పాముల్నే పిల్లల్లా పెంచుకుంటున్న గ్రామస్థులు! - ఇంట్లో ప్రత్యేకంగా గది కేటాయింపు

ఆ గ్రామంలో 450మంది కవలలు - భిన్న అలవాట్లు, ఆచారాలు కొనసాగిస్తున్న గ్రామాలు

special_villages_in_india
Special Villages in India : ఒక్కో ప్రాంతానికి ఒక్కో ప్రత్యేకత ఉండడం సహజమే. కొన్ని ప్రాంతాలు భౌగోళికంగా, మరి కొన్ని ఆచార, సంప్రదాయాల పరంగా, ఇంకొన్ని ప్రాంతాలు అలవాట్లు, ఆహార పరంగా భిన్నమైన గుర్తింపు కలిగి ఉంటాయి. అలాగే దేశంలో కొన్ని గ్రామాలు చారిత్రక ఘట్టాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్​గా నిలిస్తే మరికొన్ని వింతలు, విశేషాలకు నెలవుగా మారాయి. అలాంటి విచిత్రమైన కొన్ని గ్రామాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం!

special_villages_in_india
special_villages_in_india

సంస్కృతంలోనే మాట్లాడుతారు

మన ప్రాచీన భాష సంస్కృతం అని తెలుసు కానీ, చాలా మందికి తెలియదు. మాట్లాడటం వచ్చా? రాయడం తెలుసా? అని అడిగితే 99శాతం మంది 'రాదు' అనే చెప్తారు. కానీ, కర్ణాటకలోని షిమోగా జిల్లా మత్తూర్‌ గ్రామ ప్రజలు సంస్కృతంలోనే మాట్లాడడం, రాయడం కూడా నేర్చుకున్నారు. సంస్కృత భాషను పరిరక్షించడం కోసం గ్రామ పెద్దలు కొందరు 1981లో ఓ సభ ఏర్పాటు చేశారట. రోజువారీ కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన మాటలన్నీ సంస్కృతంలోనే కొనసాగించాలని తీర్మానించారట. ఇక నాటి నుంచి నేటి దాకా అదే ఆనవాయితీ కొనసాగుతూ సంస్కృతంలో మాట్లాడడం, రాయడం స్థానికులకు అలవాటైంది.

special_villages_in_india
special_villages_in_india

ఏ వస్తువునూ తాకనివ్వరు

హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలోని పార్వతీ వ్యాలీలో ఉన్న మలానా గ్రామ ప్రజలు తాము ‘అలెగ్జాండర్‌’ వారసులమని చెప్పుకొంటారు. ప్రత్యేక భాషలో మాట్లాడడంతో పాటు ఇప్పటికీ ప్రపంచానికి దూరంగా ఉంటూ వీరు తమవైన కట్టుబాట్లు, సంప్రదాయాలతో జీవిస్తున్నారు. ఈ గ్రామాన్ని సందర్శించడానికి పర్యాటకుల్ని అనుమతిస్తారు కానీ ఏ వస్తువునూ తాకకూడదు. అలా తాకితే వారు పూజించే దైవం ‘జమ్లూ’ మాయమవుతాడని నమ్మడం విశేషం.

special_villages_in_india
special_villages_in_india

కూనిరాగాలే వారి పేర్లు

ఎదుటి వ్యక్తులను పేరుతో పిలవడం మనకు తెలుసు. ఒక వేళ తెలియని వ్యక్తులను పిలవాలనుకుంటే సార్, మేడమ్, మాస్టారు అని సంబోధిస్తాం. కానీ, మేఘాలయలోని కాంగ్‌థాంగ్‌ ప్రజల్ని పిలవాలంటే విజిల్‌ వేయడమో, కూనిరాగం తీయడమో రావాల్సిందే. ఎందుకంటే . ఆ గ్రామంలోని ఒక్కో వ్యక్తికి ప్రత్యేకమైన విజిల్‌ / కూనిరాగమే పేరుగా ఉండడం విశేషం. వినడానికి నవ్వు తెప్పిస్తున్నా పేర్లు పెట్టి పిలిస్తే పిల్లలకు మంచి జరగదన్న విశ్వాసంతో, ఇలా కూనిరాగాలని పెడుతూ వస్తున్నారట. అయితే, మూఢ నమ్మకాలని పట్టించుకోని నేటి తరం వాళ్లలో కొందరు తమ బిడ్డలకు కూనిరాగంతో పాటు, అందరూ పిలిచేలా ఓ పేరు కూడా పెడుతున్నారు.

special_villages_in_india
special_villages_in_india

రోడ్లపై పాములు తిరుగాడుతుంటాయి

నాగుల చవితి, నాగుల పంచమి రోజున గుడికి వెళ్లి నాగుపాము పుట్టల్లో పాలు పోయడం సహజమే. గుడికి వెళ్లి నాగదేవతను ప్రార్థించడం కూడా చూస్తుంటాం. కానీ, మహారాష్ట్రలోని సోలాపూర్‌ జిల్లాలో ఉన్న షెట్పాల్‌ గ్రామ ప్రజలు ఏకంగా నాగుపాముల్నే పెంచుకుంటున్నారు. వాటిని దేవతలుగా భావించి ఇంట్లో ప్రత్యేకంగా ఓ గదిని కేటాయిస్తారు. ఇలా పాములు పెంచుకుంటుండడంతో గ్రామంలోని రోడ్లపై పాములు కూడా మనుషుల్లా తిరుగుతుంటాయి.

special_villages_in_india
special_villages_in_india

450మంది కవలలు

ఒకరిద్దరు కవల పిల్లల జంటలు కనిపిస్తేనే ఆశ్చర్యానికి గురవుతుంటాం. కానీ, మీరెపుడైనా కేరళలోని కోడిన్హి గ్రామానికి వెళ్లారంటే షాకవడం ఖాయం. ఇక్కడ డజన్ల కొద్దీ కవల పిల్లలు కనిపిస్తుంటారు. చదవడానికి, వినడానికి విచిత్రంగా ఉన్నా అంత మంది కవలలు జన్మించారంటే నమ్మశక్యంగా అనిపించదు కానీ, అది నిజం. మలప్పురం జిల్లాలోని కోడిన్హి గ్రామ జనాభా 2 వేలు. అందులో 450కి పైగా కవలలే కావడం విశేషం. ఇక్కడే ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందో అని నేటికీ ఎంతో మంది పరిశోధనలు కొనసాగిస్తున్నారు.

