబల గ్రామంలో ఒక వీధి కుక్క తాజాగా వార్తల్లోకెక్కింది. గ్రామంలో ఎవరైనా చనిపోతే వారి అంత్యక్రియలు పూర్తయ్యే వరకు ప్రజలతో కలిసి పాల్గొంటోంది. చనిపోయిన వారి ఇంటి దగ్గరికి వెళ్లే ఈ కుక్క మృతదేహాన్ని శ్మశానానికి తీసుకువెళ్లే వరకు అంతిమయాత్రలో భాగస్వామ్యం అవుతోంది. అంత్యక్రియలు పూర్తయ్యాక గ్రామస్థులతో కలిసి తిరిగిరావడం గమనార్హం.

సహజంగా మూగజీవాలు, పెంపుడు జంతువులతో కొంతమందికి విడదీయలేని అనుబంధం ఉంటుంది. అందులో పశువులు, కుక్కలు, కోతులు, పిల్లుల గురించి చెప్పుకోవచ్చు. గతంలోనూ పలు సందర్భాల్లో కుక్కలు, కోతులు, పశువులు చనిపోయిన తమ యజమానుల దగ్గరకు వచ్చి వెళ్లడాన్ని ప్రజలు ఆసక్తిగా గమనించారు. తాజాగా కర్ణాటకలోని ఈ కుక్క మూడు, నాలుగేళ్లుగా ఇలా అంత్యక్రియల్లో పాల్గొనడం గ్రామస్థులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.

street_dog_participating (ETV Bharat)

దంబల గ్రామ పెద్ద ఒకరు 'ఈటీవీ భారత్'​తో మాట్లాడారు. ఈ కుక్క మూడు, నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఇలాగే ప్రవర్తిస్తోందని, గ్రామంలో ఎవరైనా చనిపోతే ఆ కుక్క మృతుని ఇంటికి వచ్చి, అంత్యక్రియల ఊరేగింపు మొదలైనప్పుడు ప్రజలతో పాటు వెళ్తుంది. శ్మశానంలో అంత్యక్రియలు పూర్తయ్యే వరకు అక్కడే ఉండి, ఆ తర్వాత గ్రామస్థులతో పాటు తిరిగి గ్రామానికి వస్తుంది. . ఇటీవల గ్రామానికి చెందిన పరమ్మ అనే వృద్ధురాలు మరణించినప్పుడు, ఈ కుక్క మృతురాలి ఇంటి ముందు ప్రత్యక్షమై, అంత్యక్రియలలో పాల్గొని, శ్మశానానికి వెళ్లింది. ఇది చూసి గ్రామస్థులు మరోసారి ఆశ్చర్యపోయారు అని చెప్పారు. ఊళ్లో ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు ఈ కుక్క వస్తోందన్న విషయాన్ని గుర్తించిన గ్రామస్థులు దానితో ప్రత్యేక అనుబంధం ఏర్పరచుకున్నారు.

దంబల్ గ్రామానికి చెందిన ఈ కుక్క తన విశ్వాసం, సున్నితమైన ప్రవర్తనతో అందరి మనసులను గెలుచుకుంది. విషయం తెలిసి చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లోనూ ఈ కుక్కు గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు.

ఇదిలా ఉండగా గత సంవత్సరం చన్నపట్న తాలూకాలోని రామనగరలో ఒక కోతి వృద్ధురాలి అంత్యక్రియల్లో పాల్గొంది. రామనగరలోని ఉత్తర రాయరదొడ్డి గ్రామంలో పార్వతమ్మ (80) అనే వృద్ధురాలు కోతికి రోజూ పండ్లు ఇస్తూ ఉండేది. దాంతో ఆ కోతి వృద్ధురాలితో ప్రత్యేక అనుబంధం ఏర్పరుచుకుంది. ఓ రోజు ఆమె గుండెపోటుతో మృతిచెందింది. మృతదేహాన్ని ఉంచిన ప్రదేశానికి కోతి వచ్చి, పార్వతమ్మను కౌగిలించుకుని, ముద్దుపెట్టుకుని తన దుఃఖాన్ని వ్యక్తం చేసింది. ఇది అక్కడున్న ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించింది. కోతి ప్రవర్తనను చూసి స్థానిక ప్రజలు ఆశ్చర్యపోయారు.

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DOG ATTENDS FUNERALS
అంత్యక్రియల్లో పాల్గొనే కుక్క
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