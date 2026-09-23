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ఇంట్లో కుండీల్లో స్ట్రాబెర్రీ కోసేద్దామా? - దక్షిణం వైపు బాల్కనీల్లో వేగంగా పెరిగే ఛాన్స్!

బాల్కనీల్లో స్ట్రాబెర్రీ ఫ్రూట్ మొక్కల పెంపకం - కుండీల్లోనే కోత! - మొక్కల పెంపకంలో మార్గదర్శకాలివీ

బాల్కనీలో స్ట్రాబెర్రీ పెంపకం
బాల్కనీలో స్ట్రాబెర్రీ పెంపకం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 4:36 PM IST

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Updated : September 23, 2026 at 5:08 PM IST

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Strawberry Plant at Home Balcony : ఎర్రటి స్ట్రాబెర్రీలు చూడటానిక అందంగా ఉండటమే కాకుండా తినడానికి ఎంతో రుచికరంగానూ ఉంటాయి. ఈ ఎర్రటి బెర్రీలను మీరు రుచి చూడాలంటే సీజన్​ కోసం సంవత్సరం పాటు ఎదురుచూడాల్సిందే. కానీ, మీరే స్వయంగా బాల్కనీలోనే పండించుకుని తినేయొచ్చు! స్ట్రా బెర్రీల సీజన్​ వస్తే అవి ఎక్కువగా బాక్సుల్లో దిగుమతి చేస్తారు. దీంతో పండ్లు మెత్తగా అనిపిస్తాయి. రుచిలోనూ తేడా ఉంటుంది. కానీ, బాల్కనీలో పండిన స్ట్రాబెర్రీ రుచి చూశారంటే ఎగిరి గంతేస్తారు! తియ్యగా, పుల్లగా, కమ్మగా ఉంటుంది. స్ట్రాబెర్రీ మొక్కల పెంపకానికి ఇంట్లో పూల కుండీలు సరిపోతాయి. వీటి వేర్లు ఎక్కువ లోతుల్లోకి వెళ్లవు. అందుకే బాల్కనీ వాతావరణంలో వీటిని పెంచుకోవడం చాలా ఈజీ.

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సరైన కుండీ, మొక్క రకాన్ని ఎంచుకోండి

స్ట్రాబెర్రీల పెంపకానికి 20 నుంచి 30 సెంటీ మీటర్ల లోతున్న కుండీలు సరైనవి. ప్లాస్టిక్ కుండీల కంటే టెర్రకోట కుండీలలో నీటి నిర్వహణకు ఇబ్బందులు ఉండవు. స్ట్రాబెర్రీ మొక్కలు సీజన్ అంతా పండ్లు కాస్తూనే ఉంటాయి. కాబట్టి వేసవిలో ఒకేసారి పెద్ద ఎత్తున దిగుమతి కోసం కాకుండా చిన్న చిన్న కుండీల్లో పెంచుకుంటే ఏడాది పొడవునా వాటిని టేస్ట్ చేయొచ్చు.

సరైన లోతు, దూరం పాటించాలి

ఏ మొక్కలైనా సరే మట్టి లోపల ఎంత వరకు నాటాలో చాలా మందికి తెలియదు. స్ట్రా బెర్రీ మొక్కలు నాటేటప్పుడు ఆకులు వేర్లు కలిసే చోట ఉండే కాండం వరకు మట్టిలో ఉండేలా చూడాలి. అలాగని కాండాన్ని ఎక్కువగా లోతులోకి దించితే కుళ్లిపోయే అవకాశం ఉంది. కుండీల మధ్య సుమారు 30 సెం.మీ. దూరం ఉండేలా చూసుకోవాలి.

స్ట్రాబెర్రీలకు పుష్కలంగా సూర్యరశ్మి, సరైన ఉష్ణోగ్రత అందేలా చూసుకోవాలి. ఉదయం 3 గంటలు, తిరిగి సాయంత్రం 2గంటలపాటు సూర్యరశ్మి తగిలేలా చూసుకోవాలి. అలాగని రోజూ కుండీల స్థానం మార్చాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి షేడ్ నెట్ వాడుకోవాలి.

దక్షిణం వైపు ఉన్న బాల్కనీ ఉన్న వారికి స్ట్రా బెర్రీల పెంపకం చాలా ఈజీ. అది సాధ్యం కాకపోతే, ఇంట్లో గ్రో లైట్ సహాయపడుతుంది. ఇవి సుమారు 15-27°C మధ్య ఉష్ణోగ్రతలలో మొక్కల ఎదుగుదలకు సహకరిస్తాయి.

ఎప్పటికప్పుడు మట్టి తేమగా ఉండేలా నీటిని పిచికారీ చేయడంతో పాటు అప్పుడప్పుడూ పోషకాలు అందించాలి. నీరు పోసే ముందు, మట్టిలోకి రెండు సెంటీమీటర్ల లోతుకు వేలును నొక్కి చూసి తేమ సరిగ్గా ఉందో లేదో తనిఖీ చేయాలి. శిలీంధ్ర సమస్యలను నివారించడానికి, ఆకులపై కాకుండా మొక్క మొదళ్లలో నీరు పోయాలి. ఉదయాన్నే నీరు పోయడం ఉత్తమం, దీనివల్ల సాయంత్రానికి ఆకులు ఆరిపోతాయి.

సరైన సమయంలో కత్తిరించడం

పాకే పొడవాటి కాండాలను లేదా తీగలను ఎప్పటికప్పుడు కత్తిరించాలి. పండ్లు పూర్తిగా ఎర్రగా, ఆకర్షణీయమైన రంగు వచ్చే వరకు ఎదురుచూడాలి. సాధారణంగా ఉదయం వేళల్లో పండ్లను కట్ చేయాలి. కత్తెరతో పండుకు కొంచెం పైన కాండాన్ని కత్తిరించాలి. పండిన పండ్లను మొక్కపైనే ఎక్కువసేపు ఉంచడం వల్ల అవి కుళ్లి పోవడంతోపాటు తెగుళ్లను ఆకర్షించే ప్రమాదం ఉంది. దీంతో మొక్కలు, ఇతర పండ్లను పాడుచేస్తాయి.

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Last Updated : September 23, 2026 at 5:08 PM IST

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