'స్ట్రాప్లెస్ బ్రా' ధరిస్తున్నారా? - ఇలా ఎంచుకుంటే పర్ఫెక్ట్!
- మహిళల వస్త్రధారణలో బ్రా ఎంతో కీలకం - స్ట్రాప్లెస్ తీసునేటప్పుడు ఈ విషయాలు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలంటున్న నిపుణులు
Published : August 1, 2026 at 5:19 PM IST
Tips to Choose Right Strapless Bra : 'బ్రా' - మహిళల జీవితంలో ఒక భాగం. చక్కటి సౌష్టవానికి ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. ఈ క్రమంలోనే మార్కెట్లో వివిధ రకాల బ్రాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అందులో స్ట్రాప్లెస్ బ్రా ఒకటి. ట్యూబ్ టాప్స్, ఆఫ్-షోల్డర్ వంటి కొన్ని రకాల డ్రస్సులు ధరించడానికి వీలుగా వీటిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఇలాంటి బ్రాలను ఎంపిక చేసుకునే విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే అసౌకర్యానికి గురయ్యే అవకాశాలే ఎక్కువ అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే స్ట్రాప్లెస్ బ్రా కొనేటప్పుడు, దాన్ని ధరించేటప్పుడు కొన్ని విషయాలు దృష్టిలో పెట్టుకోవడం ముఖ్యమంటున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
వెడల్పాటి బ్యాండ్: స్ట్రాప్లెస్ బ్రా కొనేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అతి ముఖ్యమైన విషయాల్లో బ్యాండ్ సైజ్ ఒకటని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఛాతీ చుట్టుకొలత కంటే తక్కువ సైజు ఉన్న దానిని ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే సైజు తక్కువగా ఉన్నదానికి ఎంచుకుంటే బ్యాండ్ ఎలాస్టిక్ సాగి, బ్రా సరిగ్గా ఫిట్ అవుతుందంటున్నారు. అదే కాస్త వదులుగా ఉన్నది ఎంచుకుంటే జారిపోయే ప్రమాదం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ విషయం దృష్టిలో ఉంచుకొని.. సౌకర్యంగా ఉండే బ్రాను చూజ్ చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. అలాగే బ్యాండ్ వెడల్పను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని, ఇది మరీ సన్నగా కాకుండా కాస్త వెడల్పుగా ఉంటేనే ఛాతీకి పట్టినట్లుగా, సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందని సలహా ఇస్తున్నారు.
ఫిట్గా ఉండాలి: స్ట్రాప్లెస్ బ్రా వేసుకునే క్రమంలో, ధరించే అవుట్ఫిట్ విషయంలోనూ సరైన శ్రద్ధ పెట్టాలని చెబుతున్నారు. అంటే, వేసుకునే డ్రెస్ ఛాతీ నుంచి నడుము వరకు శరీరానికి చక్కగా ఫిట్ అయ్యేలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు.
ఆ సమస్య లేకుండా: బాడీకి ఫిట్ అయ్యేలా స్ట్రాప్లెస్ ఎంచుకుంటే.. బ్రా అచ్చులు డ్రెస్పై స్పష్టంగా కనిపిస్తాయన్న సందేహం కొంతమందిలో ఉంటుంది. అయితే ఈ సమస్య బ్రా చివర్లు వైర్డ్/లైన్ తరహాలో రూపొందించినవి ధరించినప్పుడు ఎదురవుతుందంటున్నారు. అందుకే స్ట్రాప్లెస్ బ్రా ఎంచుకున్నప్పుడు లేస్ తరహావి, అన్లైన్డ్ వంటివి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మంచిదని వివరిస్తున్నారు. ఇవి శరీరంలో కలిసిపోయినట్లుగా ఉంటాయని, దీని వల్ల ఎబ్బెట్టుగా ఫీలవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదని చెబుతున్నారు.
ప్యాడెడ్/నాన్ప్యాడెడ్: మామూలు బ్రాల మాదిరి స్ట్రాప్లెస్ బ్రాల్లోనూ ప్యాడెడ్, నాన్ప్యాడెడ్ తరహావి ఉంటాయని, అయితే వీటిని వేసుకునే ముందు ఏ డ్రస్ పైకి ఏవి ధరించాలో తెలిసుండాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో కాస్త వదులుగా ఉన్న దుస్తులు ధరించినప్పుడు ప్యాడెడ్వి, శరీరానికి అతుక్కున్నట్లు ఉన్న డ్రస్ ఎంచుకున్నప్పుడు నాన్ప్యాడెడ్వి ఎంచుకుంటే లుక్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అలాగే ఎబ్బెట్టుగా కనిపించకుండా కూడా జాగ్రత్తపడచ్చు అంటున్నారు నిపుణులు.
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